Deviņi jautājumi par bērnu veselību, kas kutina nervus vecākiem

Būt vecākiem mūsdienās nemaz nav tik viegli. No televīzijas un datora ekrāniem jauno mammu un tētu virzienā veļas gūzma satraucošas informācijas, kas nereti izsit no sliedēm. Jā, un padomus dod visi, kuriem nav slinkums: draudzenes un labās tantītes uz soliņa pie mājas, kuras pāris minūšu laikā tavam bērnam noteiks kādu diagnozi. Un skaidrs, kā gan no tā visa nekrist panikā – tavam mazulim ir jau divi gadi, bet viņš nerunā teikumos? Kā saglabāt aukstasinību, kad bērns pēkšņi atteicies no gaļas vai piena?

Portāls "Adme" piedāvā iepazīties ar deviņiem jautājumiem, kuri nomoka vecākus, piedāvājot arī uz pierādītiem faktiem balstītas atbildes.

Bērni grauž nagus, jo nervozē?



"Nervozs ieradums" – tā nagu graušanu nosauc psihologi. Un vēl piemetinot, ka bērni šo ieradumu bieži paņem līdzi arī pieaugušo dzīvē. Tomēr ārsti steidz mūs mierināt: nagu graušana nekādi nav saistīta ar psihiskām saslimšanām.

Šis ieradums var rasties arī absolūti mierīgam bērnam vienkārši garlaicības dēļ. Bet, protams, ka ieradums var norādīt arī uz trauksmi, uzmanības deficītu vai citām nepatikšanām. Aptuveni puse pusaudžu kaut reizi ir pamēģinājuši grauzt nagus, turklāt meitenes to dara biežāk nekā zēni.

Kad jāceļ trauksme? Visa sāls slēpjas tajā, ka ārsti paši nav tikuši skaidrībā, kur ir robežas starp normu un to, kas jau vairs nav norma. Acīmredzot, ja ieradums rada traumas pirkstu spilventiņiem, tad problēmu ignorēt nedrīkst.