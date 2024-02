Zemkopības ministrijā (ZM) portālu "Delfi" informēja, ka valdība apstiprināja izmaiņas kārtībā, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta ( PVD ) valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem, lai noteiktu samaksu par Eiropas Savienībā (ES) no trešajām valstīm ievesto sūtījumu (kravu) pastiprinātu robežkontroli, tostarp arī pastiprināti pārbaudot sūtījumu izcelsmi.

Ministrijā skaidroja, ka pārtikas preču kontroli uz Latvijas un trešo valstu robežām, kas ir arī ES ārējā robeža, veic PVD. Patlaban noteiktā maksa par kontroli un uzraudzību, kas ir spēkā no 2020. gada janvāra, vairs nesedz faktiskās izmaksas. Tāpēc paredzēts palielināt maksu par ievesto kravu robežkontroli ES no trešajām valstīm.

Maksu par pastiprinātu oficiālo kontroli vai papildu kontroli, kad ir aizdomas par neatbilstību, piemēros papildus noteiktajai maksai par standarta robežkontroles veikšanu. Pastiprinātas kontroles gadījumā maksājums par PVD kontroli atkarībā no transportlīdzekļa veida un konkrētās kravas apjoma sadārdzināsies par 142-280% pārtikas sūtījumiem un par 247-549% dzīvnieku barības sūtījumiem.

ZM atsaucās uz analīzi par Latvijā importētajām precēm, norādot, ka palielinās graudaugu ievedums no Krievijas.

"Lielā daudzumā no Krievijas tiek importētas arī eļļas augu sēklas un pākšu dārzeņi. Krievijas lētās lauksaimniecības produkcijas pieplūdums negodīgā konkurencē izspiež Latvijas u.c. ES valstu uzņēmumus no loģistikas ķēdēm, ostām, vietējā un eksporta tirgus. Ievērojot Krievijas sākto karu Ukrainā un drošības apdraudējumu visā reģionā, kā arī pieaugušo kravu plūsmu no Krievijas, ir radušās bažas par importēto preču atbilstību ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām," pauž ZM.