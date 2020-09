Četri noteikumi tētiem, kas var palīdzēt dēlu audzināšanā

Jo vecāks bērns un jo neatkarīgāks viņš kļūst, jo vairāk itin visā attālinās no vecākiem. Ja trīs četrus gadus vecs bērns pret tevi ir atklāts visā savā bērnišķīgajā spontanitātē, tad jau no skolas vecuma viņš kļūst par atsevišķu personību, ar saviem sapņiem, noslēpumiem un kritisku attieksmi pret vecāku teikto un noradījumiem. Tas ir dabisks process un par no nav ko skumt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Galvenais ir atcerēties, ka tas nedrīkst patraucēt tev izpildīt galveno funkciju – nodot bērnam savu pieredzi un audzināt viņu. Tas ir īpaši svarīgi tēva un dēla attiecībās – jo kurš gan cits viņu iemācīs, kā "būt vīrietim", ja ne tu? Taču, lai laiku pa laikam viņš nesāktu atgaiņāties no taviem norādījumiem, jūsu abu attiecībām ir jāaug un jāattīstās. Bet, lai tas notiktu, lai uzticības rezerves netiktu izsmeltas, ieteicams ievērot dažus noteikumus. Ar vērtīgiem padomiem portālā "Papatoday", kas paredzēts tētiem, dalās citi pieredzes bagāti tēvi. Lūk, četri noteikumi, ko būtu ieteicams ievērot tēviem, kuri audzina dēlus!

1. Nemāni dēlu, pat sīkumos nē. Nekas tā negrauj savstarpējo uzticēšanos, kā meli. Pat nelieli. Pat tad, ja tie teikti labos nodomos. Pat tad, ja tie izteikti kā joks. Ir jāapzinās, ka pēc tam, kad būsi piemānījis bērnu, viņš sapratīs, ka tu ar viņu spēj būt negodīgs, viņš turpmāk pret taviem vārdiem var attiekties ar šaubām. Attiecīgi visi tavi norādījumi tiks uztverti ar lielu daļu skepses. Turklāt, – kurš gan cits, ja ne tu bērnam rādi piemēru, ka vīrietim jātur savs dotais vārds un jābūt godīgam pret saviem tuviniekiem?

2. Atceries, ka tava bērnība nav labākais lomu modelis tavam dēlam. Daudzi tēvi min savu bērnību kā paraugu, kas jādara zēnam kādā konkrētā vecumposmā. "Es tavā vecumā caurām dienām pa pagalmu dzīvojos, bet tu – tikai pie datora sēdi!" – tipisks piemērs tam, ko var dzirdēt no tēviem kā pārmetumu. Tomēr vienmēr ir vērtīgi atcerēties, ka tava bērnība pagāja pilnīgi citos apstākļos. Tad nebija ne sociālo tīklu, ne aizraujošu datorspēļu, un pat multfilmas bija pieejamas vien 20 minūtes dienā (un arī tad visi bērni ātri skrēja uz savām mājām, lai tās noskatītos). Tas, protams, nenozīmē, ka tavs dēls pareizi dara, caurām dienām sēžot, degunu iebāzis ekrānos. Vienkārši līdzsvaram tev nav jāiesaista sava šobrīd neatbilstošā pieredze (ko bērnam tagad darīt pagalmā, kad visi viņa vienaudži sēž mājās?), bet gan jācenšas konstruktīvi tikt skaidrībā, kas var viņu aizraut bez šīm spēlēm un bezmērķīgi skatoties ziņu plūsmu sociālajos tīklos.

3. Pacenties audzināšanā neizmantot kategoriskus formulējumus. "Vājākos ir jāaizstāv", "Zēni neraud un nesūdzas", "Esi drosmīgs un nekad nebaidies" – visi šie izteicieni paši par sevi ir gana labi, bet problēma ir tāda, ka bērns tos uztver burtiski. Jo dažreiz taču viņam pietrūkst pieredzes, lai iepriekš zinātu, ka visus šos kategoriskos formulējumus ir jāsūta pie velna. Teiksim, ja "vājākā aizstāvība" var kļūt par sitienu abiem, tad vislabākā stratēģija – nevis piedalīties nevienlīdzīgā kautiņā, bet pasaukt palīgā pieaugušos. Vai arī, ja bērns ir stipri sasities vai kā citādi traumējies, tad nav nekā apkaunojoša, lai lūgtu pēc palīdzības – pat neraugoties uz to, ka zēniem nevajadzētu sūdzēties. Bērnam šīs lietas nav tik acīmredzamas, un tāpēc visas šāda veida mācībstundas labāk būtu sniegt, balstoties konkrētos piemēros.

4. Nevaino bērna "nepareizā" uzvedībā internetu, sociālos tīklus, datorspēles. Vecākiem ir tendence visas savu bērnu problēmas novelt uz tām lietām, kuras viņu pašu bērnībā nav bijušas. Teiksim tā, nereti iepriekšējo paaudžu vecākiem patika ļaunuma sakni meklēt rokmūzikā. Lai gan bērnu un pusaudžu problēmas visos laikos ir vienas un tās pašas: sarežģītas attiecības ar vienaudžiem, pirmā (un vairumā gadījumu – nelaimīga) mīlestība, vecāku emocionālais kurlums. Tāpēc, pirms meklēt iemeslu jaunajās tehnoloģijās un tendencēs, pacenties paanalizēt, kāds atbalsts no tavas puses trūkst bērnam, un attiecīgi pacenties to nodrošināt.

Ko darīt vecākiem, lai izvairītos no emocionāla kurluma? To uzzini šajā rakstā.

Savukārt tālāk atradīsi citus portāla "Cālis" arhīva rakstus par tēva lomu gan meitu, gan dēlu audzināšanā! Un neaizmirsti – šā gada 13. septembrī Latvijā svinas Tēva dienu! Samīļo savējo!