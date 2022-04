Par ko pateiksies aknas, nieres un sirds? Pārtikas produkti veselam organismam

Bieži vien saka – paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks, taču, vai ķermenis par tevis izvēlēto pārtiku tiešām būs priecīgs, jau ir pavisam cits stāsts. Vispārināti runājot, orgāni un to sistēmas būs pateicīgi par populāro "veselīgo un sabalansēto" uzturu, taču atsevišķas produktu grupas tās tomēr novērtēs vairāk. Kas jāņem vērā, lai ēdiens būtu dažādu organisma sistēmu funkcionēšanas labākais draugs, esam apkopojuši "Cālis.lv" stāstu izlasē.

Taču, pirms ķeramies klāt konkrētiem produktiem un to grupām, vērts novilkt pāris robežas un saprast galvenos principus. Ļoti iespējams, ka zaļos lapu dārzeņus, kas ir vērtīgi sirds veselībai, vai šķiedrvielas, kas tiek uzskatītas par labiem aknu draugiem, uzturā nelietosi tikai šī iemesla dēļ. Teju visur svarīgākais atslēgas vārds ir sabalansēts uzturs. Kā sacījusi uztura speciāliste Viktorija Zakarkeviča, svarīgākais ir kombinēt un neaizmirst par dažādību.

Tas gan neizslēdz nepieciešamību uztura noslēpumus izzināt līdz pēdējai vīlei, jo tieši tas palīdzēs saprast, kuri produkti pēc kopējās uzturvērtības ir labāki un kuri dēvējami par visuniversālākajiem.

Tāpat vērts piebilst, ka uztura tēmu apvij virkne mītu. Tas, ka alkohols bendē aknas, ir labi zināms fakts, bet – vai dārgāks grādīgais dzēriens tās bojā mazāk? Nav noslēpums, ka holesterīns ar sirds un asinsvadu veselību nedraudzējas, taču, cik lielā mērā tas attiecas uz olu lietošanu uzturā? Un, visbeidzot, nieru uzdevums ir no organisma izvadīt liekās vielas, tādēļ aktuāls jautājums – vai no ūdens glāzes pirms miega labāk atteikties, lai orgānu nevajadzīgi nepārslogotu?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē rakstos zemāk, kuros uzturu tēmu šajā kontekstā komentējuši jomas eksperti!

Dārgāks alkohols bendē mazāk? Aknu veselība un uzturs, kas palīdz

Kamēr daudziem sulīgs šašliks, gaisīgas kūciņas un atspirdzinoši grādīgie dzērieni asociējas ar vasaras ballītēm līdz rīta gaismai, viens no mūsu galvenajiem orgāniem – aknas – uz šo pasākumu noskatās ar bažām. Aknas nodrošina vairākas mūsu organismam vitāli nepieciešamas funkcijas, un tieši veselīgs uzturs ir viens no galvenajiem balstiem, kas tās tur. Vai tad, ja vēlamies ar tām draudzēties, visam neveselīgajam jāteic ardievas? Nē, jo aknas ir ļoti spēcīgs orgāns, taču bez pareizo produktu izvēles uzturā varam pamatīgi sev sarežģīt dzīvi.

Tu esi tas, ko tu ēd – smadzeņu veselībai noderīgi pārtikas produkti

Tas, ko ik dienu liekam uz šķīvja, ietekmē visu organismu un tajā notiekošos procesus – sākot no kaulu blīvuma un beidzot ar atmiņu. "Runājot par smadzeņu veselību, atsevišķiem pārtikas produktiem ir īpaši labvēlīga ietekme," portālam "Women's Health" atzīst neirologs un Alcheimera slimības pētnieks Deils E. Bredesens. Kuri tie ir?

Ūdeni uz nakti drīkst dzert? Nieru veselības palīgi un biedi

Nieres ir orgāns, par kuru vesels cilvēks lielākoties atceras vien brīžos, kad apmeklē ģimenes ārstu. Ņemot vērā, ka tās daudz pretī nerunā, nieres šķietami dzīvo pašas savu dzīvi, taču, līdzīgi kā daudzi citi orgāni, tās patiesībā ir absolūts mūsu dzīvesveida spogulis. Ja nieru funkcionēšanas vilciens noskrien no sliedēm, problēmu rodas vairāk nekā saprašanas, tāpēc svarīgi līdz šādam brīdim nenodzīvoties. Un te talkā var nākt pārtikas produkti, kas svarīgo orgānu nevajadzīgi nepārslogos.

Septiņi padomi, kā uzlabot kuņģa darbību un atbrīvoties no tās traucējumiem

Turpinot tematiskās nedēļas "Lai prieks vēderam un pašam!" rakstu sēriju, piedāvājam septiņus padomus, kā ikdienā uzlabot gremošanas trakta darbību, vien nedaudz mainot savus ēšanas un kustību paradumus.

Pārtikas produkti acu veselības uzlabošanai

Cilvēka uzturs ir ļoti svarīgs labas veselības uzturēšanai. Tas, ko mēs ēdam ietekmē ne tikai to, kā izskatāmies, bet arī to, kā jūtamies un cik labi darbojas dažādi orgāni. Šoreiz, iedvesmojoties no "Health", piedāvājam iepazīties ar vairākiem pārtikas produktiem, kas pozitīvi ietekmē redzi un acu veselību.

Vīna glāze nāk par labu? Uzturs, kas neļaus 'nokaut' ķermeņa motoru – sirdi

Piekritīsiet taču – "ak, tu, sirsniņa mana" izklausās daudz mīļāk un piemērotāk par "mana nierīte", vai ne? Jau izsenis sirds ir visā pasaulē zināms mīlestības simbols, kuru izšuj uz drēbēm, dāvā kūkas formā un pat iepin liriskās melodijās, taču svarīgi atgādināt, ka sirds ir kas vairāk par mīlestības vēstnesi. Orgāna galvenā funkcija ir svarīgāka par visiem apzīmējumiem – sirds ļauj mums dzīvot. Ja cilvēka motoram sāk rūsēt kāda sastāvdaļa, organisma kopējā funkcionēšana būs apdraudēta, tāpēc ar steigu jāķeras klāt tā ieeļļošanai. Un te palīdzēt var piemērots uzturs, kura iekļaušana ikdienas ēdienkartē nebūt nav neiespējamā misija.

Cukura ietekme uz smadzenēm: kāpēc rodas neremdināmas alkas pēc kā salda

Mūsu smadzeņu darbības pamatā ir glikoze, ko varētu saukt arī par smadzeņu degvielu. Jau evolucionāri esam ''ieprogrammēti'' mīlēt saldumus, jo tie ir lielisks enerģijas avots. Ja glikozes līmenis asinīs ir zems, smadzeņu darbība kļūst apgrūtināta – tu nespēj atrast vārdus, aizmirsti, kur noliki mobilo tālruni, un tīko pēc vietiņas, kur uz brītiņu pasnaust. Savukārt, ja cukura ir par daudz, tas var negatīvi ietekmē tavu ķermeni un smadzenes.

Vesela sirds un asinsvadi. Ko ēst, lai uzlabotu sirds veselību un nesaslimtu?

Sirds ir cilvēka "motors", kas nodrošina pašas svarīgākās dzīvības funkcijas, tādēļ jo īpaši svarīgi rūpēties par tās veselību. Pareiza diēta ir viens no priekšnosacījumiem, veselai sirdij un asinsvadiem, jo lielākā daļa kardiovaskulāro slimnieku ir ar lieko svaru, kas rada papildu slodzi šiem orgāniem, un ilgtermiņā būs saistīti ar nogurumu un nespēku. Tāpēc jau laikus ir vērts ieviest veselīgus paradumus savā ēdienkartē.

Dažādība ēdienkartē – maģiskie atslēgvārdi skaistākai ādai, matiem un nagiem

Ikvienam skaidrs, ka vitamīni ir ļoti nozīmīgs palīgs imunitātes uzturēšanā. Taču, kā izrādās, "Norstat" un "Imunital shots" pētījuma dati liecina, ka katra septītā sieviete vecumā no 18 līdz 29 gadiem lieto vitamīnus, lai parūpētos par savu skaistumu. Kā vitamīni palīdz uzturēt sievietes skaistumu, skaidro uztura speciāliste Jevgēnija Jansone.

Vairāk pupiņas un mandeles! Ko ēst un neēst sirds veselībai

Sirds veselību ir iespējams ietekmēt ar uzturu, un galvenie atslēgas vārdi ir – sabalansēts uzturs ikdienā. Iepazīsties ar produktiem, kurus savā ēdienkartē iekļaut vairāk, savukārt kuru lietošanu būtiski samazināt, vai no tiem atteikties vispār.

