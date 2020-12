Vardarbība dzemdībās, skolas Covid-19 laikā un iedvesmojošas mammas – par ko 'Cālis' stāstīja šogad

Ģimenes, kas iedvesmo ar savu pieredzi, apņēmīgas mammas, par kuru panākumiem Latvijā un pasaulē priecāties, skaudri stāsti par smagas slimības pārvarēšanu un piedzīvotu vardarbību dzemdībās – par šīm un citām tēmām 2020. gadā varēja lasīt portālā "Cālis". Nostalģiski palūkojoties uz šogad paveikto, piedāvājam atsvaidzināt atmiņu vai dot sev iespēju apgūt iekavēto.

"Cālis" komanda čakli strādāja, lai "Delfi plus" lasītājiem skaidrotu ne tikai aktualitātes, bet izceltu cilvēkus mums līdzās. Šogad, kā jau daudziem, pastiprinātu uzmanību nācās pievērst arī Covid-19 – rakstījām gan par to, kā skolas gatavojās mācībām klātienē pandēmijas skavās, gan citiem tās aspektiem. Lasītājus iedvesmoja ģimene, kas no dzīves Beļģijā atgriezusies dzimtenē, kā arī sava bērnu modes zīmola izveidotāja Ieva Trumpekoja. Savu pieredzi atklāja sievietes, kas bērniņu laidušas pasaulē pēc 40 gadu vecuma, bet drosmīgu stāstu par onkoloģiskas slimības uzvarēšanu uzticēja Adrians. Šogad arī noskaidrojām, ka paņemt līdzi mazulīti uz darbu – tas ir pavisam normāli.

'Dēlu izrāva no manām miesām.' Stāsts par vardarbību dzemdībās

"Gulēju tur savās asinīs un fekālijās un jutos briesmīgi," kādu brīdi no savām pirmajām dzemdībām atminas Katrīna (vārds mainīts). Ārstes lamas, raustīšana aiz drēbēm no vecmātes puses un nemitīgi pārmetumi, ka viņa neprot dzemdēt, pavadīja Katrīnu visu dzemdību laiku. Pēcāk, kad sieviete jau šķetinājusi savu traumatisko dzemdību pieredzi pie terapeita, viņa secinājusi, ka tās vistiešākajā veidā bijušas vardarbīgas dzemdības. Katrīna savu stāstu uzticējusi portālam "Cālis", lai palīdzētu citām sievietēm apjaust, ka negatīvā dzemdību pieredze nav viņu vaina, kā arī aicinātu neklusēt, ja piedzīvota emocionālā vai fiziskā vardarbība dzemdību laikā.

Šo nepērciet! 27 bīstamas preces, kas 2020. gadā tirgotas Latvijā

Foto: DELFI

Muzikāla vardīte, rotaļu telefoni, mīkstās mantiņas un dažādas sejas maskas un respiratori – tās ir tikai dažas 2020. gadā konstatētās veselībai un dzīvībai bīstamās preces, kas iekļautas Eiropas Savienības patērētāju drošībai izveidotajā ātrās reaģēšanas sistēmā "Rapex". Šajā rakstā apkopota informācija par bīstamākajām precēm, kas vai nu izņemtas no tirdzniecības, vai tikušas iznīcinātas.

Meitene, kuras nav. Vairāk nekā divus gadus bērnam nepiešķir personas kodu

Foto: DELFI

Elizabeta ir divarpus gadus veca, viņa vēl īsti nerunā: dažus vārdus krieviski, kaut ko angļu un franču valodā. Meitenīte ar interesi nopēta ciemiņus un tūliņ nes rādīt savas lelles. Pa kājām pinas balts špics, mamma vāra tēju, tētis aijā Elizabetas mazo brālīti. Varētu šķist – ģimenes idille. Taču Latvijas valstij Elizabeta būtībā neeksistē. Viņai nav ne pases, ne personas koda: meitene dzimusi ģimenē, kurā tēvs ir ārvalstu pilsonis, bet mamma – Latvijas nepilsone. Kā noskaidroja "Delfi", Latvijā šādā situācijā ir desmitiem ģimeņu.

Vecāku vardarbība pret pedagogu – realitāte ne tikai pandēmijas laikā

Foto: Shutterstock

Jau kādu laiciņu visi dzīvojam ārkārtējā situācijā, kas daudziem rada papildu stresu, bailes un citas emocijas, kuras mēdz dēvēt par negatīvām. Taču arī negatīvās emocijas ir jāiemācās pieņemt un tikt ar tām galā, cenšoties iespējami mazāk ar to kaitēt citiem sabiedrības locekļiem. Tomēr daļai cilvēku tas nepadodas, un viena no šīm kategorijām ir skolēnu vecāki, kuri nereti savu neapmierinātību izgāž skolotāju virzienā. Protams, ir arī teiciens par to, ka viena pagale nedeg, un ir arī tādi gadījumi, uz kuriem to var attiecināt, taču ir situācijas, kad izbļaustīšanās virtuāli vai klātienē noris bez pamatojuma.

Audzināt četrus bērnus un aizvest biznesu līdz Ņujorkai – Ieva Trumpekoja

Foto: Privātais arhīvs

Mamma, sieva un zīmola vadītāja – tie ir tikai daži no vārdiem, kas raksturo Ievu Trumpekoju. Teju septiņu gadu garumā viņa no viena bērna kopšanas atvaļinājuma pārkāpa nākamajā, paralēli piepildot savu šķietami nereālo sapni par bērnu apģērbu zīmolu, kura vārds "Rock and Mouse" pozitīvā gaisotnē nu jau izskanējis tālu aiz Latvijas robežām. Ieva ir sieviete ar stipru gribasspēku, kuru no savas sirdslietas īstenošanas neattur pat četri mazi bērni un nebeidzamās mazās krīzītes katru dienu.

Ar mazuli uz darbu? Deputāte Mairita Lūse sašūpo sociālos tīklus

Foto: DELFI

"Vai bērna kopšanas atvaļinājums ir atcelts?", "Kāpēc sieviete no Dzemdību nama pa taisno jāievēl RD?", "Nabaga bērns", "Bērnam domē nav jābūt" – šos un citus komentārus ļaudis sociālajos tīklos "Twitter" un "Facebook" šonedēļ steidza atstāt zem Rīgas domes (RD) deputātes Ritas Evas Našenieces ("Jaunā Vienotība") ievietota attēla, kurā redzama jaunievēlētā partijas "Progresīvie" deputāte Mairita Lūse domes sēžu zālē ar savu astoņus mēnešus veco meitiņu ratos. Uz pāris dienām tas sociālajos tīklos aktīvos sabiedrības pārstāvjus ir sadalījis divās frontēs – vieni šādu rīcību atbalsta un uzskata par normālu, citi peļ, uzstājot, ka politikā nav jālien, jo mazulim jābūt mājās ar mammu.

Visgrūtāk būs ar ēdināšanu. Kā skolas ievēros pasākumus Covid-19 ierobežošanai

Foto: Shutterstock

Pagājušais mācību gads bija milzu izaicinājums itin visiem – gan skolēniem, gan izglītības iestādēm, vecākiem, nozari uzraugošajām amatpersonām –, jo marta vidū Covid-19 straujās izplatības dēļ nācās pāriet uz pilnībā attālinātu mācību režīmu. Sākums bija grūts, taču tad jau visas puses labāk vai sliktāk situācijai pielāgojās, un mācību gads tika noslēgts, kā ierasts, maija beigās. Tagad, kad līdz jaunā mācību gada sākumam atlikušas vien nepilnas divas nedēļas, joprojām neskaidrību ir gana daudz.

'Nekad nebūsi viens no viņiem': māmiņa par dzīvi Beļģijā un atgriešanos dzimtenē

Foto: Reinis Kauliņš

Baiba Kauliņa kopā ar vīru Dzintaru un trim bērniem dzīvo Skrīveros. Taču pirms četriem gadiem viņi vēl izbaudīja Beļģijas galvaspilsētas Briseles šarmu. Pēc tur nodzīvotiem sešiem gadiem ģimene ir atgriezusies uz dzīvi Latvijā. Kā pati Baiba atklāj: "Mēs apzinājāmies, ka tas ir diezgan drošas labklājības ceļš, taču bija kaut kāda iekšējā sajūta, ka tā nav vieta, kur mēs gribam pavadīt savu dzīvi."

Tur visi vienādi – bez matiem un pelēku ādu. Adriana stāsts par uzvaru onkoloģijas nodaļā

Foto: Privātā arhīva foto

Toreiz, pirms astoņiem gadiem, kad pirmklasniekam Adrianam Balodim pēc ilgiem izmeklējumiem tika noteikta baisā diagnoze "Hodžkina limfoma", un arī visu ārstēšanās laiku ģimenē vārds "vēzis" netika pieminēts nekādā formā. Pavisam, pavisam saudzīgi, ja nevarēja citādi, leksikā parādījās vārdi "audzējs" un "onkoloģija". Tagad Adrianam ir 15 gadu, un šķiet, ka aktīvāka zēna šajā vecumā nemaz nevar būt – viņš mūzikas skolā apgūst saksofona spēli, apmeklēja un veiksmīgi absolvēja dīdžeju skolu, ir skolēnu padomes deputāts, fotografē, filmē...

45 gados dzemdēt piekto bērnu. Vendija Karalkina par sarežģīto ceļu uz izdošanos

Foto: Foto: Laura Krampe

Vendija Karalkina ir aktīva, spilgta sieviete dažādās nozīmēs – viņa ir ne tikai mamma pieciem bērniem, no kuriem jaunākais ir vien dažus mēnešus vecs un pasaulē laists 45 gadu vecumā, bet arī kā lokomotīve citām sievietēm, kuras vēlas koriģēt sava ķermeņa formas. Vendija daudzus gadus bijusi policiste, aktīvi piedalījusies bodibildinga sacensībās, studējusi uztura mācību un tagad piedāvā iesaistīties viņas izstrādātajos tievēšanas maratonos.

