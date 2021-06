Ko atklāj Latvijā veikts pētījums par vecāku zaudējušu pusaudžu sērām

Latvijā nesen veiktā pētījumā secināts: jo drošāk sērojošs pusaudzis jūtas attiecībās ar palikušo vecāku vai aizbildni un jo atvērtāka ir viņu savstarpējā komunikācija, jo mazāk intensīvas ir pusaudža sēras. Kas apgrūtina pusaudžu sērošanu, un kas tajā palīdz?

Pētījumu 2020. gadā veica klīniskā psiholoģe Estere Kvelde Latvijas Universitātes maģistra darba gaitā, darba vadītāja: profesore Sandra Beatrice Sebre, Ph. D.

Lai sēras nekļūst par tabu tēmu



Sniedzot palīdzību sērojošām ģimenēm ar bērniem atbalsta programmā "Kalniem pāri", psiholoģei Esterei Kveldei radās vērtīgi novērojumi. Proti, iepazīšanās sarunā, kurā tiek pārrunāts ģimenes zaudējums, kā arī bērna un vecāka sērošanas izjūtas, ģimene bieži vien pārsteigti secina, ka uzzināja daudz jauna viens par otru. Citreiz mamma vai tētis pirms tikšanās stāsta, ka bērni nemaz tik ļoti nepārdzīvo notikušo, labi tiek ar visu galā, bet sarunas laikā atklājas, ka pārdzīvo gan, tikai vecāks par to nenojauš. Kā vecāki, tā pusaudži atzīst, ka vienas no lielākajām grūtībām ir runāt vienam ar otru par savām izjūtām un piedzīvoto zaudējumu, līdz ar to daudzās ģimenēs sēras kļūst par tabu tēmu, kas bieži vien sarežģī un pastiprina sērošanas norisi pusaudžiem. Esterei Kveldei radās vēlme izpētīt, kā komunikācija sērojoša pusaudža ģimenē un pusaudža attiecību tuvums ar galveno aprūpētāju (kas var būt gan palikušais vecāks, gan jauns aprūpētājs) saistās ar pusaudža piedzīvotajām sērām. Šī pētījuma laikā tika adaptēta arī sērošanas aptauja, kas mēra bērnu un pusaudžu sērošanas intensitāti.

Pētījumā piedalījās 51 pusaudzis, kurš pēdējo sešu gadu laikā bija zaudējis vienu vai abus vecākus. Pusaudžu vidējais vecums bija 14 gadi, un lielākā daļa bija zaudējusi tēvu (72 procenti). 20 procentiem pusaudžu bija mirusi māte, un astoņi procenti bija zaudējuši gan māti, gan tēvu. Jāņem vērā, ka specifiskās izlases, kā arī valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ neizdevās aptaujāt iepriekš paredzēto dalībnieku skaitu, tādēļ pētījuma rezultāti jāvērtē piesardzīgi.

Vecāka zaudējumam seko vēl citi sekundārie zaudējumi







Vecāka nāve ir viens no sāpīgākajiem un potenciāli traumatiskākajiem notikumiem, ko var nākties piedzīvot bērnam un pusaudzim. Tas izraisa dziļu emocionālu krīzi, kā arī var radīt depresiju, trauksmi, posttraumatiskā stresa simptomus, ķermeniskas sūdzības, uzvedības problēmas, zemākus akadēmiskos sasniegumus, apgrūtināt mācīšanos skolā un palielināt apreibinošo vielu lietošanas risku.

Zaudējot vecāku, pusaudzis zaudē ne vien pašu tuvāko cilvēku, bet bieži pieredz arī sekundāros zaudējumus: samazinātu labklājības līmeni, mazāku kopīgi pavadīto laiku ar palikušo vecāku, dzīvesvietas un skolas maiņu, reizēm arī valsts maiņu, mazākas iespējas socializēties ar draugiem, atbildības un pienākumu palielināšanos, kā arī lielāku stresu attiecībās ar palikušo vecāku.

Palikušais vecāks var kļūt depresīvs un emocionāli nepieejams, kas pusaudzim šajā grūtajā brīdī, kad nepieciešamas papildu rūpes un atbalsts, var būt traumatiski.