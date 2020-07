Sviestmaizīte un ūdens enerģijai? Vai dzemdību laikā grūtniece drīkst ēst un dzert

Dzemdības ne tikai pašas grūtnieces, bet arī dzemdību speciālisti mēdz dēvēt par visnozīmīgāko darbiņu, kas prasa lērumu enerģijas. Un – kur vajag enerģiju, tur klātesošs ir ēdiens. Vai dzemdību laikā, ja grūtnieci pārņēmis izsalkums, drīkst ēst un dzert?

Viens no veiksmīga radību procesa priekšnoteikumiem ir grūtnieces un pasaulē gaidāmā mazulīša pamatvajadzību nodrošināšana, kā traktējusi Pasaules Veselības organizācija (PVO). Vai iesakņojies mīts par to, ka grūtniece, sākoties dzemdību procesam, drīkst grauzt vien ledus gabaliņus, ir patiess? PVO izstrādātajās rekomendācijās norādīts, ka pozitīvam radību procesam piedien arī izsalkuma un izslāpuma remdēšana – sievietēm, kurām ir zema riska grūtniecība un dzemdības, ļauts dzemdību laikā dzert un ēst, ja viņas to vēlas, norāda PVO.

Bet – ja jau ļauts, vai tiešām viss? Par ieteicamajiem dzērieniem un produktiem, ar kuriem grūtniece var našķēties dzemdību laikā, informāciju apkopojuši vietņu "What To Expect" un "Baby Center" speciālisti.

Aizrādījums grūtniecei par to, ka ilgajā dzemdību posmā nevajadzētu ēst, ir iesakņojies no laikiem, kad anestēzijas metodes nav bijušas tik ļoti attīstītas, kā mūsdienās, skaidro vietne "What To Expect". Tas ir tikai normāli, ka dzemdību procesa sākumā, kad kontrakcijas nav tik biežas, gribas ēst un dzert, tāpēc vispirms noteikti izrunā šo jautājumu ar vecmāti vai dzemdību speciālistu, kāda ir dzemdību iestādes, kurā plāno dzemdēt, nostāju.

Ēst drīkst, taču rūpīgi jāizvērtē – ko



Neliels našķis dzemdību laikā, kamēr nav sākusies to aktīvā fāze, tikai palīdzēs gūt enerģiju. Turklāt nelielu kumosu vai ūdens malku nobaudīšana var palīdzēt nomierināties un justies ērtāk. Savukārt kāds 2017. gadā veikts pētījums pierādījis, ka grūtniecēm, kuras dzemdējušas mazāk striktos apstākļos un varējušas paēst un padzerties, dzemdības bijušas par 16 minūtēm īsākas. Dzemdību procesam virzoties uz priekšu, ir tikai normāli, ja apetīte zūd un uzmācas slikta dūša – tas tikai liecina, ka par katru varīti nav jācenšas uzņemt enerģija ar ēdienu, ja ķermenis tam pretojas.

Ko ēst un dzert dzemdību laikā



Saprāta robežās, izvēlies nelielas uzkodas, neēdot neko treknu un smagnēju. Pat ja kārojas ko saldu, der atcerēties, ka tā enerģiju gūsi ātri, bet ātri arī zaudēsi. Ar cieti bagāti ogļhidrāti, piemēram, pilngraudu produkti, būs laba izvēle dzemdību laikā, jo tie izdala enerģiju lēnāk, kas var palīdzēt kontrakciju laikā, norāda vietne "Baby Center". Starp drošajiem produktiem ir tostermaizīte vai kāda pilngraudu maizes šķēle, brokastu pārslas, makaroni, augļi un dārzeņi, vienkārši cepumi vai krekeri, rieksti un sēklas. Jāatceras, ka labāk ēst pavisam maz un bieži, nevis vienu, pamatīgu maltīti, tāpēc dzemdību somā ieliec veselīgus našķus.

Nelieli našķi un maltītes, kas remdēs izsalkumu dzemdību laikā:

Tostermaize ar ievārījumu – izvēlies pilngraudu maizi, ne pārāk saldu ievārījumu.

– izvēlies pilngraudu maizi, ne pārāk saldu ievārījumu. Makaroni , vārīti līdz "al dente" gatavībai – jā, arī makaroni var būt lielisks našķis kontrakciju starplaikos, it īpaši pilngraudu, iesaka "What To Expect".

, vārīti līdz "al dente" gatavībai – jā, arī makaroni var būt lielisks našķis kontrakciju starplaikos, it īpaši pilngraudu, iesaka "What To Expect". Ābolu biezenis – ja zini, ka nenograuzīsi veselu ābolu, burciņa ābolu biezeņa var būt laba lieta, ko ielikt dzemdību somā. To var ātri apēst un ātri gūt enerģiju no augļiem.

– ja zini, ka nenograuzīsi veselu ābolu, burciņa ābolu biezeņa var būt laba lieta, ko ielikt dzemdību somā. To var ātri apēst un ātri gūt enerģiju no augļiem. Sulas saldējums vai sorbets – karstā dzemdību dienā vai tad, ja neko daudz negribi ēst, taču izsalkums nomāc, izlīdzēties var ar kādu saldētas sulas saldējumu vai sorbetu (ja vien, protams, partneris saldēto kārumu var sagādāt).



Runājot par dzērieniem, kurus dzemdību laikā grūtniece drīkst dzert, pamatu pamats ir ūdens – lai atjaunotu ūdens rezerves un remdētu slāpes, tā būs visieteicamākā izvēle. Ja ārsts ļauj, dzemdību laikā var dzert arī tā dēvētos sporta dzērienus, kuru sastāvā ir uzturam nepieciešamais sāļu un cukuru daudzums, norāda "What To Expect", taču tas nederēs grūtniecēm, kurām ir gestācijas diabēts. Jāizvairās no gāzētiem un pārlieku saldiem dzērieniem, kas var kairināt kuņģi. Ja grūtniecei ir vēlme, starp ieteicamajiem dzērieniem ir arī nesaldināta tēja. Savukārt vienlaikus slāpju remdējošu un atvēsinošu funkciju dzemdību zālē var pildīt sasmalcināta ledus gabaliņi, kurus izkausēt uz mēles.

