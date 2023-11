Ziemassvētkos skaista noskaņa piedzīvojama arī otrpus jūrai – Zviedrijā. Īpaši Stokholmā svētku tirdziņi atgādina pasaku stāstus senlaicīgo tradīciju un arhitektūras dēļ, taču iespējams baudīt svētku gaisotni arī visnotaļ moderni – ziemas dārzos un siltumnīcās. Piecas idejas, kā Ziemassvētku brīvdienas aizvadīt Stokholmā, sarūpējis prāmju operatora "DFDS" ceļošanas eksperti.

Ziemassvētku maģija vecpilsētas sirdī

Stokholmas vecpilsētas sirdī jeb Gamla Stan katru gadu norisinās "Stortorget" tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš. Tas īpašs ar seno vēsturi, proti, darbības pirmsākumi meklējami 1837. gadā, kas to padara par vecāko Ziemassvētku tirdziņu Zviedrijā. "Stortorget" ir viens no populārākajiem Ziemassvētku apskates objektiem Eiropā, tas konkurē pat ar lielajiem Ziemassvētku tirdziņiem Vācijā un Austrijā, jo īpaši unikālās viduslaiku atmosfēras dēļ.

Skaistajā "Stortorget" laukumā ir iespēja baudīt ne tikai Ziemassvētku noskaņas, bet arī apbrīnot izsmalcinātus amatniecības izstrādājumus un seno Stokholmas vēsturi, kas aizsākusies jau viduslaikos. Tirdziņš un tā stendi ir skaisti izrotāti ar elfiem un Ziemassvētku vecīša palīgiem, to plauktos ir iespējams iegādāties gan grauzdētas mandeles, gan mākslas un amatniecības izstrādājumus. Tirdziņā līdzās dažādiem amatnieku darinājumiem no dzelzs un keramikas tiek piedāvāti arī zviedru tradicionālie Ziemassvētku ēdieni un sezonālie gardumi – desiņas, brieža gaļa, karstvīns un citi Ziemassvētku našķi.

Sniegotā Stokholma jeb Ziemassvētki brīvdabā

"Skansen" brīvdabas muzejs, kas atrodas Stokholmas karaliskajā "Djurgården" jeb valsts pilsētas parkā, jau kopš 1903. gada tiek atzīmēts kalendārā kā viens no galvenajiem Ziemassvētku notikumiem pilsētā. Šajā vēsturiskajā Ziemassvētku tirdziņā var ne tikai apskatīt zviedru amatnieku stendus, dažādus darinājumus un iegādāties tradicionālos Ziemassvētku ēdienus, bet ir iespēja arī sastapt Stokholmas vietējos dzīvniekus un piedalīties amatniecības darbnīcās, kas īpaši aizrauj mazos apmeklētājus. Šis tirdziņš atvērts katru piektdienu, sestdienu un svētdienu no 2023. gada 24. novembra līdz 17. decembrim.

Stokholmas saldumu tradīcijas – marcipāna kuģītis

Katros Ziemassvētkos jau 20 gadu garumā Stokholmas ostā piebrauc noslēpumainais Marcipāna kuģītis. Tas piepildīts ar augstas klases rokām darinātiem šokolādes un marcipāna konditorejas izstrādājumiem, kas tiek gatavoti ģimenes uzņēmumā Trosas pilsētā – "Kutterkonfekt". Uzņēmuma dibināšanas sākumā marcipāna kuģītis nebija tikai sezonālā izklaide Stokholmas apmeklētājiem, bet gan pārvietojamais veikals, ar kuru katrus Ziemassvētkus un Lieldienas uzņēmuma dibinātājs devās pārdot savus no marcipāna un beļģu šokolādes izgatavotos smalkos mākslas darbus.

Svētki īpašā atmosfērā – stikla siltumnīcā un dārzā

"Ösmo Plantshop" ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš ir atbalsts vietējo amatniecībai un delikatesēm, kas norisinās no 2. līdz 3.decembrim. Šajā dārzā apvienoti dažādi produkti no galvenokārt vietējiem talantiem un uzņēmumiem, lai apmeklētājiem būtu iespēja iegādāties ne tikai tradicionālās Ziemassvētku dāvanas, bet arī ievērot vietējo mākslinieku radošumu un personalizēto attieksmi pret katru dāvanu, ko viņi palīdz sagādāt. Tajā var iegādāties zviedru amatnieku darinājumus no koka, ādas un tekstila, ar rokām darinātas sveces, pralīnes un delikateses. Šajā tirdziņā iespējams iesaistīties arī virknē citu aktivitāšu – ir izjādes ar poniju, Ziemassvētku vecīša sagaidīšana, deju skola un ēdiena bufetes baudīšana.