Sākumklašu skolēniem mācības attālināti – vecāku vidū gan prieks, gan bažas

Līdz 7. februārim visiem skolēniem un studentiem mācības jāorganizē attālinātā režīmā, to šodien, 19. janvārī, lēma Ministru kabinets. Jau neilgi pēc šo jaunumu paziņošanas, sociālajos tīklos un arīdzan portāls "Cālis" forumā vecāku starpā sākās plašas diskusijas par šo tēmu – citiem prieks, citiem dusmas, jo nebūt ne visi vecāki var strādāt attālināti jeb no mājām. Vai un kādi atbalsta instrumenti pieejami vecākiem šajā situācijā? Kā organizēt ikdienu laikā, kad mazajam skolēnam jāapgūst mācību viela, bet vecākiem jāpelna nauda iztikšanai?

Ja iepriekš vecāki savā starpā varēja kašķēties par to, vai mazajiem skolas bērniem vajadzētu skolā valkāt sejas aizsargmaskas, nu temats ir mainīts – ko iesākt ar skolēniem, kuriem jāmācās attālināti un vecākiem nav ne laika, ne, iespējams, prasmju palīdzēt apgūt mācību vielu. Daļa vecāku, kuri uzskatīja, ka bērniem skolā ir liela iespēja inficēties ar Covid-19, priecājas, ka tagad pārējiem ģimenes locekļiem nebūs tika liels apdraudējums saslimt. Turpretim daļa vecāku ir sašutuši par attālinātajām mācībām, jo pašiem nav laika nodarboties arī ar savas atvases izglītošanu.

Viens no pieejamākajiem atbalsta instrumentiem, ko akcentē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), taujāta, kādus ieteikumus vecākiem var sniegt, ir pērn pieņemtie grozījumi, kas paredz uz noteiktu laiku ieviest jaunu atbalsta veidu – slimības palīdzības pabalstu – gadījumos, ja Covid-19 izplatības dēļ tiek slēgtas skolas un bērnudārzi.

Grozījumi paredz ieviest vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām, kuru sociāli apdrošinātajai personai būs tiesības pieprasīt neierobežotu reižu laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, lai gan iepriekš tika lemts, ka to varēs pieprasīt tikai vienu reizi. Tas attieksies uz ģimenēm, kurās aug bērni vecumā līdz 10 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem un kurās vecākiem darba specifikas dēļ nav iespēja strādāt attālināti, tāpēc ir nepieciešams atbalsts bērna pieskatīšanai.

Šāds atbalsts būs arī personām, kas ir atbalsta personas personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.

Labklājības ministrija par sagatavotajiem grozījumiem iepriekš skaidroja, ka, ņemot vērā Covid-19 straujo izplatības pieaugumu, uz terminētu laiku ir plānots ieviest jaunu atbalsta veidu – vienreizēju slimības palīdzības pabalstu, ko izmaksās 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem.

Ministrija arī skaidro, ka šī pabalsta apmērs ir noteikts 60 procentu apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, taču no slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko ietur no slimības pabalsta. Līdz ar to jaunais pabalsts finansiāli būtiski neatšķirsies no slimības pabalsta, ko vecāki patlaban saņem pašu vai bērnu slimības gadījumā.

Pabalstu neizmaksās, ja persona strādā, veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai personai piešķirts cits sociālās apdrošināšanas pabalsts vai dīkstāves atbalsts. Plānots, ka slimības palīdzības pabalstu finansēs no valsts pamatbudžeta. Lai to saņemtu, cilvēkam būs nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Šāda atbalsta forma plānota, jo Covid-19 izplatības dēļ arvien vairāk tiek slēgtas atsevišķas pirmsskolas izglītības grupas vai iestādes, mācības vispārējās izglītības programmā tiek organizētas attālināti. Līdz ar to daudzām ģimenēm, kurās aug bērni vecumā līdz 10 gadiem vai bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem un kurās vecākiem darba specifikas dēļ nav iespēja strādāt attālināti, ir nepieciešams atbalsts bērna pieskatīšanai.

Vēl IZM piedāvā ielūkoties "Skola2030" mājaslapā, kur pieejams plašs materiālu klāsts vecākiem par to, kā organizēt attālināto mācīšanos dažāda vecuma bērniem. Ieteikumus vecākiem meklē šeit. Šo piektdien, 22. janvārī, iecerēts arī organizēt vebināru vecākiem par attālināto mācību procesu, bet par to vēl plašākas informācijas nav. Kā norāda "Skola2030" veidotāji, ārkārtas situācijā ģimenēs apstākļi ir ļoti atšķirīgi – ģimenē var būt vairāki skolēni, var būt arī mazulis, par kuru jārūpējas vai seniori, kuri jāatbalsta. Svarīgi šādos apstākļos būt pēc iespējas mierīgiem, pozitīviem un vienoties, kā ģimene darbosies, saplānot laiku un darbības atbilstoši visu vajadzībām. Šie ir vispārīgi atbalsta materiāli pirmsskolēnam, kurus varēsiet izmantot jebkurā laikā.

