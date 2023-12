2023. gadā turpinājās Krievijas asiņainais iebrukums Ukrainā un ar to saistītās tēmas jau otro gadu bija starp lasītākajiem ārzemju ziņu tematiem. Ukrainas ilgi gaidītais pretuzbrukum, kas diemžēl nenesa cerētos panākumus, Jevgēnija Prigožina dumpis, kura negaidītās beigas lasītājus satrauca vairāk, nekā tā sākums, un brīvprātīgo reidi Krievijā. Tās ir tikai dažas no aizejošā gada lasītākajām ārzemju ziņu tēmām portālā "Delfi".

Ukrainas pretuzbrukums ir sācies, secina ISW (plkst.22:51)



Ilgi gaidītais Ukrainas pretuzbrukums okupantiem no Krievijas ir sācies, secina ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW). Tikmēr CNN avoti ziņo, ka ukraiņi sastapuši sīvu pretestību, ir zaudējumi.