"Grūti ielīst cilvēku galvās un saprast, kas tur darījās," par mednieku rīcību, šaujot uz briežiem no braucoša auto, portālam "Delfi" komentē Latvijas mednieku savienības (LMS) valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis.

Viņš pauž, ka konkrētajā video redzams, kā pārkāpti vairāki likumi – sākot ar to, ka aizliegts tā saucamās "Safari" medības – no braucoša transporta nedrīkst šaut uz dzīvniekiem. Tāpat arī – ja auto ir satiksmē, tiem jābūt ieročiem paredzētajā somā. "Turklāt, tas notika nevis uz lauka vai mežā, bet satiksmē, kur no visām pusēm brauc mašīnas. Paldies Dievam, tas beidzās bez cilvēku upuriem," pauž Baumanis.