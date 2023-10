Krievijas mašīnbūves korporācija KBM, kas bāzējas Kolomnā un ražo raķetes "Iskander" un "Kinžal", turpina saņemt materiālus no Eiropas un citām valstīm, izmantojot starpniekus, vēsta interneta izdevums "The Insider".

Amerikāņu mikroshēmas no uzņēmumiem "Texas Instruments", "Analog Devices" un "Altera", kas tiek izmantotas raķetēs "Kinžal", tiek importētas Krievijā ar Ķīnas uzņēmuma "ETC Electronics Limited" starpniecību, noskaidrojis "The Insider".