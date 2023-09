"Leopoldštate" (2020) ir nesenākais sera Toma Stoparda dramaturģiskais darbs, kas sevī savieno divas kvalitātes – no vienas puses, tā ir intelektuāla luga-lekcija, kas pat nezinošam skatītājam no šodienas skatpunkta ļauj detalizēti iepazīt 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta Vīnes sociālpolitiskās norises, ebreju kultūrvēsturi, reliģiskās tradīcijas un genocīda šausmas, no otras – luga piedāvā arī emocionāla līdzpārdzīvojuma potenciālu, ļaujot izsekot kādas Leopoldštates jeb Vīnes ebreju kvartāla dzimtas likteņiem cauri laiku griežiem piecdesmit gadu periodā, katram lugas cēlienam noritot citā laikā – 1899., 1900., 1924., 1938. un 1955. gadā.