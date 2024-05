To, ko runā virtuvēs, labi atspoguļo Valsts kancelejas nule publicētais sabiedriskās domas pētījums . 2022. gada pavasarī, uzreiz pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma kaimiņvalstī, satraukums par savu drošību Latvijā bija viegli pamanāms. Tomēr tagad, divus gadus vēlāk, ir tikai vēl vairāk samazinājies to īpatsvars, kas uzskata, ka Latvijā ir droši, jo nepastāv militārs apdraudējums. Nu droši jūtas vien katrs trešais (32,8%). Turklāt tikai aptuveni katrs piektais (22%) paļaujas uz mūsu pašu investīcijām aizsardzībā un drošībā. Lai gan aptaujā noskaidrots arī, ka Ukrainā notiekošais prātos un sarunās aktualitāti zaudē, no kara gaitas tieši izrietošā drošība arvien ir nozīmīga prioritāte. Tik nozīmīga, ka 14,5% apsverot pamest valsti, turklāt jaunāku cilvēku vidū īpatsvars, visticamāk, ir lielāks.

Aizsardzības politikas norises būtiskai sabiedrības daļai nav skaidras vai arī tām trūkst ticības. Un tas ir saprotami. Saprotami, jo par tām no atbildīgo amatpersonu puses netiek runāts pietiekami vai tās norāda no pozīcijas – "mēs zinām".

Mēs zinām, kā pierobežas zonu pielāgot jaunajam principam "aizsargāt katru centimetru", citiem vārdiem, radīt šķēršļus, lai mūsu ģeogrāfiski nelielajā teritorijā mākslīgi radītu tā dēvēto dziļumu. Tomēr, kad starptautiskais medijs "Financial Times" raksta par Baltijā notiekošo, materiālā tiek pieminēti igauņu plāni būvēt simtiem bunkuru, lietuviešu veidotās pretmobilitātes aprīkojuma krātuves, tikai cita starpā pieminot, ka "arī Latvija uz robežas būvē žogu". Tas izraisīja ironiskus un satrauktus komentārus Latvijas tvitera telpā, bet mēģinājumi ar piemēriem skaidrot, ka no saviem kaimiņiem neatpaliekam, nav izskanējuši.

Mēs zinām, kā ražot savai aizsardzībai. Prezentēti gan militārie auto, gan bezceļa skūteri un droni, gan aplikācijas un īpašas degvielas kannas. Tomēr fakts, ka viena no lielākajām militārās jomas uzņēmumus apvienojošajām organizācijām biedrus piesaistījusi, neizvētījot ne to sadarbības partnerus , ne pamatdarbības saistību ar aizsardzības nozari, un tas, ka mūsu pašu dronu koalīcijas iniciatīvas ietvaros pamatā Ukrainai sūtīt grasāmies citās valstīs ražotus dronus, raisa jautājumus par vietējo nozares spēlētāju spējām.

Tāpēc par aizsardzību ir jārunā. Atbildīgi saprotot, ka ne viss ir atklājams, turpmākajās nedēļās "Delfi" rakstu sērijā apkoposim zināmo par aizsardzības jomas jautājumiem un centīsimies mazināt neskaidrības. Sākot šo sēriju, jau iezīmējās kāda nianse, kas labi raksturo nozari Latvijā, – uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem no atbilstošām kaimiņvalsts iestādēm atbildes var saņemt ātrāk, plašāk un detalizētāk nekā no to Latvijas kolēģiem. Vēl kāda būtiska nianse – kaimiņi bieži uzsver, ka tieši Latvijā daudz kas notiek labāk. Tikai mēs par to neuzzinām.