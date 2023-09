Pirms nedēļas noslēdzās jau 27. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums, kura laikā skatītāji visā Latvijā varēja noskatīties augstu novērtētas pēdējo gadu dokumentālās filmas, kamēr paralēli notiekošajā foruma industrijas sadaļā dažādu valstu kino profesionāļi piedalījās apmācībās, meistarklasēs un filmu projektu prezentācijās, kuru noslēgumā pasniegtas vērtīgas balvas, "Delfi" informē Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma pārstāve Ieva Lange.

Foruma nedēļā kino izrādīšanas vietās un brīvdabas seansos tika izrādītas deviņas pilnmetrāžas filmas, no kurām lielāko skatītāju atsaucību izpelnījās Ērika Gandīni (Zviedrija, Itālija) veidotā filma "Pēc darba" ("After Work", 2023). Balstoties stāstos par darba nozīmi dažādās mūsdienu sabiedrībās, filmā vētīta iespēja cilvēkiem nākotnē strādāt mazāk. Režisors Ēriks Gandīni foruma laikā viesojās Rīgā, lai kinoteātrī "K.Suns" satiktos ar skatītājiem. Savukārt tiešsaistes programmā, kas foruma nedēļā bez maksas bija pieejama Nacionālā Kino centra vietnē filmas.lv un kurā bija iekļautas trīs filmas, kas vēl tapšanas stadijā prezentētas kādā no iepriekšējiem forumiem, skatītākā filma bija Ukrainas režisores Martas Smerečinskas debijas filma "Kristus līgavas dienasgrāmata" ("Diary of a Bride of Christ", 2022), kurā viņa portretē savu māsu, jaunu mūķeni Rietumukrainas klosterī.

Foto: Agnese Zeltiņa. Zane Ozoliņa un režisors Ēriks Gandīni sarunā par filmu "Pēc darba".

Foruma laikā notika arī izglītības tematikai veltīts īsfilmu seanss, un tajā iekļautā Ukrainā filmētā īsfilma "Kad es pieaugšu" (režisori Klēra Bijē, Olivjē Žobārs), kas veidota Eiropas Komisijas kampaņas "Izglītība pāri visam" ietvaros un vēsta par drosmīgiem četrpadsmitganiekiem no Irpiņas un viņu skolas gaitām kara laikā, līdzās citām īsfilmām par Ukrainu tiks vēlreiz izrādīta 10. oktobrī LKA Nacionālajā filmu skolā Elijas ielā 17.

Foruma filmu skatē izrādītā filma "Pārāk tuvu" ("Too Close", 2022) rosināja diskusiju par sabiedrības attieksmi pret vardarbību Latvijā. Filmā divu bērnu māte Andrea sāk jaunu dzīvi pēc bijušā partnera vardarbības pret viņas meitu un sastopas ar līdzcilvēku noraidījumu un neticību. Diskusiju pēc filmas seansa kinoteātrī "K.Suns" 7. septembrī vadīja žurnāliste Inese Braže, un tajā piedalījās psihoterapeits Artūrs Utināns, krimināltiesību eksperte Ilona Kronberga, krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" direktors Raivo Vilcāns un sociālantropoloģe Zane Linde-Ozola. Dalībnieki pārrunāja jautājumus par līdzcilvēku atbildību, esot vardarbības lieciniekiem, domāšanas kļūdas, kas cilvēkiem piemīt saskarsmē ar vardarbību, un principus, ko ievērot saskarsmē ar vardarbības upuriem.

Foruma industrijas pasākumos Rīgā šogad viesojās vairāk kino profesionāļu nekā citus gadus – šoreiz Rīgā norisinājās ES programmas "Radošā Eiropa MEDIA" vairāku valstu biroju rīkots ceļojošs pasākums "Travelling Docs", kura mērķis ir veicināt Eiropas producentu tīklošanos un kopražojumu veidošanu un kas katru gadu notiek citā valstī. Pasākumā piedalījās 17 kino profesionāļi no astoņām valstīm.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā kopprodukciju prezentācijās tika prezentēti 24 topošu filmu projekti, kas top 11 valstu kino studijās. Filmu veidotāju idejas un līdz šim jau paveikto uzklausīja starptautisku televīzijas kanālu (Somijas YLE, Japānas NHK, Lielbritānijas BBC, Baltijas valstu televīziju u. c.), filmu izplatīšanas kompāniju pārstāvji ("Taskovski Films", Liebritānija, "Cat & Docs", Francija, "filmdelights", Austrija, u. c.), kā arī kinofestivālu pārstāvji (IDFA, "One World", "Visions du Reel"), kuri pēc prezentācijām individuāli satikās ar filmu veidotājiem, lai pārrunātu iespējamo sadarbību.

Vairāku filmu projektu komandām tika pasniegtas foruma un sadarbības partneru sarūpētas balvas:

Televīzijas "Current Time TV" balva (2000 eiro) tika pasniegta filmas projektam "Eros and Thanatos" (Ukraina, režisors Dmitro Tjažlovs, producente Ella Štika, filmu studija "Indie Media Polis"). Filmā portretēti divi ukraiņi, Alberts un Vova, kuri revolūcijas, pandēmijas un kara laikā Ukrainā kļūst par plaši pazīstamiem avangarda mūziķiem un sabiedriskās domas līderiem.

Uzņēmuma "BB Post House" balvu (filmu pēcapstrādes pakalpojumus 3000 eiro vērtībā) saņēma projekts "Sacrum and Profanum in Pievenai" (Lietuva, režisore Giedre Beinorjute, producente Jurga Gluskiniene, filmu studija "Monoklis"). Filmas darbība notiek Pievēnu ciemā pie Mažeiķiem, kas pazīstams ar savu teatralizēto Lieldienu nakts vigīlijas tradīciju. Vietējiem gatavojoties šai Lieldienu nakts performancei, filmā pētīta svētā un ikdienišķā saspēle mūsdienu sabiedrībā.

Starptautiskā Amsterdamas dokumentālo filmu festivāla (IDFA) pārstāve Selīna Murata forumā pasniedza "IDFA Spotlight" balvu – apmaksātu dalību nākamajā IDFA festivālā, ieskaitot ceļa un mītnes izdevumus un īpaši projekta vajadzībām pielāgotu industrijas un apmācību programmu – režisorei Evai Džišiašvili (Ukraina), kura forumā prezentēja filmas projektu "Archive. Box#64", ko producē Natālija Libeta ("2Brave Productions") kopīgi ar Valēriju Sočivecu. Filmā arhīvu materiāli savijas ar individuāliem naratīviem par vēsturisku liecību saglabāšanu.

Helsinku Cilvēktiesību fonda balvu (2500 eiro ražošanas, pēcapstrādes vai izplatīšanas kampaņas izdevumiem) saņēma filmas projekts "War in Chornobyl" (Ukraina, režisors Oleksijs Radinskis, producente Ļuba Knorozoka, "Kinotron Group"). Filmā, piedzīvojuši Čornobiļas slēgtās zonas okupāciju Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākumposmā, atomelektrostacijas darbinieki dalās liecībās par notikušo.

Foto: Agnese Zeltiņa

Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma balvu (iespēju prezentēt kādu no saviem nākamajiem projektiem forumā ārpus atlases konkursa) saņēma divi režisori un viena producente: režisors Mindaugs Survila (Lietuva), kurš forumā piedalījās ar topošo filmu "Yalla Yalla" par migrantu centru Lietuvas mazpilsētā (producente Giedre Žickīte, "Moonmakers"), režisors Mihkels Oksmans (Igaunija), kurš prezentēja stāstu par sava vectēva nodarbošanos – ledus burāšanu "In the Winds of the Icefields" (pagaidu nosaukums, producente Hebe Ilusa), un producente Marina-Evelina Krakana ("Film and Tell", Zviedrija), kura forumā prezentēja filmas projektu "Vanessa" par jaunieti un viņas dzīvi pēc smadzeņu audzēja (pagaidu nosaukums, režisori Osa Ekmana, Martina Iverusa un Oskars Hedins, kurš arī darbojas kā filmas producents).

Forumā tika prezentēti trīs projekti no Latvijas:

Ievas Ozoliņas režisētā "Tiesas diena" (producente Madara Melberga, "Fa Filma"), kuras centrā ir parādu piedziņas uzņēmuma "Arvik" darbinieki;

(producente Madara Melberga, "Fa Filma"), kuras centrā ir parādu piedziņas uzņēmuma "Arvik" darbinieki; Jura Kulakova portrets "Mākslas darbi rodas mokās" (režisores Elizabete Mežule-Gricmane, Ramune Rakauskaite, producenti Paula Jansone, Uldis Cekulis ("VFS Films") un Arūns Matelis ("Studio Nominum"));

(režisores Elizabete Mežule-Gricmane, Ramune Rakauskaite, producenti Paula Jansone, Uldis Cekulis ("VFS Films") un Arūns Matelis ("Studio Nominum")); kā arī arhīvu materiālos balstītā filma "Podnieks par Podnieku. Laikmeta liecinieks" (režisores Antra Cilinska, Anna Viduleja, producente Antra Cilinska, Jura Podnieka studija), kuras pirmizrāde ieplānota drīzumā.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums 1997. gadā izveidots Dānijā, bet jau kopš 2006. gada to rīko Nacionālais Kino centrs. Ik gadu septembrī forums pulcē kino veidotājus uz apmācībām, semināriem un kopprodukciju foruma prezentācijām, savukārt skatītājiem piedāvā pēdējo gadu spilgtāko dokumentālo filmu izlasi. Foruma rīkošanu atbalstīja ES audiovizuālās nozares programma "Radošā Eiropa/MEDIA", LR Kultūras ministrija un Limbažu novada pašvaldība.

