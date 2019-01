Dzimumdzīve un formu atgūšana: atbildes uz aktuāliem pēcdzemdību jautājumiem

Grūtniecības laikā mazulis un viņa labsajūta ir ģimenes prioritāte, taču, kad dzemdības aiz muguras, aktuāli kļūst vēl arī citi, ar zīdaiņa barošanu, apkopšanu un uzmanīšanu nesaistīti jautājumi. Daudzi no tiem koncentrējas ap sievietes veselību, ārējo izskatu, emocionālo stāvokli, kā arī turpmāku saskarsmi ar pretējo dzimumu.

Šoreiz no "Cālis" arhīva plauktiem esam izcēluši atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, par kuriem daudzas mammas sāk domāt vien pēc dzemdībām. Kādas atkal būs mēnešreizes un kad vajadzētu iet pie ginekologa? Kāpēc pastiprināti izkrīt mati un kā saglabāt krūšu izskatu pēc barošanas? Kad drīkst nodarboties ar seksu un kā uzsākt formas atgūšanas treniņus?

Aktuāls ir pēcdzemdību skumju, depresijas periods. Protams, tas nenozīmē, ka visas jaunās māmiņas nonāk šādā emocionālajā stāvoklī, taču iespējamību izslēgt nevar. Stāstu izlasē esam pievienojuši arī speciālistu skaidrojumus, kas norāda uz tās esamību, kā arī izcēluši mammu stāstus, kuros viņas atklāti stāstījušas par sajūtām un pārdzīvojumiem.

Satraucošajā gaidīšanas laikā, pilnībā iespējams, ka šie jautājumi ienāk prātā, taču tajā pašā laikā šķiet, ka atbildes uz tiem taču varēs atrast arī vēlāk. Tomēr "vēlāk" pienāk visnotaļ ātri, tāpēc – lasi un izglīto sevi jau savlaicīgi vai arī steidz cauri rakstu krājumam, lai uzzinātu sev aktuālos jautājumus tieši šobrīd!

Intīmā dzīve un komforts pēc dzemdībām. Ārste par biežākajām problēmām un risinājumiem

Foto: Shutterstock

Par bērna piedzimšanu parasti runā kā par īstu brīnumu un sievietes lielāko laimi, nereti aizmirstot pieminēt dzemdību sāpes un izmaiņas sievietes organismā, veselībā un intīmās dzīves kvalitātē. Muskuļu elastīgums, maksts atveres izmēra izmaiņas, sajūtas intīmās tuvības laikā un urīna nesaturēšana ir tikai daļa no problēmām, ar ko pēc vaginālām dzemdībām saskaras sievietes.

Pieci soļi, kā atgūt formu pēcdzemdību periodā

Foto: Shutterstock

Katrai sievietei ir atšķirīgs uzskats par to, kas ir perfekts ķermeņa svars un ideālais siluets. Tomēr eksperti vienprātīgi atzīst, ka iegūt kāroto izskatu un to noturēt ir ilgtermiņa darbs, sevis motivēšana un disciplīna. Taču nereti pēcdzemedību periodā trūkst gan laika, gan disciplīnas, kas palīdzētu atgūt vēlamo izskatu. Graudaugu pārslu zīmols "Graci" un "Vingrosev.lv" fizioterapeite, Dr.Sp.Sc. Ieva Zvīgule iesaka piecus soļus pretī labsajūtai un optimālam svaram pēcdzemdību periodā.

Jaunā mamma pēc dzemdībām – kad un kāpēc jādodas pie ginekologa

Foto: Shutterstock

Pēc bērniņa piedzimšanas nereti jaunajām māmiņām ir ļoti daudz jautājumu, kas saistīti ne tikai ar rūpēm par mazuli, bet arī viņu pašu veselību. Viens no tiem – kad pēc dzemdībām jādodas vizītē pie ginekologa? Atbildi uz šo un citiem jautājumiem par pirmo ginekologa apmeklējumu pēc bērniņa laišanas pasaulē portālam "Cālis" sniedza Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente Vija Veisa.

'Mans tēvs izglāba mani no pēcdzemdību depresijas' – Madaras pieredze

Foto: alienite

"Mīļās mammas! Ilgi domāju, kā šo stāstu uzrakstīt, un, vai vispār to vajag rakstīt. Atzīšos, man ir bail atklāties plašākai sabiedrībai, man ir bail no nosodījuma, man ir bail no aizspriedumiem, kas parasti parādās pēc šādas informācijas atklāšanas. Apzinos, ka tas, ko es jums stāstīšu, nav nekas krimināls vai šausmīgs, bet tomēr – tā ir manu, sabiedrības un ģimenes gaidu konfrontācija ar realitāti, ar kādu man nācās sastapties brīdī, kad piedzima mans bērns," tā savu stāstu par piedzīvoto pēcdzemdību depresiju "Debesmanna.com" sāk Madara Melne Tomsone.

Ginekoloģes padomi, kā atjaunot maksts tvirtumu un novērst urīna nesaturēšanu pēcdzemdību periodā

Foto: Shutterstock

Sievietes ikdienā intensīvi domā par savu veselību un labsajūtu, toties dažkārt jūtas neērti apspriest pat ar savu ārstu jautājumus, kas saistīti ar intīmo veselību it īpaši pēc dzemdībām. Ar padomiem, kā jaunajām māmiņām ne tikai atrisināt urīna nesaturēšanas problēmas, bet arī atjaunot maksts tvirtumu komfortablākai ikdienai un pilnvērtīgai dzīves baudīšanai, dalās ginekoloģe un dzemdību speciāliste dr. Inta Dinsberga un aptieku tīkla "Apotheka" farmaceite Alīna Fleišmane.

Pēcdzemdību periodā izkrīt mati: triholoģe skaidro iemeslus

Foto: Shutterstock

"Labdien. Man pagājušā gada novembrī piedzima mazulis. Tagad, kad pagājuši četri mēneši pēc dzemdībām, pastiprināti izkrīt mati. Gribu vaicāt, vai šis process jāsaista ar pēcdzemdību laiku vai tuvojošos pavasari? Mati krīt ārā tādos apjomos, ka bail palikt bez tiem. Vai varat izskaidrot, kādēļ tā notiek un ko man darīt. Vai ir kādi ieteikumi?" tā pēc padoma taujā jaunā mamma Ineta.

Kad smukais vēderiņš pēc dzemdībām ir ar 'redzamām sekām' – pieredzes stāsts par diastāzi

Foto: Privātā arhīva foto

Pēcdzemdību periods jaunajām mammām var būt gana liels pārbaudījums – kad pirmā eiforija rimusi, iestājas ikdiena – rūpes par mazuli un arī par sevi. Nereti pēcdzemdību laikā sievietes pat nevēlas ielūkoties spogulī, apzinoties, ka šobrīd, iespējams, tas nerādīs vēlamo rezultātu. Dzemdības ir smags darbs, ko apliecina arī vecmātes, taču dažām mazuļa piedzimšana atstāj vēl nepatīkamākas sekas. Viena to tām ir diastāze, kuru aktīvi cenšas uzvarēt arī dvīņu puiku mamma Kristīne.

Lai pēc dzemdībām un zīdīšanas krūtis nebūtu kā spaniela ausis. Mammas dalās pieredzē

Foto: Shutterstock

Laikam jau būs pavisam maz sieviešu, kurām grūtniecība, dzemdības un bērna zīdīšana nebūs atstājusi kādas sekas – pa kādai strijai, pa kādam liekam kilogramam, krūšu formas izmaiņas… Un laikam būs pavisam nedaudz tādu jauno mammu, kurām, ieņemot jauno lomu, būtu gluži vienalga, kā viņas izskatīsies kā sievietes.

'Fiksais pa dienu' un septiņi citi fakti par seksu pēc dzemdībām

Foto: Shutterstock

Daudziem pāriem pirmā mīlēšanās pēc dzemdībām atgādina pašu pirmo intīmās dzīves pieredzi: neveiklu un nedaudz nemākulīgu. Daudzas sievietes pēc dzemdībām pat negrib domāt par seksu, un šeit itin nemaz netiek runāts par ārsta rekomendācijām. Domas par intīmās dzīves atsākšanu ar partneri rada daudzus jautājumus: vai sajūtas būs iepriekšējās, vai sāpēs un vai atkal var iestāties grūtniecība.

Iemesli, kas liedz pēc dzemdībām ātri un viegli notievēt

Foto: Shutterstock



Slavenu sieviešu piemēri, kuras ieguvušas lielisku figūru astoņu, sešu un pat divu mēnešu laikā pēc dzemdībām, iedvesmo. Bet parastajā dzīvē atgriezties iepriekšējā formā pēc mazuļa nākšanas pasaulē ir daudz sarežģītāk.

Likstas ar krūtīm pēcdzemdību periodā un kā tām tikt pāri

Foto: Shutterstock

Lai gan mazuļa piedzimšana, protams, ir vislaimīgākais brīdis ikvienas ģimenes dzīvē, tomēr jaunajai māmiņai pēcdzemdību periodā visai lielas problēmas var sagādāt krūšu piebriešana. Turklāt mazo krūšu īpašniecēm šī liksta ir pat vairāk izteikta un grūtāk panesama.

Kļūdas, ka traucē ātrāk atgūt skaistu ķermeni pēc dzemdībām

Foto: PantherMedia/Scanpix

Grūtniecības laikā sievietes ķermenis pielāgojas augošajam mazulim, un arī vēdera āda kļūst elastīgāka, lai mazulim būtu gana daudz vietas mātes miesās. Tomēr pēc dzemdībām gribas atkal iegūt iepriekšējo izskatu, bet tieši vēders pēc dzemdībām mēdz būt izstaipījies un ir grūtības atgūt tā iepriekšējo formu. Arī dabīgā tauku kārtiņa, kas sargāja augli, kad tas atradās vēderā, pēc dzemdībām nemaz tik ātri nepazūd.

Vingrojumi pēcdzemdību periodā. Vingrot var atsākt jau dienu pēc dzemdībām

Foto: PantherMedia/Scanpix

Rīgas Dzemdību nama speciālisti ir sagatavojuši vingrojumu kompleksu, lai palīdzētu sievietēm ātrāk atgūties pēc dzemdībām. Nav nozīmes, vai tev ir bijušas vaginālas dzemdības vai ķeizargrieziens, – šie vienkāršie vingrinājumi palīdzēs uzlabot fizisko veselību.

No komandējumiem līdz atraudziņas sagaidīšanai: pēcdzemdību perioda tumšās un gaišās puses

Foto: Shutterstock

Sieviete, viņai ir laba karjera, projekti, izstādes, koncerti, ārvalstu komandējumi un tad dzīvē ienāk mazulis. Dienas rit vienmuļi, vienīgais dienas notikums ir smuku atraudziņu sagaidīšana un regulāra vēdera izeja. Tā ir realitāte, turklāt pavisam reāla sieviete, kas meklēja palīdzību pie psihiatra. Jā, ne vienmēr pēcdzemdību periods saistās tikai ar skaisto, lielo laimes sajūtu, ka bērniņš ir piedzimis un ģimene staro vienā priekā. Šim laikam mēdz būt arī tumšās dienas, citām sievietēm – pat nedēļas. Par to, kas ir pēcdzemdību skumjas, kad jāsāk meklēt speciālista palīdzība, jo klāt piezagusies jau depresija, to portāla "Cālis" un veselības centra "Vivendi" kopīgi rīkotās Vecāku skolas trešajā lekcijā stāstīja psihiatre Inga Zārde.

Pēcdzemdību depresija: četrus padomus par tās pārvarēšanu sniedz Diāna Zande

Foto: PantherMedia/Scanpix

Ikvienā ģimenē bērniņa piedzimšana ir ārkārtīgi nozīmīgs dzīves notikums. Tomēr ne visas emocijas, kas rodas līdz ar bērna piedzimšanu, ir pozitīvas. Šis satraucošais, jaunais dzīves notikums nereti kļūst arī par eksistenciālu krīzi ģimenes dzīvē, jo tajā notikušas būtiskas pārmaiņas.

Dzemdības aiz muguras: kad var mīlēties, pirmās menstruācijas un citas svarīgas izmaiņas sievietē

Foto: PantherMedia/Scanpix

Pirmās sešas nedēļas pēc dzemdībām dēvē par pēcdzemdību periodu. Grūtniecības laikā tavs ķermenis ļoti izmainījās. Tas smagi strādāja, lai tu un bērns būtu veseli. Tagad, kad bērns ir piedzimis, tavs ķermenis atkal mainās, un, iespējams, tev ir daudz un dažādi jautājumi, uz kuriem īsti nezini atbildes.

'Slimības laikā savu ģimeni aizvedu līdz ellei un atpakaļ' - Ivetas stāsts par pēcdzemdību depresiju

Foto: Shutterstock

Lielbritānijā dzīvojošā latviete Iveta Parravani ir cīņai ar pēcdzemdību depresiju veltītās biedrības "Debesmanna" idejas autore. Ivetas pirmdzimtais – dēls Oskars bija plānots un ilgi gaidīts mazulis, taču tieši sāpīgā pieredze, ar ko sieviete saskārās pēc mazuļa nākšanas pasaulē, pamudināja Ivetu palīdzēt sievietēm, kuras nonākušas līdzīgā situācijā.

