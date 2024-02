"Novaja Gazeta. Eiropa" ziņoja, ka pēc Navaļnija pēkšņās nāves piektdien viņa mirstīgās atliekas pārvestas no cietuma uz Labitnangi, kas atrodas 36 kilometrus no soda izciešanas kolonijas, bet vēlāk piektdien mirstīgās atliekas pārvests uz apgabala slimnīcu Salehardā.

Feldšeris stāstīja, ka par tālāko situācijas attīstību nav skaidrības, bet sekcija netika veikta. Iespējams, saņemts rīkojums no Maskavas gaidīt speciālistu ierašanos no galvaspilsētas, vai arī vietējie ārsti atteikušies veikt sekciju, baidoties no iespējamās atbildības vai nepatikšanām ar varasiestādēm.