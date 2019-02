Dombrovskis sarunā ar 'Delfi': precīzu 'Brexit' ietekmi uz ES ekonomiku vēl prognozēt nevar

Tā kā vēl aizvien nav skaidrības par to, kā īsti notiks Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) jeb "Brexit", prognozēt precīzu tā ietekmi uz ekonomiku mēs pašreiz nevaram, jo viss vēl ir tikai pieņēmumu līmenī, sarunā ar portālu "Delfi" Eiropas Parlamenta (EP) februāra sesijā Strasbūrā teica Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis.

"Jebkurā gadījumā ir skaidrs – ja notiks "Brexit" ar vienošanos, kas savulaik tika panākta starp ES un Lielbritānijas valdību, tas būs ar mazāku negatīvo ietekmi uz ekonomiku, savukārt, ja būs "Brexit" bez vienošanās, ietekme būs, protams, negatīvāka," viņš paskaidroja, piebilstot, ka februāra sākumā EK publiskotajā ziemas ekonomiskajā prognozē eirozonai tiek prognozēta izaugsme 1,3% apmērā.

Saskaņā ar EK prognozēm ekonomiskā izaugsme turpināsies visās ES dalībvalstīs. Šobrīd vislēnākā tā ir Itālijā, kurai šogad tiek prognozēta vien 0,2% izaugsme. "Tur lielā mērā ir arī iekšējie faktori. Itālijas gadījumā ir neskaidrība ap jaunās Itālijas valdības fiskālo politiku," pastāstīja Dombrovskis, "sarunās ar Eiropas Komisiju pagājušā gada nogalē Itālijas valdība savus šī gada budžeta plānus pārskatīja un koriģēja budžeta deficītu uz leju, bet kaitējums ekonomikai jau ir nodarīts."

Gatavošanās "Brexit" bez vienošanās

Tā kā Lielbritānijas galvaspilsēta Londona ir lielākais finanšu centrs Eiropas Savienībā, EK ir rūpīgi vētījusi, kādu ietekmi "Brexit" varētu atstāt uz finanšu tirgiem. Ja Lielbritānija no ES izstājas ar vienošanos, tad situācija, kā raksturo Dombrovskis, "ir mazāk akūta", jo dokumentā daudzi jautājumi ir atrunāti un ir paredzēts arī pārejas periods.

Lai sagatavotos "Brexit" bez vienošanās, EK pērn decembrī sāka ieviest vienošanās nepanākšanas scenārija ārkārtas rīcības plānu, kura ietvaros pieņēma vairākus lēmumus saistībā ar finanšu pakalpojumiem. Tika pieņemts pagaidu lēmums par līdzvērtību, lai nodrošinātu, ka atvasināto instrumentu centralizētas tīrvērtes jeb klīringa jomā nenotiek nekādi tūlītēji traucējumi. Lēmums attiecas uz 12 mēnešiem.

Tāpat noteikts pagaidu lēmums par līdzvērtību, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz centrālo depozitāriju pakalpojumiem ES tirgus dalībniekiem, kuri patlaban izmanto Lielbritānijas tirgus dalībniekus, nenotiek nekādi traucējumi. Šis lēmums attiecas uz 24 mēnešiem.

Īstenojot vienošanās nepanākšanas scenārija ārkārtas rīcības plānu, decembrī arīdzan tika pieņemtas divas deleģētās regulas, kas atvieglo konkrētu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu pārjaunošanu, ja līgumu pārceļ no Lielbritānijas uz ES-27 darījumu partneri. Lēmums attiecas uz 12 mēnešiem.

"Attiecībā uz finanšu tirgiem nav tā, ka mēs ar saviem lēmumiem varam novērst visas neērtības vai izmaksas tirgus dalībniekiem, līdz ar to mēs esam vērtējuši tās jomas, kurās ir sistēmiski riski finanšu stabilitātei, bet vienlaikus jārēķinās, ka kaut kādas neērtības tirgus dalībniekiem tas radīs jebkurā gadījumā," uzsvēra Dombrovskis.

Uzņēmējiem ir jāsagatavojas

Taujāts par to, kā vērtē finanšu tirgus dalībnieku gatavību "Brexit", Dombrovskis atbildēja, ka kopumā sagatavotības līmenis ir pietiekami augsts, taču atsevišķās jomās darbs vēl ir jāturpina. "Protams, daudzos gadījumos arī finanšu tirgus dalībniekiem tās ir papildu izmaksas, līdz ar to daudzi darbi tiek veikti, vērtējot, no vienas puses, riskus, no otras puses, izmaksas. Taču skaidrs, ka tirgus dalībnieki, it īpaši lielākie finanšu sektora dalībnieki – lielās bankas, investīciju firmas, biržas, šo situāciju ļoti labi saprot un tai attiecīgi gatavojas," vērtēja Dombrovskis.

Viņš skaidroja, ka no EK puses viss nepieciešamais ir paveikts, taču "ir ļoti būtiski, lai arī paši tirgus dalībnieki veiktu nepieciešamos sagatavošanās darbus un pielāgotu savu biznesa modeli situācijai pēc "Brexit"", jo atšķirsies kā darbību regulējošā vide, tā nosacījumi pieejai tirgum.

Runājot par "Brexit", EK prezidenta vietnieks atgādināja, ka sagatavošanās jāveic ļoti daudzās nozarēs un arī problēmas "Brexit" situācijā bez vienošanās iezīmējas visdažādākajās jomās, "tāpēc, es domāju, ka būtu jāstrādā, lai šo vienošanos atlikušajā laikā tomēr panāktu".

Jau ziņots, ka Lielbritānija ES pametīs 29. martā un, ja tās parlaments neatbalstīs "Brexit" vienošanos, Lielbritānija izstāsies no ES bez vienošanās. Janvārī britu parlaments noraidīja "Brexit" izstāšanās plānu, palielinot bažas, ka notiks "Brexit" bez vienošanās. Terēzes Mejas valdība centusies panākt izmaiņas šajā vienošanās plānā, taču ES pārstāvji vairākkārt izteikušies, ka plānu nepārskatīs.