Vai šoreiz mājas sienas palīdzēs? Rīgā un Tamperē sākas pasaules hokeja čempionāts

Rīgā un Somijas pilsētā Tamperē piektdien sāksies 86. pasaules hokeja čempionāts. Abas valstis turnīru uzņems otro reizi trīs gadu laikā, tāpēc valstsvienībām spēļu norises vietas būs labi pazīstamas. Vismaz uz turnīra sākumu nebūs daudz augstākā līmeņa zvaigžņu no Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubiem, un tas teorētiski nozīmē, ka ierastās hokeja lielvalstis būs ievainojamākas, kas varētu pavairot Latvijas izlases cerības sasniegt vienmēr kāroto ceturtdaļfinālu.

Ierasti pasaules hokeja čempionātā risināsies 64 spēles. Tamperē notiks A apakšgrupas turnīrs, bet Rīga uzņems B grupu. "Arēnā Rīga" būs redzamas arī divas no ceturtdaļfināla spēlēm, bet cīņas par godalgām tiks aizvadītas Tamperē. Pirmā spēļu diena iesāksies ar Somijas un ASV dueli A grupā, bet B grupā spēkosies Slovākija un Čehija. Savukārt vakarā A grupā tiksies Zviedrija un Vācija, bet B grupā otra turnīra mājiniece Latvija spēkosies ar Kanādu, kas katru gadu ir viena no galvenajām favorītēm.

Latvijā pasaules hokeja čempionāts notiks trešo reizi. 2006. gadā latvieši ierindojās 10. vietā, bet 2021. gadā – 11. pozīcijā. To, vai ar trešo piegājienu izdosies paveikt kaut ko iespaidīgāku, parādīs gaidāmās divas nedēļas.

Iepriekšējo trīs pasaules čempionātu finālos spēlējušas Somijas un Kanādas valstsvienības. Somi šobrīd ir arī aktuālie čempioni. Izšķirošās cīņas par godalgām risināsies Tamperē, kas Somiju vēl vairāk motivēs izcīnīt savas piektās zelta godalgas. Arī šis turnīrs risināsies bez agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas.

- Kā turnīrs nonāca Rīgā un Tamperē?

- Latvijas izlases sastāva veidošanās

- Kas azotē pretiniekiem?

- Superzvaigzne spēlēs Tamperē

- Iespētais pret gaidāmajiem konkurentiem

- Iespētais pret gaidāmajiem konkurentiem