Pieci viegli un efektīvi veidi, kā laulātajiem uzlabot savstarpējo komunikāciju

Pat vissaskanīgākajiem un laimīgākajiem pāriem reizēm noder pa kādam padomam, kā uzlabot savstarpējo komunikāciju. Ikdienas pienākumu virpulī var gadīties piemirst, ka arī, sarunājoties ar savu mīļoto cilvēku, ir jāpadomā ne tikai sakāmais, bet intonācija un citas nianses. Lai sarunas neaizmirstos un komunikācija sievas un vīra starpā būtu sekmīga, lūk, daži padomi!

Sarunāšanās laulībā nevar būt tāds pats pienākums kā trauku nomazgāšana, putekļu slaucīšana vai bērnu nolikšana gulēt. Savstarpējai komunikācijai jāsagādā prieks, tai jābūt patīkamai. Vai atceraties to laiku pirms laulībām, kad varējāt stundām sarunāties? Šo šķietami aizmirsto sarunu prieku var atjaunot, arī esot laulībā 10 un vairāk gadus. Ja abi ar laulāto esat uz viena viļņa un vēlaties uzlabot savstarpējo komunikāciju, padariet to par prioritāti. Turpinājumā iepazīsties ar pieciem viegli īstenojamiem un efektīviem veidiem, ko iesaka eksperti vietnē "Marriage"!

Atcerieties viens otru respektēt



Pat ja šis padoms šķiet tāds, kuram jābūt jau attiecību pamatā, gadu gaitā par cieņu pret savu laulāto draugu mēdzam aizmirst. Vīriešiem nepieciešams respekts, tāpat kā sievietes attiecībās mīl uzmanību. Un tas ir abpusēji – katrai no pusēm jājūtas partnera respektētam. Ja viens otra vajadzības varat nostādīt kā prioritāti, reflektējot par to, kas labs un pozitīvs ir personā, ar kuru esat saistījušies, tad komunikācija attiecībās raisās pati no sevis.

Atstājiet viens otram mīlestības vēstulītes



Pirmajā mirklī tas var šķist naivs ieteikums, tomēr padomājiet – jums taču liktu smaidīt neliela, mīlestības pilna vēstulīte no partnera, vai ne? Pat ja sen nekas tāds nav darīts, aizsūti laulātajam īsziņu ar tekstu, ka ilgojies. Vai spontāni atstāj pie ledusskapja pielīmētu līmlapiņu ar mīļu vēstījumu, bez īpaša iemesla. Tieši spontānums radīs pozitīvu reakciju no partnera puses, un viņš vai viņa noteikti vēlēsies iesaistīties šāda veida komunikācijā. Mazie žesti noteikti uzlabos dienu.

Saki vārdus "es tevi mīlu" katru dienu



Viens no padomiem, kas palīdz un nostrādā vislabāk un ko plaši iesaka arī pāru terapeiti, ir teikt partnerim vārdus "es tevi mīlu", cik bieži vien iespējams. Ikrīta skrējienā var būt ērti uzspiest uz laulātā vaiga vien buču, jo jāsteidzas uz darbu, taču vērtīgi ir iepauzēt kaut minūti, ieskatīties partnera acīs un pateikt: "Es tevi mīlu." Un atceries pavērot, kā izmainās tava laulātā uzvedība. Tas rosinās padomāt par to, cik ļoti viens otru mīlat, kā arī veicinās sarunas. Tas ir vienkāršs, bet brīnišķīgs žests, kuru tāpat vajadzētu sniegt ik pa laikam. Ar šādu rīcību plauks arī savstarpējās sarunas, un varēsiet viens pret otru būt atklātāki, izturoties arvien brīvāk.

Runājiet par lietām, kas jūs dara laimīgus



Ja jums tiešām patīk sarunāties par aktuālajiem notikumiem pasaulē vai politiku, tad droši to dariet. Tas pats attiecas uz sarunām par darbu, industriju, kaut akciju tirgu – ja tas abiem sagādā prieku, nav tēmu, kuras nevarētu apspriest. Svarīgākais ir atrast pamatu kopīgām sarunām. Protams, arī runāt par bērnu sasniegumiem ir noderīgi, bet varat spert soli tālāk un parunāt par to, kas jūs vieno un ļauj tik ilgi nodzīvot kopā. Runāšana par lietām, kas sagādā prieku, komunikāciju padarīs vieglāku un baudāmāku.

Reflektējiet par to, kas viens otram esat



Ja esat laimīgi precējušies, tad esat arī laulātie, partneri, viens otra atbalsta sistēma, komanda, vecāki, mīļākie un vēl daudz kas cits. Pat ja mēdzat piemirst par kādu no lomām, ko viens otram ieņemat, veltiet laiku, lai reflektētu par to, kas tad esat. Padomājiet un pārrunājiet to, cik daudz citādāka jūsu dzīve būtu vienam bez otra, izmantojot pozitīvo no sarunas, lai virzītos uz priekšu. Viens no labākajiem veidiem, kā uzlabot komunikāciju laulībā, ir atskatīties uz to, cik laba jūsu dzīve ir kopā vienam ar otru. Tad sarunas vairs nebūs pienākums, bet kas tāds, ko abi izbaudīsiet.

