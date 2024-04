Kara sākumposmā simtiem, ja ne tūkstošiem uzņēmumu no valstīm, kuras Kremlis pasludināja par "nedraudzīgām", paziņoja par "izstāšanos" no Krievijas tirgus. Daži bija gatavi zaudēt visas savas investīcijas, citi apturēja darbību un uzsāka sarunas par savu uzņēmumu pārdošanu, bet vēl citi pēc vilcināšanās tomēr nolēma palikt. Šodien, vairāk nekā divus gadus pēc kara sākuma, tiek lēsts, ka palicēji veido 35-60% no kopējā ārvalstu investoru apjoma Krievijas ekonomikā, turklāt daudzi no viņiem ir saglabājuši savu klātbūtni, lai gan publiski paziņojuši par aiziešanu. Pats par sevi tas nav pārkāpums, taču vēlamies vērst uzmanību, ka daudzu šo uzņēmumu darbība ir pakļauta Eiropas sankciju pakešu noteiktajiem ierobežojumiem.