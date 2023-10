Vārdu "Outback" auto entuziasti pazīst jau kopš 1995. gada, kad pasauli ieraudzīja pirmā šī " Subaru " modeļa paaudze. Un jau kopš pašiem pirmsākumiem par "Outback" izturību un spējām to lietotāji stāsta teju vai mītus un leģendas. Šis ir auto, kas piemērots gan dzīvei visdziļākajos laukos, gan pilsētas burzmā. Šoreiz studijas "RJ76 Films" raidījums " Tavs Auto TV " tuvāk aplūko jaunāko no "Outback" modeļu saimes, kas piedzīvojis jau sesto paaudzi.

Lai gan vizuāli jaunais "Subaru Outback" vairāk atgādina lielu un ietilpīgu ģimenes universāli, spriežot pēc tā tehniskajiem dotumiem, pilnīgi droši to var ierindot krosoveru vai apvidnieku klasē. Tam ir pastāvīga visu riteņu piedziņa (ar vilkmes sadalījumu 60/40) un iespaidīgs 213 mm klīrenss, kam pateicoties ar šo auto var doties pat uz "visslepenākajām" un nomaļākajām sēņu vietām Latvijā.

Gan jau daudzi no mums kaut reizi ir nonākuši šādā situācijā – tu nāc no veikala, rokas pilnas ar iepirkumu maisiem, pienāc pie bagāžnieka un domā, kā lai to atver, neizberot visus pirkumus pa zemi. "Outback" ir elektriski atverams bagāžas nodalījums ar brīvroku funkciju – pienāc pie auto aizmugures, kur ir iebūvēts sensors, kas reaģē uz rokas kustību, un vāks ir vaļā. Bagāžnieks ir gana liels, bet, ja nu rodas vajadzība pēc lielākas ietilpības, otro sēdekļu rindu iespējams nolaist, vienkārši paraujot aiz svirām – tad tiek iegūta 1822 litru liela bagāžas telpa ar pilnībā līdzenu grīdu.