Noturības ziņā mēs izkonkurējam Krieviju. Jāatceras, ka pēdējo 10 gadu laikā Krievija ir īstenojusi kiberkaru pret visām rietumvalstīm. Mēs tam esam pielāgojušies un to izturējuši. Šis ir labs pamats, uz kura būvēt tālāk. Mēs apkarojam kiberuzbrukumus un dezinformācijas kampaņu. Mēs esam pielāgojušies pārmaiņām enerģētikas jomā, piemēram, Baltijas valstīs, kā arī Vācijā. Šobrīd notiek daudz labu pārmaiņu, un šī ir viena no mūsu stiprākajām kārtīm.

Tā nav laba situācija, ja zemūdens kritisko infrastruktūru sabotē katru nedēļu. Mēs esam atkarīgi no tirdzniecības plūsmām, lai nodrošinātu kravu drošību, piemēram, no Atlantijas okeāna ziemeļu daļas uz Gēteborgas ostu. Ar precēm, kas tur nokļūst, tiek apgādātas ne tikai Norvēģija un Zviedrija, bet arī Baltijas valstis un Somija. Līdz ar to mums būs lielas pārmaiņas tieši atkarības ziņā no citām valstīm.