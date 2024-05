Pēc sestdien notikušā Eiropas galvenā dziedāšanas konkursa " Eirovīzija " fināla sociālajos tīklos tika izplatīta fotogrāfija, kurā it kā redzami pasākuma dalībnieki. Taču vai šis attēls tiešām ir uzņemts pasākuma laikā Malmē? To pārbaudām šajā rakstā.

"Eirovīzijas" fināls Malmē, Zviedrijā notika 11. maijā. Nākamajā dienā "Telegram" kanālos sāka izplatīties fotogrāfija ar pieciem vīriešiem, kas stāv pie preses sienas ar "Eirovīzijas" logo. Divi no kungiem ģērbušies tikai svārkos, viens – spīdīgās apakšbiksēs, cits rozā kleitā, bet vēl viens īsos šortos.

Fotogrāfijā redzamajiem varoņiem ir augstpapēžu kurpes, daudz tetovējumu un pamanāms grims uz sejas. "Interesanti, kāpēc mēs vairs nepārraidām "Eirovīziju"? Kāpēc tur vairs nesūta nevienu no Krievijas? Vai mums būtu beigušies deģenerāti?" fotogrāfiju komentēja krievu blogeris Dmitrijs "Goblins" Pučkovs.

Savukārt krievu "kara korespondents" Jurijs Kotenoks publicēja šo fotogrāfiju kopā ar ekrānuzņēmumiem no "Eirovīzijas" pārraides un sasaistīja tos ar Krievijas iebrukumu Ukrainā: "Karadarbību bijušās Ukrainas teritorijā citi uztver kā sava veida abstrakciju, kas ir atrauta no viņu "reālās" dzīves. Šie cilvēki dziļi maldās un neizbēgami cietīs. Karš agrāk vai vēlāk skars ikvienu. Velns mūsu grēku dēļ katru dienu kļūst arvien nekaunīgāks. [...] Mēs esam krievi, Dievs ir ar mums! Bet tajā pusē – demonizācija un deģenerācija. Viņiem dēmoni dejo sātanam par prieku, bet mēs cīnāmies. Mums ir taisnība arī šī iemesla dēļ. Un kompromisu nebūs, lai cik daudz "iPhone" jūs dāvātu apsēstajiem... Tie zemiskie apšauda Belgorodu. Ja būtu viņu teikšana, viņi būtu trāpījuši arī pa Maskavu."

"Eirovīzija" pat pēc Krievijas izslēgšanas no konkursa 2022. gadā pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā tradicionāli ir izraisījusi izteikti negatīvu Krievijas amatpersonu un valdību atbalstošu runātāju reakciju. ""Eirovīzija 2024" pārspēj jebkuru orģiju, šabašu vai rituālu zaimošanu. Rietumeiropas bēres notiek standarta režīmā," savā "Telegram" kanālā rakstīja Krievijas Ārlietu ministrijas preses pārstāve Marija Zaharova.

Krievijas Ārlietu ministrijas preses sekretāres ziņojumam ir pievienots video ar dažu konkursa dalībnieku priekšnesumu fragmentiem, ko papildina mūzika no seriāla "Meistars un Margarita" ainas par sātana balli. Mariju Zaharovu sadusmoja tādi konkursanti kā "Bambie Thug" no Īrijas (6. vieta), kas savā numurā izspēlēja velna izdzīšanas rituālu, un "Windows95man" no Somijas (19. vieta), kurš lielāko daļu uzstāšanās izpildīja bez biksēm.