Divi, pieci, desmit gadi: kā stiprināt attiecības dažādos laulības etapos

Kad sākušās divu cilvēku attiecības, tajās parasti tiek ielikts daudz pūliņu. Taču tiklīdz rodas stabilitātes un drošības sajūta, cilvēki pārstāj to darīt. Ar kādiem šķēršļiem mēs saskaramies? Un kādus soļus ieteicams spert tādā situācijā – atkarībā no attiecību ilguma?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc Johannesburgas Universitātes psiholoģes-konsultantes Žannas Danerupes teiktā vietnē "Healthy-food-near-me", mēs bieži vairāmies no turpmākā darba pie attiecībām, jo mums šķiet, ka jau pazīstam sevi un partneri gan iekšēji, gan ārēji: "Mēs aizmirstam uzdot sev jautājumu, ko mūsu partneris domā vai jūt, norādot, ka mēs jau to zinām. Tas noved pie tā, ka pēc kāda laika partneris pārstāj just, ka viņš mums ir interesants". Tādā veidā mūsu saikne arī nodziest. Kā to nepieļaut? Eksperte ar dažādiem piemēriem centīsies viest skaidrību par attiecību dažādiem etapiem.

Divi gadi – drosmīgu sarunu laiks

Ap šo laiku sākotnējās trīsas ir jau garām – pirmajā plānā izvirzās jautājums par attiecību saistību. "Šis ir ideāls laiks, lai tiktu skaidrībā, vai paliek spēkā tie sapņi un plāni, kurus jūs iepriekš apspriedāt, un izrunāt svarīgas tēmas, kuras līdz šim nav tikušas "paceltas", – saka Danerupe.

Uzdevums: atkal atklāties.

Pašā attiecību sākumā mēs noņemam kaut kādas savas aizsargpozīcijas, lai satuvinātos ar partneri. Bet tā kā saskarsme ar partneri māca mums būt atturīgākiem, šīs aizsargpozīcijas tiek atjaunotas. Proti, mūsu sākotnējās pieķeršanās pamatā, kas vieno abus cilvēkus, ir, piemēram, humora izjūta vai aizraušanās ar ēdiena gatavošanu. Pēcāk jau, kad atklājam, ka partneris kaut kādā pārsteidzošā veidā tomēr no mums atšķiras, tas nedaudz šokē.

Tomēr tieši šīs atšķirības ir seksuālās pievilkšanās degviela. Ja tu ietiepīgi izvairies no konflikta, tad pārstāj just, kur beidzies tu un kur sākas tavs partneris. Un tas var mazināt pievilcību – lai baudītu seksu, tev jājūt partnera "citādība". Jo viss noslēpums slēpjas faktā, ka starp jums nav noslēpumu. Speciāliste izmanto terminu "satraucošs, emocionāls godīgums", aprakstot, cik svarīgi ir runāt par savām jūtām un domām, lai izvairītos no emocionālās šķelšanās.

Tāpat ir vērts mudināt partneri pavadīt laiku kopā ar draugiem. "Pirmajā attiecību etapā pāris tiecas paslēpties savā "ligzdiņā", bet pēc divu gadu atzīmes viņiem ir vērts vienam otru palaist ārpasaulē, pie draugiem. Tā ir vērtīga dāvana, – kā apliecinājums tam, ka jūs cienāt otra cilvēka intereses. Lai partneris tiekas ar draugiem, nepiedzīvojot par to vainas sajūtu. Bet tu savukārt tādā veidā signalizē, ka nebaidies no sociāliem kontaktiem, kuros neesi iekļauts," skaidro psiholoģe.

Pieci gadi – dažādu mīlestības valodu laiks

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ap šo laiku, visticamāk, esat pastiprinājuši saistības attiecībā viens pret otru, jums ir izveidojušās kopīgas intereses, kopīgs draugu loks, un, visticamāk, nokārtojušās attiecības ar jaunajiem radiniekiem.

Uzdevums: dažādos veidos izteikt jūtas.

Savā grāmatā "Piecas mīlestības valodas" ģimeņu konsultants Gerijs Čepmens apraksta dažādas valodas, ko mēs lietojam, lai sniegtu un saņemtu mīlestību. Vairums no mums ierasti izmanto vienu vai divas tās valodas, pārējās instinktīvi atstājot novārtā. Ja tu sāki izmantot visu paleti, partneris jutīsies novērtētāks, nekā jebkad agrāk. Čepmens uzskata, ka mūsu iecienītā mīlestības valoda laika gaitā var mainīties: piemēram, tu vari pamanīt, ka tev mazāk svarīgi ir pieskārieni un, tieši pretēji, vairāk aizrauj rūpju par tevi izrādīšana.



Ja mēs nemainīsim šīs valodas, tad riskējam nenokļūt rezonansē ar partneri. Pamēģini nedēļas garumā katru dienu mainīt mīlestības valodu un paskaties, kura no tām visvairāk rezonē ar tavu partneri, lai uzzinātu, ko viņš gaida no tevis.

Vārdi – verbalizē savas jūtas īsziņās, piezīmēs, komplimentos!

– verbalizē savas jūtas īsziņās, piezīmēs, komplimentos! Pieskārieni – apskauj partneri, paņem aiz rokas, piedāvā veikt masāžu. Atceries, ka pieskārieniem nav obligāti jābūt ar erotisku zemtekstu, tā ir arī maiguma izpausme.

– apskauj partneri, paņem aiz rokas, piedāvā veikt masāžu. Atceries, ka pieskārieniem nav obligāti jābūt ar erotisku zemtekstu, tā ir arī maiguma izpausme. Dāvanas – nopērc biļetes uz iecienītās grupas koncertu, pagatavo ēdienu, kas tavam partnerim tik ļoti garšoja bērnībā. Viss ir atkarīgs no tavas fantāzijas.

– nopērc biļetes uz iecienītās grupas koncertu, pagatavo ēdienu, kas tavam partnerim tik ļoti garšoja bērnībā. Viss ir atkarīgs no tavas fantāzijas. Laiks – velti partnerim visu vakaru. Lai viņš sajūt, ka tava uzmanība pieder viņam.

– velti partnerim visu vakaru. Lai viņš sajūt, ka tava uzmanība pieder viņam. Palīdzība – tās ir rūpes, kas izpaužas darbībā. Padomā, kā tu varētu partnerim atvieglot dzīvi vai izdarīt kaut ko patīkamu.

10 gadi – pieņemšanas laiks

Droši vien, ka līdz šim laikam jūsu ģimenes dzīvē visu laiku ir atgadījies kaut jauns: dzīvojat kopā, esat devušies kopīgā ceļojumā, nosvinējuši kāzas, iespējams, kļuvuši par vecākiem. Tas viss ir atgadījies pirmo reizi. Tagad jūsu dzīve jau ir daudz stabilāka, turpmāk var būt mazāk šādu pavērsienu. Un tādēļ dažreiz jūtas nedaudz gaist. Bet patiesībā šis ir periods, kad kopā baudīt to, ko esat veidojuši, – tradīcijas, kuras kopā esat radījuši, var daudz vairāk stiprināt attiecības.

Uzdevums: uzturēt tradīcijas.

Tieši paražas un noteikumi, lai cik prozaiski tie nebūtu, atšķir jūs no citiem pāriem. Tik unikāli, kā pirkstu nospiedumi, tie rada vērtīgu nepārtrauktības sajūtu jūsu kopdzīvē.



Neatkarīgi no tā, vai tas ir ikgadējs rituāls (piemēram, divatā izgreznot eglīti pēc bērnu nolikšanas gulēt) vai ikdienas rituāls (kopā no rītiem skriet), tas ļauj jums justies drošībā, mīlētiem un iekārojamiem. Apspriest šīs tradīcijas – kā tās radušās un kāpēc joprojām tās vēlaties ievērot – labs veids atbalstīt vienam otru, parādīt, cik dārgs viens otram esat. Tāpat var sākt atzīmēt jebkurus atskaites punktus savā ceļā. Piemēram, pat vienu nedēļu, kas pavadīta bez bērniem – tikai divatā. Šajā brīdī var kopā arī padomāt par jūsu plāniem, izlolot kādas idejas nākotnei, neaizmirstot par saviem sapņiem. Ir ļoti svarīgi sevi atalgot par tiem pūliņiem, kuri pielikti savas ģimenes labā šajos 10 gados.

Foto: Pexels

15 gadi – sapņošanas laiks



Droši vien, ka šajā posmā jūšu karjera jau ir sakārtojusies, bērni tik ļoti no jums vairs nav atkarīgi, un varat veltīt viens otra, vairāk laika, nekā agrāk. Ļoti lietderīgi ir atcerēties, kādi bijāt, kad nolēmāt būt kopā, atzīmēt katra labākās īpašības.

Uzdevums: no jauna atdzīvināt cerības un sapņus.

Mūsu kaislīgās vēlēšanās var daudz ko pastāstīt par mums, par to, par ko esam kļuvuši vai vēlētos kļūt. Iespējams, dzīve ir iegrozījusies pavisam ne tā, kā kādreiz esam iztēlojušies, bet tas nebūt nenozīmē, ka tagad ir jāizsvītro iepriekšējie sapņi.

Pēc psiholoģes domām, laulāto attiecībās katrs iestājas kā liecinieks mīļotā cilvēka dzīves ceļam: "Tu – grāmatas vāks, kas tur kopā lapaspuses, kurās atspoguļots partnera dzīvesstāsts. Pirmās nodaļas ir veltītas viņa ģimenei, kaut kāda daļa draugiem, bet tu ar viņu vari dalīt visu stāstu kopumā, ja esi gatavs klausīties. Tā arī ir mūsu privilēģija un atbildība – palīdzēt partnerim sajust savu stāstu kā īpaši vērtīgu. Lai tas izdotos, ir jāpalīdz viņam būt pašam un neaizmirst par saviem sapņiem".



Mums visiem ir sapņi, kurus tādu vai šādu iemeslu dēļ atliekam uz priekšu. Varbūt nelabvēlīgu apstākļu vai laika trūkuma dēļ. Palīdzot partnerim atdzīvināt piemirstos sapņus, mēs vienlaikus sniedzam arī jaunu elpu attiecībās. Uz ko partneris tiecās, ko kādreiz cerēja un gaidīja? Kas tas bija – darbs, hobijs, dzīvesstils? Iespējams, viņa plāni bija grandiozi – piemēram, kļūt par rokzvaigzni. Un, protams, tagad viņam diezin vai izdosies par tādu kļūt. Bet palīdzi viņam pārdomāt, pārformulēt šo sapni. Kā izveidot tiltiņu uz to? Varbūt viņam ir vērts atrast privātskolotāju ģitārspēlei? Domā, piedāvā, parādi viņam, ka sapnis ir īstenojams dažādos līmeņos.

Vai varbūt tavs partneris negrasījās sasniegt zvaigznes ar roku un nevarēja īstenot savu sapni vienkārši tāpēc, ka nebija gatavs, viņam nebija pietiekami daudz laika vai naudas. Šajā gadījumā padomā par to, ko jūs kā pāris varat darīt, lai šis sapnis piepildītos.