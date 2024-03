Baltkrievijas autoritārā vadītāja Aleksandra Lukašenko paziņojums par to, ka uzbrucēji, kuri aizvadītajā nedēļā sarīkoja asiņainu teroraktu koncertzālē netālu no Maskavas, sākotnēji bēga uz Baltkrieviju, nevis Ukrainu, tiešā veidā grauj Kremļa naratīvu par it kā Kijivas s saistību ar šo uzbrukumu, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).