Foto: Mākslinieks amizantās ilustrācijās attēlo lielākos izaicinājumus, kļūstot par tēvu

Bērna ienākšana ģimenē ir prieka pilns notikums, taču līdz ar laimes brīžiem un lielo mīlestību pret atvasi jaunajā ģimenē ienāk arī daudzi izaicinājumi. Arī pasaulslavens mākslinieks Jehuda Adi Devirs nesen ir kļuvis par tēvu. Viņš amizantās ilustrācijās attēlo savus un sievas Maijas pirmos mīlestības pilnos, bet izaicinošos mēnešus kopā ar mazuli.

Jehuda Adi Devirs ir ilustrators, kurš kļuvis atpazīstams ar saviem komiksiem. Tajos viņš attēlo savu ikdienu kopā ar sievu Maiju. Uzzīmētos komiksus mākslinieks publicē savā "Instagram" profilā, kuram seko 3,7 miljoni cilvēku.

Pirms kāda laika Jehuda un viņa sieva bija nolēmuši, ka ir gatavi kļūt par vecākiem. Viņiem, gluži kā daudziem pāriem, bērniņa ieņemšana kļuva par uzdevumu. Viņš savus un sievas centienus tikt pie bērniņa iemūžināja arī ilustrācijās, kurās attēlo gan prieku, gan bēdas, kas nāk līdzās ar centieniem kļūt par vecākiem. Ilustrācijas atradīsi te. Pēcāk mākslinieks attēloja arī to, kā pārim gāja prieka, neziņas un izaicinājumu pilnajā grūtniecības laikā. Savās ilustrācijās Jehuda pierādīja, ka bērniņa gaidīšanas laiks ir izaicinošs ne tikai topošajai māmiņai, bet arī tētim, kuram ik dienu jācīnās ar mīļotās emocionālajām svārstībām, neizlēmību un vēlmi iztukšot visu leduskapi. To, kā pārim gāja grūtniecības laikā, vari redzēt šeit.

Jehuda sievas Maijas grūtniecība noritēja veiksmīgi, un pēc septiņpadsmit stundu ilgām dzemdībām pasaulē nāca viņu meitiņa Ariela. "Pēc tam, kad Maija laida pasaulē meitu, es sapratu, ka esmu viņu novērtējis par zemu. Viņa ir īsta super sieviete," savā blogā "Yehudadevir" atzīst jaunais tētis. Mākslinieks dzemdību laikā bijis blakus savai mīļotajai. "Viņa teica, lai esmu blakus, smaidu un neuztraucos, tad arī viņa jutīsies mierīgāka. Tā es arī darīju," Jehuda atceras. Savus centienus atbalstīt sievu dzemdību laikā mākslinieks attēlojis arī zemāk redzamajā ilustrācijā.

Kā pats māksinieks atzīst, brīdī, kad ģimene kopā ar mazuli nonāca mājās, viņš un Maija saprata, ka tagad viņu jaunais statuss ir vecāki. "Un tā vienā brīdī mūsu dzīve bija sagriezta kājām gaisā," viņš stāsta. "Tās sajūtas, skatoties uz savu bērnu, ir neaprakstāmas. Tik jocīgi ir apzināties, ka mēs radījām šo mazo dzīvību."

Zemāk redzamajā liustrācijā mākslinieks attēlo, kā viņš pirmo reizi mainīja autiņbiksītes. Jahuda sieva Maijai jau iepriekš ir bijusi pieredze ar bērniem, tāpēc pamperu nomaiņu viņa bija jau apguvusi iepriekš un tagad, kā pats mākslinieks smejas, to var izdarīt ar vienu roku un aizvērtām acīm. Savukārt Jahuda nekad iepriekš nebija rokās turējis mazuli, kur nu vēl mainījis autiņbiksītes, līdz ar to šī bija viņa pirmā reize. "Pēc raudāšanas, kliegšanas, kakāšanas, čurāšanas un svīšanas mēs ar Arielu to paveicām," viņš atceras.

Arī barošana ar krūti ir viens no pārbaudījumiem, ar kuriem saskaras jaunie vecāki. Daudzām jaunajām māmiņām mazo izdodas pabarot bez grūtībām, taču citām zīdīšanas process sagādā mokas. Arī Maija ir viena no tām sievietēm, kas, barojot mazuli ar krūti, saskarās ar dažādiem izaicinājumiem. "Viens no izplatītākajiem zīdīšanas mītiem ir, ka tas notiks dabiski," atklāj psiholoģe Lisa Spīgela. "Taču lielākai daļai sieviešu barošana ar krūti ir liels izaicinājums. Zīdīšana var sākt likties dabiska tikai pēc vairākām nedēļām, bet, lai to panāktu, ir nepieciešams ieguldīt daudz darba."

Ja kādu iemeslu dēļ bērna barošana ar krūti pārvēršas par mocībām, pēc palīdzības un padoma vajadzētu vērsties pie ārsta. Tāpat arī citu māmiņu pieredze var palīdzēt gan tev, gan mazulim apgūt zīdīšanas procesa nianses. Šajā mācību procesā vajadzētu apbruņoties ar milzum daudz pacietības, jo tas var prasīt vairāk laika nekā varētu likties.

Zemāk redzamajā attēlā mākslinieka jaunā ģimene ir smaidīgi un laimīgi, jo par spīti sāpēm un citiem izaicinājumiem, kas nāk līdz ar bērna zīdīšanu, tā veido ciešu saikni starp mazuli un mammu, un tieši to Jehuda vēlējās attēlot. "Bez saiknes, kas rodas jau no mazotnes, pēcāk būs grūti tikt galā ar grūtībām," viņš uzskata.

Un kur nu bez negulētām naktīm un miega trūkuma. Šķiet, ka bez tā jau nekur. 2013. gadā Amerikā veiktais pētījums atklāj, ka bērna dzīves pirmajā gadā vecāki zaudē vismaz 44 dienas miega. Protams, mātes vēsturiski un arī šobrīd miega trūkums ietekmē vairāk nekā tēvus, taču arī viņi to izjūt uz savas ādas. Bērna ienākšana ģimenē sagriež arī vīrieša dzīvi kājām gaisā. Lielāka atbildības nasta un nemitīgs uztraukums par ģimeni, tās apgādāšanu un drošību – šie ir tikai daži no faktoriem, kas jaunajiem tēviem naktīs neļauj gulēt tik cieši kā agrāk. Tāpat jāpiebilst, ka māte visbiežāk ir tā, kas dodas dekrētā, līdz ar to dienas laikā, kamēr mazulis guļ pusdienlaiku, viņa var censties atgūt miega rezerves, taču tēvam šāda iespēja nav, jo viņš šajā laikā ir darbā. Lai vai kā, ir skaidrs, ka pēc bērna piedzimšanas nogurumu un miega trūkumu izjūt abi vecāki. Vairāk par pētījumu, tā norisi un secinājumiem lasi šajā rakstā.

"Veidot ilustrācijas ir jautri, un tas rada apmierinātības sajūtu, taču tagad es saprotu, ka nekas neliek man justies lepnākam par sevi kā brīži, kad nolieku mazo gulēt," atklāj mākslinieks.