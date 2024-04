Toreiz, 2022. gada 23. februārī, 13 gadus vecā Veronika bija pie savas tantes ģimenes Harkivas apgabalā, jo mamma bija devusies darīšanās uz pilsētu. Krievijas iebrukums abas izšķīra vairāk nekā uz gadu – Veronika nokļuva Krievijā un netika no tās ārā, kļūstot par vienu no nolaupītajiem Ukrainas bērniem.

No gandrīz 20 tūkstošiem izvesto bērnu atgriezt mājās līdz šim izdevies tikai 388, liecina Ukrainas Nacionālā informācijas biroja dati. Tagad 14 gadus vecā Veronika ir viena no tiem. “Delfi” ar Veroniku runāja Rīgā notikušās konferences “Russia's war on children” laikā.