Reportāža no īstā Suvalku koridora: Kā agresoru sagaidītu uz robežas

Ja, nedod Dievs, mūsu vairs nebūtu, pienāktu kārta Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Tā marta sākumā brīdināja Krievijas plosītās Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis. Lietuvas un citu NATO valstu amatpersonas mierina – tiešu pazīmju par iespējamu agresiju pret Baltijas valstīm pagaidām nav un alianse aizstāvēs katru savas teritorijas centimetru. Bet kā tas izskatās patiesībā? Uz robežas jau notiek sagatavošanās darbi.

NATO Ahileja papēdis – tā ir vieta, caur kuru Krievija uz sauszemes varētu atdalīt Baltijas valstis no pārējās alianses. Tā kopš 2015. gada runā par tā dēvēto Suvalku koridoru – šauru, aptuveni 100 km garu sauszemes robežas posmu starp Poliju un Lietuvu.

Vienā pusē – Krievijai piederošais Kaļiņingradas apgabals, otrā pusē jau faktiski Krievijas kontrolē esošā Baltkrievija ar tūkstošiem krievu karavīru. Un NATO teritorija, kas atrodas šajās spīlēs, jau vairākus gadus tiek noteikta kā visneaizsargātākā un visticamākā Krievijas fiziskās agresijas izpausmes vieta, ja tāda rastos pret Baltijas valstīm.

Un, lai gan pats koridors nosaukts Polijas pilsētas vārdā, netiek slēpts, ka gadījumā, ja šajā teritorijā kaut kas sāktos, tad tas notiktu Lietuvas pusē, kas ir mazāka valsts ar mazākiem militārajiem un sabiedroto spēkiem nekā Polija. Tad nu tieši Lietuvā atrodas īstais Suvalku koridors – no Baltkrievijas robežas, kur sākas Gožas poligons, caur Druskininkiem, Lazdijiem, Kalvariju, Marijampoli, Vilkavišķiem un mazākām pilsētām un ciemiem sastāvoša teritorija, kuru būtu nepieciešams aizsargāt un – nepieciešamības gadījumā – aizstāvēt arī ceļus, dzelzceļa atzarus, tiltus, citus stratēģiskus objektus.

Lietuvas un tās sabiedroto politisko un militāro lēmumu pieņēmēji apliecina, ka tuvākajā nākotnē jebkāda agresija pret Lietuvu, tāpat kā citām NATO valstīm, ir maz ticama – Krievija uz ilgu un dziļi iestrēgusi Ukrainā, un neviens nevēlas riskēt: pat tie, kas runāja pret karu Ukrainā, ka tas "noteikti nenotiks, jo Vladimirs Putins neļausies neprātam, viņu atturēs Rietumu apņēmība un "paši krievi viņu apturēs", nu saprot, ka no neprognozējamā Kremļa var sagaidīt visu.

Lietuvā jau ir izvietoti ASV, Vācijas, Nīderlandes, Norvēģijas un citu valstu papildspēki, un nepieciešamības gadījumā tiek solīts lielāks atbalsts, tiek celtas vēl trīs lauka nometnes, un visai šai infrastruktūrai iztērēti ap 40 miljoniem eiro.

Pēdējās nedēļas ik pirmdienu publicēti dati par lidmašīnu lidojumiem pie Baltijas valstu robežām, un te parādījusies līdz šim neredzēta statistikas informācija – NATO iznīcinātāji patrulē gar Baltijas valstu gaisa telpas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju. Iepriekš NATO iznīcinātāji pacēlās tikai tādā gadījumā, lai pārtvertu un identificētu gar Baltijas valstīm lidojošās Krievijas lidmašīnas, bet tagad patrulēšana notiek gandrīz pastāvīgi un ir vistuvāk tai, ko sauc par kaujas gaisa patrulēšanu kara gadījumā. Taču sabiedrotie nav vienīgie, kas gatavojas.

Jau pirms kara Ukrainā Lietuvas armija, kas bija pastiprinājusi modrību Austrumlietuvā un Dienvidlietuvā, uzsāka intensīvu mācību ciklu, kuru mērķis ir ne tikai uzturēt augstu kaujas gatavības līmeni, ļaut potenciālajiem pretiniekiem saprast, kas viņus gaida, bet arī parādīties atklātībā vietējiem iedzīvotājiem, nomierināt viņus, iepazīties ar apkārtni, kurā, kā visi cer, nebūs jāaizstāvas ar ieročiem.

Bet ja nu tomēr būs? Ko par to domā un kādā noskaņojumā dzīvo paši vietējie iedzīvotāji? Par to "Delfi" vaicāja cilvēkiem, kuri dzīvo īstajā Suvalku koridora teritorijā un nepieciešamības gadījumā ir apņēmības pilni to aizstāvēt.



Pierobežas sprādzieni un tālāk notiekošā kara atbalss