Viņu laime nav atkarīga no citiem jeb 13 lietas, ko nekad nedarīs garā stipri cilvēki

Lai stiprinātu savu raksturu un nekad nepadotos grūtībās, ir vērts apgūt dažus uzvedības un emociju trikus. Jā, katrs mēs esam dažādi – kādam nemitīgi vajag kādu apliecinājumu no citiem, vēl kādam – pietiek pašam ar savām domām par to, kas paveikts labi un kas nē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vietnē "Forbes" nosauktas 13 lietas, ko nekad nedarītu garā stipri cilvēki. Kāds esi tu? Vai varbūt esi ceļā uz to?

Tērēt laiku, lai sevi pažēlotu

Tu nekad neieraudzīsi, ka garā stipri cilvēki sūdzētos, ka apstākļi sagadījušies ne tie labākie, vai arī, ka kāds pret viņiem bijis negodīgs. Šie cilvēki iemācījušies paši uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un iegūtajiem rezultātiem, un lieliski saprot, ka dzīve mēdz būt netaisna.

Viņi no sarežģītām situācijām izkļūst ar skaidru izpratni par to, ko ir izdarījuši nepareizi, un ar pateicību uztver katru pieredzi, ko ieguvuši. Kad viņiem kaut kas neizdodas, viņi saka: "Nākamreiz!"

Ļaut citiem sevi kontrolēt

Garā stipri cilvēki zina, ka vienmēr kontrolē savu rīcību un emocijas, un neļauj citiem iejaukties šajā jautājumā – te arī slēpjas viņu spēks, viņu priekšrocība.

Bēgt no pārmaiņām

Viņi nebaidās no pārmaiņām un ar cieņu pieņem likteņa izaicinājumus. Viņi nebaidās no nezināmā. Viņu galvenās bailes – iestigt vienā vietā un nevirzīties uz priekšu. Viņi zina, ka jebkuras pārmaiņas – tā allaž ir iespēja kļūt labākam un pamainīt sev pasauli apkārt.

Tērēt savus spēkus tam, ko nevari mainīt

Garā stipri cilvēki nesūdzas par sastrēgumiem vai par to, ka pazaudējuši savu bagāžu. Viņi nesūdzas par citiem cilvēkiem, jo saprot: citi cilvēki nav viņu kontrolē.

Viņi apzinās, ka mēdz būt tādas situācijas, kad vienīgais, ko iespējams kontrolēt, ir paša attieksme un reakcija.

Cenšas būt labs visiem

Tev ir zināmi cilvēki, kuri cenšas visiem izdabāt? Vai tādi, kuri gatavi rīkoties pretēji savām interesēm, lai tikai iepriecinātu citus? Neviens no šiem uzvedības modeļiem nav uzskatāms par pareizu.

Garā spēcīgs cilvēks cenšas būt labestīgs un taisnīgs. Viņš var pateikt kaut ko, lai iepriecinātu citus, taču nekad nebaidās paust patiesu savu viedokli. Pat ja viņš zina, ka ar savām domām var kādu aizvainot, viņš vienalga tā darīs.

Baidās no pamatota riska

Garā stipri cilvēki ir gatavi uzņemties pamatotu risku. Tas ir tieši pretēji tam, lai ar galvu mestos baseinā, vispirms neanalizējot situāciju.

Pirms pieņemt lēmumu, stipri cilvēki rūpīgi apsver riskus un ieguvumus, viņi ir spējīgi paraudzīties uz situāciju kopumā un pat iedomāties sliktāko iznākumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Foto: Shutterstock

Ieciklēties uz savu pagātni

Palaist savu pagātni, atzīt, ka tajā bijušas kļūdas, kuras vairs neizlabot, var ne katrs. Bet garā stipri cilvēki spēj to izdarīt. Viņi zina, ka žēloties par savu pagātni vai to īpaši lolot ir bezjēdzīgi. Tā vietā viņi sakopo visu spēku, lai tagadni un nākotni padarītu labāku.

Pieļaut vienas un tās pašas kļūdas reizi no reizes

Ja cilvēks atkārto vienas un tās pašas darbības, cerot iegūt labāku rezultātu, – tas ir neprāts.

Garā stipri cilvēki uzņemas atbildību par saviem pagātnes gājieniem un gatavi mācīties no savām kļūdām, lai tās nākotnē vairs neatkārtotu.

Skaust cita panākumus

Tikai stiprs cilvēks spējīgs patiesi priecāties par citu panākumiem. Viņš prot to darīt, viņš neskauž citu uzvaras, bet ietiepīgi strādā ar sevi, lai kļūtu labāks.

Padoties pēc neveiksmes

Katra neveiksme ir iespēja kļūt labākam. Daudzi veiksmīgi cilvēki gatavi atzīt, ka viņu pirmie soļi ceļā uz panākumiem nav bijuši viegli un nesuši daudz vilšanos. Garā stipri cilvēki ir gatavi tam, ka viņiem nāksies paciest ne mazums zaudējumu, bet vienlaikus viņi zina, ka katra izgāšanās nesīs savu pieredzi, kas pietuvinās viņus uzvarai.

Baidās no vientulības

Garā stipri cilvēki prot baudīt vientulību un zina, cik tā ir vērta. Viņi izmanto šo laiku, lai domātu un plānotu. Tas nenozīmē, ka viņi izvairās no citu cilvēku sabiedrības vai vispār to nespēj baudīt, bet viņi ir pašpietiekami: viņu garastāvoklis un laime nav atkarīga no citiem cilvēkiem.

Domāt, ka pasaule ir kaut ko parādā

Garā stipri cilvēki zina, ka, neraugoties uz viņu sasniegumiem, pasaule viņiem neko nav parādā: nedz lielu algu, nedz sociālo paketi, nedz komfortablu dzīvi.

Viņi saprot: ja vēlies kaut ko iegūt, tad smagi jāstrādā dienu no dienas.

Gaidīt nekavējošus rezultātus

Nav svarīgi, kas tas ir – treniņi, diēta vai biznesa sākšana, – stipri cilvēki jau sākumā noskaņojas uz to, ka viņus gaida ilgs ceļš. Viņi pareizi izplāno savu laiku un enerģiju un nekad neaizmirst atzīmēt savus rezultātus katrā no etapiem. Viņi ir izturīgi un saprot, ka gaidāmās pārmaiņas notiks tikai ar laiku.

Turpinājumā astoņi portāla "Cālis" arhīva raksti par šo pašu tēmu, tikai nedaudz citu skatījumu. Rakstos arī uzzināsi veiksmīgu cilvēku ieradumus, ko varēsi izmantot sevis labā, ja pats vēl sevi neuzskati par gana veiksmīgu.