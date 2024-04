Valsts izglītības satura centram ( VISC ) vajadzēs papildu līdzekļus valsts valodas zināšanu pārbaudēm, komisijas sēdē pauda VISC pārstāvis. Sākotnējais izdevumu apjoms lēsts 390 000 eiro. No attiecīgās grupas atskaitot vairāk nekā 75 gadus vecas personas, kopējā summa, iespējams, varētu būt mazāka.

Pēc tam, kad būs saņemti maksājumi no tiem, kuriem valodas pārbaudes būs jāveic, iekasētos līdzekļus VISC plāno atdot budžetā.

Viens no grozījumu iesniedzējiem Saeimas deputāts, Iekšlietu ministrijas (IeM) parlamentārais sekretārs Igors Rajevs (AS) uzsvēra, ka piedāvāti reizē gan reālistiski, gan strikti termiņi latviešu valodas apguvei Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu papildu grupai.

Atbalstu grozījumiem pauda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ( PMLP ) pārstāvis, norādot uz vajadzību grozījumu ieviešanai pārvaldē saglabāt desmit no iepriekš piešķirtajām papildu štata vietām.

Ārlietu ministrijas (ĀM) pārstāve skaidroja starptautisko saistību situāciju, jo grozījumi skars daļu no Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas 1994. gada Latvijas un Krievijas valdības vienošanās, kas ir viens no četriem dokumentiem saistībā ar Krievijas bruņoto spēku aiziešanu no Latvijas 1994. gadā.