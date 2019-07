Pasaules akciju cenas pieaug, mārciņas vērtība svārstās pēc Borisa Džonsona uzvaras

Pasaules akciju cenas otrdien pieauga, ko noteica cerības uz progresu ASV-Ķīnas tirdzniecības sarunās, savukārt britu mārciņas vērtība kritās pret ASV dolāru un pieauga pret eiro pēc ziņas, ka par Lielbritānijas premjeru kļūs Boriss Džonsons.

Džonsons, kurš ir solījis īstenot breksitu līdz 31. oktobrim ar vai bez vienošanās ar Eiropas Savienību (ES), ir uzvarējis Konservatīvās partijas līdera vēlēšanās un trešdien automātiski kļūs arī par Lielbritānijas premjerministru, nomainot šajā amatā Terēzu Meju.

Investori jau bija gaidījuši šādu iznākumu, kura ietekme uz akciju cenām bija ierobežota. Britu mārciņas vērtība uz to reaģēja, kāpjot pret eiro, bet kritās pret ASV dolāru.

"Ņemot vērā, ka viņš ir bijis galvenais kandidāts jau labu laiku, tūlītējā tirgus reakcija bija samērā klusa, tomēr spiediens uz mārciņu saglabājās un tās vērtība pret ASV dolāru nebija tālu no zemākā līmeņa kopš 2017. gada aprīļa," atzīmēja interneta brokerfirmas XTB galvenais tirgus analītiķis Deivids Čītems.

"Jaunā premjerministra un mārciņas likteni nākamajos mēnešos noteiks gandrīz tikai breksita attīstība," viņš piebilda.

Džonsonam var būt domstarpības breksita jautājumā ar 27 ES dalībvalstu līderiem.

"Ir daudz atšķirīgu un grūtu jautājumu, kas jārisina kopā. Mums priekšā ir izaicinoši laiki," atzīmēja jaunizraudzītā Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena.

Mārciņas kursa kāpums pret eiro notika pirms ceturtdien paredzētas Eiropas Centrālās bankas (ECB) sanāksmes. Analītiķi uzskata, ka ECB signalizēs par procentlikmes samazināšanu septembrī, bet varētu rīkoties jau šonedēļ.

Ziņas, ka ASV un Ķīnas pārstāvji vienojušies par tikšanos nākamnedēļ, un pārsvarā labi kompāniju peļņas ziņojumi sekmēja akciju cenu kāpumu Volstrītā.

Starp kompānijām, kuru akciju cenas pieauga pēc ziņojumiem par 2. ceturkšņa peļņu, bija "Coca-Cola", rotaļlietu ražotājs "Hasbro", rūpniecības un aviobūves milzis "United Technologies", krāsu ražotājs "Sherwin-Williams", motociklu būvnieks "Harley-Davidson", aviosabiedrība "JetBlue Airways" un biotehnoloģiju firma "Biogen".

Bija arī daži izņēmumi – apdrošinātāja "Travelers" un elektroierīču ražotāja "Whirlpool" akciju cenas saruka pēc to peļņas ziņojumiem.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 1,0% līdz 56,77 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,9% līdz 63,83 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,7% līdz 27 349,19 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,7% līdz 3005,47 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,6% līdz 8251,40 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,6% līdz 7556,86 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,6% līdz 12 490,74 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,9% līdz 5618,16 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1209 līdz 1,1148 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2476 līdz 1,2437 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 107,87 līdz 108,22 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās no 89,85 līdz 89,62 pensiem par eiro.