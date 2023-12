Ministrijā uzsvēra, ka, Saeimai apstiprinot šos likumprojektus, tiks panākts ievērojams pārkreditēšanas izmaksu samazinājums patērētājam, piemēram, ja hipotekārā kredīta summa ir 250 000 eiro, tad pārkreditēšanas izmaksas samazināsies no 3500 eiro uz 2500 eiro; ja hipotekārā kredīta summa ir 100 000 eiro tad pārkreditācijas izmaksas samazināsies uz pusi – no aptuveni 2000 eiro uz 1000 eiro, savukārt, ja hipotekārā kredīta summa ir 50 000 eiro, tad pārkreditācijas izmaksas samazināsies trīs reizes – no aptuveni 1500 eiro uz 500 eiro.