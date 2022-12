12 gada lasītākie 'Cālis.lv' raksti par bērnu jautājumiem

Mūsdienās vecāku lomā ir savas grūtības. Nemainīgas, protams, paliek praktiskās rūpes, un sarežģītāka ekonomiskā situācija liek vairāk sekot finanšu jautājumiem attiecībā pret atvasēm. Taču gan sabiedrība, gan arī paši vecāki līdzās ierastām praktiskām rūpēm, uzstāda gana augstas prasības emocionālo attiecību veidošanā. Kā rast labākās iespējas un risinājumus bērnu aprūpē?

Arī šogad "Cālis.lv" tiecās būt labs atbalsts vecākiem šo jautājumu risināšanā. Ieskatīsimies gada 12 lasītākajos rakstos par bērnu jautājumiem.

Rakstījām gan skaidrojošus rakstus par pabalstiem un juridiskiem jautājumiem, gan pievērsāmies psiholoģiskajām tēmām, lai bērni justos labāk un neciestu, piemēram, no apvainojumiem skolā. Lai vecāki būtu mierā ar vecvecākiem, jo tas ļoti iespaidu attiecības ar atvasēm, un, galu galā, mūslaiku vecmāmiņas un vectētiņi ir nedaudz citādāki nekā agrāk vai varbūt atļaujas veikt neatkarīgākas izvēles. Runājām par bērna attīstību un kam pievērst uzmanību, lai nepalaistu garām kādus brīdinājumus, ka jāmeklē speciālists. Par labākajām izvēlēm attiecībā uz skolu.

Lai nākamajā gadā stipras emocionālās saites ģimenēs un visām grūtībām ir labi risinājumi!

Lūk, 12 šī gada lasītākie raksti saistībā ar bērnu tēmām.

Dēla uzturēšanai tērē 2165 eiro mēnesī? Tēvs apšauba uzturlīdzekļu apmēra samērīgumu

Par bērnu jārūpējas abiem vecākiem – to paredz likumdošana, un tas ir saprotams. Taču nereti vecāki pēc šķiršanās nespēj vienoties par sapātīgiem noteikumiem, kā turpmāk rūpēties par kopīgiem bērniem. Turpinājumā kāda situācija par šķirtu ģimeni – tiesa apstiprina, ka māte dēla uzturēšanai tērē 2165 eiro mēnesī, līdz ar to arī tēvam tiek pieprasīti gana lieli uzturlīdzekļi, un viņš apšauba to samērīgumu.

Kādas izmaiņas sagaidāmas pēc Jaunā gada vecāku pabalsta saņemšanā

No 2023. gada mainās vecāku pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumi pabalsta saņēmējiem, kuriem bērns piedzims 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk. Par bērniem, kuri dzimuši 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, kopējais vecāku pabalsta saņemšanas laiks būs noteikts mēnešos, kurus skaita no bērna dzimšanas dienas.

Kāpēc vecmāmiņas neraujas auklēt mazbērnus? Tā jābūt

"Nevaru. Man biļete uz operu." Tik dzirdēta vecvecāku atbilde, kad bērni aicina pieskatīt mazbērnus. Omes un opji ir ļoti aizņemti. Sava dzīve. Mazbērnus labprātāk redz svētkos nekā pieņem auklēšanā - tāda ir realitāte vasaras vidū, kad nometne beigusies, skola vēl nav sākusies, bet vecākiem atvaļinājums ir īsāks nekā skolas brīvdienas.

Vecākiem jāuztur pilngadīgs, nestrādājošs un studējošs bērns? Jā, tieši tā!

Ir ģimenes, kurās viss ir saprotams, – bērnam palīdz, tostarp ar finanšu līdzekļiem, kamēr viņš pats sāk strādāt un nostājas stingri uz savām kājām. Taču ir arī ģimenes, kuras uzskata: ja esi pilngadīgs, rūpējies pats par sevi un pats uzņemies atbildību par savu dzīvi. Ko darīt pilna laika studentam, kurš nestrādā? Kā samaksāt rēķinus? To lūko skaidrot juriste.

Skolās novēro latviešu un krievu tautības bērnu polarizēšanos

Ukrainas kara dēļ Latvijas skolās, īpaši lielajās pilsētās – Rīgā, Liepājā un Ventspilī – novērota latviešu un krievu tautības bērnu polarizēšanās, un pedagogi meklē visas iespējas, kā šo problēmu mazināt.

Jaunietis izglābj aizdegušos mājokli: paradums atstāt lādētāju rozetē pēc uzlādes ir bīstams

"Tajā rītā dēls jutās slims, tādēļ neaizgāja uz skolu. Ap pusdienas laiku viņš sajuta dūmu smaku un gāja skatīties, no kurienes tā nāk. Atvēra savas istabas durvis, tur jau viss bija melnos dūmos un gulta dega ar liesmu – bija aizdedzies kontaktligzdā iesprausts lādētājs, kurš bija pie gultas un vada gals gultā, un guļvieta sāka degt. Dēls aizskrēja atslēgt mājai elektrību un paņēma ugunsdzēšamo aparātu. Nodzēsa liesmas, tad mēģināja atvērt logu, bet gulta vēlreiz aizdegās, jo matracis biezs un gruzdēja. Pa to laiku ome izsauca ugunsdzēsējus, kas atbrauca un izcēla gultu pa logu. Ātrā palīdzība apskatīja gan dēlu, gan omi un iedeva paelpot skābekli. Gulta aizdegās, jo aizdegās pie gultas kontaktā iespraustais lādētājs, kura vads atradās gultā," tā stāstu par ugunsnelaimi un 17 gadus vecā dēla adekvāto rīcību sāk viņa mamma.

Ne bū, ne bē? Kādēļ lielai daļai latviešu bērnu skolā neizdodas apgūt krievu valodu

"Stulbi, jo vienīgā sliktā atzīme sekmju izrakstā – sešinieks – man bija krievu valodā, kas vidējo novilka uz leju,", "Ja nebūtu treniņu, kuros apkārt skan krievu valoda, no mācīšanās skolā – faktiski nulle", "Sākumā krievu valodu mācījos ar prieku, visu sapratu, bet vienā brīdī mums uzreiz uzgrūda tādus tekstus, ka tālāk viss aizgāja pilnīgā dimbā", "Lai piedod skolotāja, bet "krieveni" skolā izvilku tikai uz špikošanu, uz dullo piemērojot kaut kādus vārdiņus, bet mājasdarbos palīdzēja vecāki". Tie ir citāti no sarunām ar vecākiem un jauniešiem no latviešu ģimenēm, kas skolā vairākus gadus mācījušies krievu valodu kā otro svešvalodu, taču rezultāti ir vāji, ļoti vāji. Citiem esot nedaudz labāk, pamatā tiem, kam rados ir krievu valodā runājošie vai šajā valodā runā kaimiņu bērni.

Septiņi neapzināti veidi, kā vecāki liek bērniem justies vainīgiem

Mēs visi kādreiz esam jutušies vainīgi bez vainas. Nav tā patīkamākā sajūta, ne tā? Taču tieši šādās situācijās ar neapzinātām rīcībām un frāzēm mēdzam nostādīt paši savus bērnus. Ko katram vecākam ieteicams paturēt prātā un no kurām praksēm labāk izvairīties, ar ekspertu palīdzību skaidrojis portāls "Huffington Post".

Pats sāku par agru un pelnīju divniekus. Kāpēc vecāki laiž bērnus uz skolu gadu vēlāk

Konstantīns ar meitu Angelīnu. Privātais arhīvs

"Es biju no tiem bērniem, kuriem skolotāji "uz pieres redzēja vieninieku"," tā, atklājot, ka pirmajās četrās klasēs vidēji saņēmis divniekus un trijniekus, teic šobrīd uzņēmējs, AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs (attēlā). Kā iemeslu šādai pieredzei viņš redz pāragro skolas gaitu sākumu – sešos gados. Vēlāk, ap devīto klasi, sekmes būtiski uzlabojušās. Gan šī pieredze, gan savas jaunākās meitas vērošana abiem vecākiem likusi izšķirties par piemērotāko laiku, kad atvasei sākt skolu, – gandrīz astoņu gadu vecumā.

Būt ieslodzītam traumatiskā ģimenes scenārijā jeb kā vecāki var sagandēt bērna dzīvi

Vecāki saviem bērniem var vien šķist ideāli, bet patiesībā arī viņiem ir savi trūkumi, kompleksi, vājības. Kā tas ir – piedzīvot bērnību ar nebūt ne ideāliem vecākiem un ko darīt ar traumatisko pieredzi, kas ar to saistīta? Nē, nav obligāta "pieņemšana", "piedošana", "pateicība" vecākiem: ikvienam ir tiesības uz jebkurām jūtām pret saviem radītājiem.

Bērns četros gados runā 'mandarīnu valodā'... Seši jautājumi audiologopēdei

Pirmais vārdiņš un runas veidošanās ir viens no satraucošiem jautājumiem vecākiem. Tādēļ "Delfi.lv" aicināja Kuldīgas slimnīcas Rehabilitācijas nodaļas audiologopēdi Evu Balodi, kas praktizē orofaciālo miofunkcionālo terapiju*, atbildēt uz sešiem lasītāju jautājumiem par runas grūtībām un neskaidrībām bērniem un pieaugušajiem.

Balsosim par to, vai tas nav sūds! Dzīve vecāku 'WhatsApp' čatos

Kas jums nāk prātā, dzirdot vārdu savienojumu "vecāku "WhatsApp" čata grupa"? Abus galējos atbilžu variantus – "tās ir šaušalīgas šausmas" un "tas ir labākais, kas pasaulē radīts pēc tam, kad maizi sāka griezt šķēlēs" – atmetam kā pētījuma rezultātu izpētei nederīgus, tā teikt, pārāk radikāli, tāpēc kropļo patieso ainu. Visi pārējie mūsu iedomātajā līknē varētu atrasties kaut kur pa vidu minētajām galējībām un atspoguļot caurmēra mammas (visbiežāk, jo, piemēram, tēti mums dominē tikai futbola treniņu grupā) uzskatus un pieredzi ar šo mūslaiku sociālās dzīves fenomenu.

