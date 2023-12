"Ienaidnieks neatkāpjas no mēģinājumiem un no vēlēšanās ielenkt pilsētu un ne tikai. Visā aizsardzības līnijā ap pilsētu ienaidnieks faktiski visu diennakti īsteno uzbrukumus. Un tas viss artilērijas, mīnmetēju apšaudes "pavadījumā", tāpat tiek šauts no tankiem, un, protams, tiek likta lietā aviācija," izteicies Barabašs.