Nepatīkamie un dažreiz pat kaitinošie faktori grūtniecības laikā

"Ko tu visu laiku puksti?" – šādu jautājumu mēdz uzdot cilvēkiem, kuri nemitīgi par kaut ko sūdzas – te šis nav labi, te atkal kaut kas cits. Savā ziņā to var attiecināt arī uz topošajām māmiņām. Jā, bērniņa gaidīšana ir ļoti priecīgs, pacilājošs dzīves periods, taču vienlīdz arī grūts, jo sievietes organismā norisinās milzu izmaiņas.

Grūtniecības sākumā topošās mammas bieži piemeklē slikta dūša, pat vemšana, nogurums, miegainība, nepatika pret specifiskām smaržām... Vēlāk parādās citas ķibeles – te kaut kas spiež, velk, sāp un smeldz. Kājas var piepampt kā bluķi, bet nereti tūska novērojama arī citās ķermeņa vietās, tostarp sejā.

Kā lai paguļ, ja pirms grūtniecības tik ļoti patika miegā laisties pozīcijā uz vēdera? Uz kuriem sāniem ieteicams gulēt?

No rīta tu dziedādama pa māju burtiski lido, bet jau pēc pusstundas vari pārvērsties īstā fūrijā. Tavi tuvinieki vairs nezina, kā tev pielabināties, jo garastāvoklis mēdz izspēlēt īstus jokus. Tu vari apsēsties un bez iemesla sākt šņukstēt, bet pēc brīža – gardi jo gardi smieties, arī – īpaši par neko...

Ir jāsaprot, ka ikvienai sievietei grūtniecība norit individuāli. Ir sievietes, kuras bērniņu iznēsā pilnīgi bez jebkādām problēmām, izņemot maz pamazām augošo punci, kas tomēr apgrūtina kustēšanos. Taču ir topošās mammas, kurām kādā grūtniecības posmā ir jāsadzīvo ar neērtībam, tiesa gan, pārejošām.

Tāpēc teiciens: "Grūtniecība ir tik skaists laiks!" nebūt neatbildīs pilnīgi visām sievietēm. Iespējams, atklāti šo frāzi neviena neapstrīdēs, tas gan, jo patiesi – gaidīt mazuli ir burvīgi, taču, lai sastaptos ar bēbīti, nāksies arī pašai daudz ko pieciest. Jo viss taču ir cēlā mērķa vārdā!

