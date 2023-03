No Lielbritānijas uz Latviju ar 10 tūkstošiem kaktusu. Kārļa Mūsiņa pieredzes stāsts

Ar Kārli Mūsiņu un viņa kaktusu paradīzi reiz jau esam iepazinušies. Tolaik par mājām viņš vēl sauca Apvienoto Karalisti un tikai kala plānus, kā savu milzīgo kaktusu kolekciju pārvest uz Latviju. Tas viņam izdevās, taču ne bez pārdzīvojumiem, zaudējumiem un jaunām atklāsmēm.

Kā Kārlis nonāca līdz kaktusu kolekcionēšanai un kāda ir viņa kolekcijas daudzveidība, vari uzzināt, lasot "Delfi Plus" rakstu "Ar pretenziju uz lielāko kolekciju Latvijā. Kaktusu valdnieks Kārlis Mūsiņš". Taču šī raksta turpinājumā uzzināsim, kā kaktusu kolekcionāram aizritēja garais ceļš uz dzimteni.

Kopš pēdējās sarunas mainījies ir ļoti daudz, uzsver Kārlis. Garajam ceļam uz Latviju bija jāsapako aptuveni 10 tūkstoši augu. "Neko tādu vēl nebiju darījis. Bija jau novembris, diezgan auksts laiks, kad pārvācāmies no Lielbritānijas uz Latviju, bet bija jāriskē. Izmantojām kurjeru – viņš no mums savāca visas mantas, ieskaitot arī kaktusus un ar lielo kravas mašīnu to visu atveda līdz Latvijai," atceras Kārlis.

"Lielos kaktusus vienkārši pakoju vaļējos koka rāmjos, jo man ir arī 1.60 metru augsti kaktusi, bet mazākos sapakoju kastēs. Kopsummā zaudēju aptuveni pusi kaktusus."