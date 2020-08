Četras bērniem noderīgas un lieliskas rotaļlietas vai spēles priekšnoteikumi

Rotaļāšanos un galda vai citu spēļu spēlēšanu var uzskatīt par veidu, kā bērns veic pasaules izpēti. Brīdī, kad meklējam savam bērnam piemērotāko rotaļlietu, der atcerēties, ka tā kalpos ar lielāku mērķi, nevis tikai laika kavēšanai. Kas jāņem vērā, lai rotaļlieta būtu tiešām noderīga?

Rotaļlietas un spēles var "uzlaust" un atklāt arvien jaunus veidus, kā tās bērniem var iemācīt vērtīgas prasmes. Par četriem noteikumiem, kas jāņem vērā, lai bērnam sagādātu labu rotaļlietu vai spēli, vietnē "Psychology Today" stāsta klīniskā psiholoģe Robina Koslovica.

Rotaļlieta vai spēle sekmē bērna neiroattīstību



Uz rotaļlietu vai spēli, ko plānots piedāvāt bērnam, vispirms der apskatīties no šāda aspekta – kāda neiroattīstības kapacitāte būs nepieciešama, lai bērns ar savām zināšanām un loģiku spētu ar to rotaļāties. Piemēram, lai saliktu puzli, bērns izmantos iekšējo balsi. Piemēram, viena no rotaļlietām, kas vēl rosina bērnam iekšēji pie sevis pārdomāt tālākos soļus, ir tornī saliekami klucīši, kuriem katram ir atšķirīga krāsa vai kāds cits elements, kas liek tos salikt secīgi.

Tieši runāšana pie sevis jeb skaļas pārdomas savā prātā ir viens no bērna kognitīvās attīstības elementiem. Tātad, spēlējoties ar rotaļlietu, kas liek stratēģiski domāt par tās salikšanu, kā puzlē vai tornī, veicina bērna runas un valodas attīstību. Šāda veida rotaļlietas arī sekmē bērna telpisko izjūtu.

Spēle sekmē bērna pašregulāciju



"Iedomājieties par visām vērtīgajām dzīves mācībām, ko bērni apgūst, spēlējoties pat ar vienkāršāko rotaļlietu vai iesācēju galda spēli," aicina Koslovica. Pie vienkāršajām galda spēlēm pieder, piemēram, riču-raču, domino un citas, kas iemāca bērniem ne vien izsijāt elementus, pēc kuriem spēle spēlējama, bet gaidīt savu kārtu gājienam, kā arī tikt galā ar vilšanos, ja gājiens nav izdevies.

Sarežģītākām spēlēm piedien arī neapmierinātības tolerances komponents, it īpaši, ja bērnam vajadzīgs laiks, lai spēli apgūtu. Vieglāk, protams, ir pārstāt rotaļāties ar konkrēto spēli vai mantu, bet treniņš aizvedīs līdz rezultātam. Spēles, kurā vajadzīgas prasmes, palīdz bērnam nomierināties, tikt galā ar neapmierinātību un turpināt mēģināt. Un reizēm interesantas spēles vai rotaļlietas ir tā vērtas, lai bērns strādātu ar sevi un galu galā to apgūtu.

"Svarīgākais ir norādīt bērnam, ka viņš tiek galā ar frustrāciju un ir neatlaidīgs, pat ja vēl neveicas. Ļauj bērnam saprast, ka tāda pati kapacitāte var palīdzēt arī citās dzīves situācijās, piemēram, matemātiskiem uzdevumiem vai sarežģītākās sarunās. Tāpat kā bērns apgūst pašregulāciju rotaļāšanās brīžos, viņš var tikt galā arī skolā un sociālajā vidē," skaidro Koslovica.

Rotaļlieta ir labi konstruēta



Viena no lietām, kur ieguldīt, ir kvalitatīvas rotaļlietas. Saprotams, ka vecākiem niez nagi nopirkt kādu lētāku un mirklīgu mantiņu, kas varētu patikt bērnam, bet sev jāuzdod jautājums, vai tas tiešām ir vajadzīgs. "Bērni ļoti pieķeras savām rotaļlietām. Viņi ar tām spēlējas, mīl tās, viņiem ar mantām izveidojas attiecības," skaidro klīniskā psiholoģe.

Spēja piekļūt slepenai iedomu pasaulei ar mīļākās rotaļlietas palīdzību, kur bērns ar savu kompanjonu gāž kalnus, ir nozīmīga psihes attīstībai. Neveiksmīgas, plīstošas un lētas rotaļlietas traucē šim procesam, jo bērns mantai nespēj pieķerties, kā tā jau jāizmet. Bērndārznieka izpratnē katrai mantai ir stāsts, un tās zaudējums sāp. Tāpēc vērts ieguldīt kvalitatīvā rotaļlietā, kas kalpos.

Rotaļlieta vispirms ir jautrībai, pēc tam iemāca vērtīgas prasmes



Radīt rotaļlietas un spēles, kas bērnos attīsta ne tikai loģikas prasmes, bet arī dažādas fiziskās iemaņas, ir ierasta lieta. Labu rotaļlietu no citām atšķirs tas, ka ražotājs ir pārdomājis primāri, cik lielu prieku tā sagādās bērnam, bet ko tā iemācīs bērnam un kādas prasmes attīstīs ir otrajā plānā. Klīniskā psiholoģe kā piemēru min burbuļpūšamos, kas nopērkami veikalā. Primāri to funkcija ir sagādāt bērniem prieku, ko viņi gūst, pūšot ziepju burbuļus. Tikai otrajā plānā paliek tas, ka pūšot burbuļus, bērns iemācās kontrolēt savu elpošanu.

