Tavars: Visvairāk iegūst "Jaunā Vienotība"

Opozīcijas deputāts Edgars Tavars (AS) atzina, ka nākamā gada budžets savā ziņā ir vēsturisks, jo kopš Saeimas darbības atsākšanas 1993. gadā jau skatīti 30 Valsts budžeti, no kuriem 2024. gada budžets būs 15., ko gatavojuši "Jaunās Vienotības" pārstāvji. Viņš atzina, ka šajā laikā Latvija ir zaudējusi pozīcijas vairākos rādītājos Eiropas Savienības valstu vidū un pat pasaules valstu vidū.

Arī opozīcijas deputāts Ainārs Šlesers (LPV) sniedza savu vērtējumu par to, kas "īsti labi nav" 2024. gada budžetā. Deputāts tajā nesaskata vēlmi "izrāpties no pēdējās vietas" dažādos rādītājos. Viņš uzsvēra, ka ir vajadzīgas ambīcijas, redzējums un uzdrīkstēšanās, skaidri pasakot, kādus rezultātus Latvija vēlas panākt ekonomikā. "Valdībai ir jāiesaistās ekonomiskajā attīstībā," uzsvēra Šlesers.

Butāns: Šis ir mazdūšības budžets

Koalīcija aizstāvas

Ko paredz budžets?

Finansējums valsts aizsardzībai nākamgad paredzēts 2,4% apmērā no IKP, un, to pakāpeniski kāpinot, 2027.gadā to plānots sasniegt 3% no IKP.