Aizvadītajās nedēļās sociālajos tīklos, dažādu organizāciju vietnēs un aktīvistu blogos atkal aktualizēta diskusija par mRNS Covid-19 vakcīnu it kā saikni ar pastiprinātu vēža risku. Kā iepriekš, tā aizvien šādiem apgalvojumiem nav drošticamu pierādījumu. Atkal un atkal, pēc simtiem recenzētu un kvalitatīvu pētījumu un miljoniem Covid-19 vakcīnu devu, kur nopietnas blaknes pacientiem konstatētas vien retos gadījumos, jāsecina – tās ir tik drošas un efektīvi pilda galveno uzdevumu, proti, būtiski samazina risku ar Covid-19 saslimt smagā formā vai no šīs slimības nomirt.

Vispirms īss un ļoti vienkāršots skaidrojums par to, kā šīs vakcīnas darbojas. Mūsu organisma pamatvienība ir šūna, un to var salīdzināt ar datoru. Gluži kā informācija datorā tiek glabāta cietajā diskā, mūsu šūnu cietais disks ir DNS – tas glabā informāciju par visiem cilvēka organisma darbības procesiem. Informācija no DNS tiek pārrakstīta mRNS formātā, lai ražotu konkrētus proteīnus. Tātad – mRNS ir gluži kā programmatūras instalācijas fails, kas, izmantojot DNS glabāto informāciju, ļauj mūsu šūnās "uzinstalēt" konkrētu programmatūru, šajā gadījumā proteīnus, kas veic konkrētas funkcijas un pamudina imūnsistēmu reaģēt uz konkrētiem patogēniem. Izvērstāk par to, kā darbojas mRNS vakcīnas, vari uzzināt šajā video: