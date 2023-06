Reizi par visām reizēm – vai tiešām sarkanvīns nāk veselībai par labu?

Kurš gan nav dzirdējis apgalvojumu, ka ikvakara sarkanvīna glāze ir ilgākas dzīves noslēpums? Vai tas tiešām ir tik veselīgs kā gribētos? Pētnieki par šo seno jautājumu turpina diskutēt un ir eksperimenti, kas apstiprina abus kardināli pretējos argumentus.

Izdevumā "Verywell health" uztura pedagoģe Stefānija Brauna ir uzrunājusi vairākus ārstus un izanalizējusi vairākus pētījumus, lai rastu atbildi uz mūžseno jautājumu par vīna lietošanas ieguvumiem un no kurienes "aug kājas" priekšstatam, ka vīns ir veselīgs. Viņa min vairākus pētījumus, kuros apstiprināts, ka mēreni patērēts sarkanvīns spējot samazināt sirds slimību risku un attālināt demences tuvošanos.

Taču jaunākā, izdevumā "JAMA Network Open" publicētā analīze salīdzina, ka mērenajiem vīna dzērājiem nav novērojams mazāks nāves riska daudzums kā tiem, kuri alkoholu nelieto vispār. Pētījuma subjekts nebija tikai sarkanvīns, bet gan jebkurš, mērenos daudzumos lietots alkoholiskais dzēriens. "Visu alkoholisko produktu – alus, vīna un spirta –, galvenā sastāvdaļa ir etanols un tas nodara kaitējumu cilvēka ķermenim," izdevumā "Verywell Health" apstiprina viens no raksta līdzautoriem, "Canadian Institute for Substance Use Research" zinātnieks Džinhui Žao. Arī kardioloģe no Masačūsetsas slimnīcas, līdzautore citam 2022. gada pētījumam, Kriša Dž. Aragama atklāj, ka jebkura alkohola lietošana ir saistīta ar paaugstinātu sirds slimību risku, taču riska apjomu nosaka patērētais daudzums: "Veselam cilvēkam viens dzēriens dienā nepalīdzēs pagarināt dzīvi, bet arī – tas nekaitēs." Aragama skaidro, ka, lai gan iepriekšējie dati liecināja, ka mērena daudzuma alkohola patēriņš nozīmē mazāku sirds slimību risku salīdzinājumā ar tiem, kuri atturas no alkohola lietošanas pilnībā, novērojot noteiktus dzīvesveida faktorus, šie ieguvumi ir nenozīmīgi vai to nav nemaz. "Secinājām, ka tie, kas patērēja vieglu un mērenu alkohola daudzumu, ievēroja arī citus labvēlīgus dzīvesveida principus. Piemēram, salīdzinājumā no atturībniekiem viņi patērēja vairāk dārzeņu, bija fiziski aktīvāki, ar zemāku ķermeņa masas indeksu."

Ideja, ka sarkanvīns ir veselīgs, ir dzimusi 1990. gados, kad TV šovā "60 minutes" amerikāņi tika iepazīstināti ar "franču paradoksa" ideju. Franču epidemiologi apgalvoja, ka, lai gan franču uzturā ir daudz piesātināto tauku, viņiem ir mazāks sirds slimību gadījumu skaits. Viņi šo paradoksu saistīja ar tā saucamo Vidusjūras diētu, kuras būtiska sastāvdaļa ir sarkanvīns. Tomēr šo secinājumu var apšaubīt, jo netika fiksēti lietotāju dzīvesveida faktori. Izdevumam "Verywell Health" patoloģijas un laboratorijas medicīnas profesors no Teksasas Universitātes Veselības centra, ārsts Maksimiliāns Buja apgalvo, ka, viņaprāt, sarkanvīnam ir sava nozīme veselības uzlabošanā, taču tas vēl nav vienīgais: "Ar vīna patēriņu notiek arī kas cits. Tā ir relaksējoša maltīte, ilgāks laiks atpūtai, mazāk stresa. Tāpēc domāju, ka tieši tas ir šī fenomena iemesls."

Sarkanvīnam ir dažas priekšrocības, taču tas nav dzīvības eliksīrs. Alkohola industrija mīl kultivēt sarkanvīna slavu kā "veselīgu" un to apstiprina "European Journal of Public Health" publicētais 2020. gada pētījums ar atzinumu , ka lielāko daļu šo apskatu ir finansējusi vai citādi atbalstījusi tieši alkohola ražošanas nozare.

Vai sarkanvīnā esošie antioksidanti to padara par veselīgu dzērienu?

Sarkanvīna antioksidanti nāk no vīnogu miziņām, kā nav ne baltvīnā, ne citos alkohola veidos. Sarkanvīns satur resveratrolu, kas ir dabisks polifenola savienojums un darbojas kā antioksidants ar pretiekaisuma, un vēža, sirds slimības aizsardzības spēju. Tomēr resveratrols ir atrodams arī zemesriekstos, mellenēs un dzērvenēs.

Iespēja antioksidantiem patiešām atsvērt alkohola citādi kaitīgo ietekmi ir tikai ar piezīmi "ka alkohola patēriņš ir zemā vai mērenā apjomā," kas ir glāze vai divas dienā, piebilst Maksimiliāns Buja. Skaidrs, ka vīna patēriņš vien nesniegs cilvēkam pietiekami daudz antioksidantu, lai radītu nozīmīgus ieguvumus veselībai. "Visa uztura un diētu industrija ir viena nepārtraukta, nebeidzama saruna un debates, un vīns ir daļa no tā. Mērenam patēriņam ir bioloģiska ietekme, bet arī spriedzes mazināšanai ēdienreizē ir pozitīvs efekts," skaidro Buja.

Ko varam secināt? Ka mērens sarkanvīna daudzums var sniegt dažus ieguvumus veselībai un dažiem cilvēkiem noderēt kā atpūtas, relaksācijas līdzeklis. Taču atturībniekiem nav ieteicams sākt lietot alkoholu, lai gūtu veselībai jelkādu labumu.

