Vairāku 'Radisson' viesnīcu pārvaldnieks saņem 25 miljonu eiro aizdevumu attīstībai

"Rietumu Banka" ir izsniegusi 25 miljonu eiro kredītu "Astor Group" uzņēmumiem, kas nodarbojas ar daudzu Rīgā pazīstamu viesnīcu īpašumu pārvaldīšanu un attīstību, piemēram, "Radisson Blu Daugava", "Radisson Blu Rīdzene", "Park Inn by Radisson Valdemara", "Park Inn by Radisson Residence Riga Barona" un "Radisson Hotel Old Town Riga".

Finansējums izsniegts gan uzņēmuma apgrozāmiem līdzekļiem, gan nākotnes attīstībai un saistību refinansēšanai.

Saskaņā ar uzņēmuma stratēģiju, "Astor Group" tuvākajā laikā plāno atsevišķu īpašumu renovāciju un to funkciju paplašināšanu. Tāpat uzņēmums iecerējis uzlabot esošo īpašumu infrastruktūru, lai panāktu ilgtspējīgāku enerģijas izmantošanu.

"Darījums ar "Astor Group" atspoguļo "Rietumu Bankas" darbības fokusu – mēs finansējam nozīmīgus, liela mēroga uzņēmumus un to projektus Latvijā un citās Baltijas valstīs," uzsver "Rietumu Bankas" valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja.

""Astor Group" nodarbojas ar dzīvojamo projektu un komerciālo nekustamo īpašumu attīstību. Mēs vēlējāmies piesaistīt partneri, kurš, tāpat kā mēs, būtu ieinteresēts biznesa panākumos un izaugsmē, jaunu tirgu apgūšanā, ambiciozu mērķu izvirzīšanā un realizēšanā, kā arī perspektīvu projektu un radošu biznesa ideju īstenošanā," saka "Astor Group" valdes loceklis Raimonds Plāte.

""Rietumu Bankā" mēs atradām domubiedrus, kuri pilnībā novērtēja mūsu potenciālu un sniedza nepieciešamo finansējumu gan kredīta, gan finanšu konsultāciju veidā. Esmu pārliecināts, ka šis darījums ļaus mums koncentrēties uz esošo projektu attīstību un veicināt biznesa attīstību tuvākajā nākotnē," uzsver Plāte.