Kā uzburt mājīgu un plašu dzīves telpu mazā dzīvoklī

Straujais patēriņa cenu pieaugums un mājokļa kredītu sadārdzinājums daudziem licis pārskatīt lēmumu par jauna mājokļa iegādi, tostarp apsverot iespēju iegādāties platības ziņā mazāku īpašumu, lai iekļautos budžetā. Un lai gan mazāka dzīves telpa varētu šķist kā apgrūtinājums, arī to var iekārtot komfortabli un estētiski.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dažus veidus, kā to panākt, atklāj nekustamā īpašuma attīstītāja "Kaamos" interjera dizainere Aļona Radomski.

Pārdomāta guļamistaba ar viediem risinājumiem

Pēdējos gados iezīmējas tendence kompaktas guļamistabas veidot arī lielākos dzīvokļos, jo mūsdienās cilvēki tajās pavada salīdzinoši maz laika. Lai maksimāli izmantotu guļamistabā pieejamo vietu, interjera dizainere iesaka izvēlēties gultu ar veļas kasti, ko izmantot arī dažādu mantu glabāšanai.

Savukārt drēbju skapis ar stikla durvīm ļaus panākt vizuāli lielāku telpas dziļumu, vienlaikus istabai piešķirot viegluma sajūtu. Lai šīs durvis kļūtu necaurspīdīgas, skapja saturu aizklājot no ziņkārīgiem skatieniem, tās iespējams aprīkot ar modernu risinājumu – paštonējošu plēvi (smart films). Šīs viedās plēves veidotas, izmantojot šķidro kristālu tehnoloģijas, un tām, pievadot strāvu, ar vienas pults pogas palīdzību stikloto virsmu nepilnas sekundes laikā var notonēt, to padarot pilnībā necaurredzamu vai pēc vajadzības tieši otrādi – caurspīdīgu. Viedās plēves var izmantot arī logu stikliem, kas ne tikai ļaus kontrolēt gaismas spilgtumu un aizsargāt no UV starojuma, bet arī nodrošinās privātumu, aizstājot aizkarus vai žalūzijas.

Materiālu un krāsu dažādība

Arī nelielu dzīvokli iespējams iekārtot tā, lai tas saskanētu ar iemītnieku personību un dzīvesveidu. Aļona Radomski stāsta, ka šādam mājoklim nav jābūt tikai gaišos toņos, tas var būt krāsains. To palīdzēs radīt apdares materiālu un tekstūru dažādība, kā arī kontrasti.

Šobrīd populāra ir koka dekoratīvo paneļu izmantošana no grīdas līdz pat griestiem, kas telpai piešķir īpašu akcentu. Savukārt pareizi izveidoti krāsu kontrasti, gaišiem toņiem mijoties ar piesātinātām un tumšām krāsām, telpu vizuāli padarīs lielāku nekā tā patiesībā ir. "Iedvesmu, kā veidot daudzveidīgu un vienlaikus harmonisku interjera dizainu, var smelties viesnīcās. Tur bieži var redzēt lielus koka paneļus pie sienām un gaumīgus krāsu salikumus," iesaka interjera dizainere.

Dušas kabīne ar nišas plauktiem

Nelielās vannas istabās vannai vieta bieži neatrodas, tāpēc šādās situācijās tā parasti tiek aizstāta ar dušas kabīni. Ja dušu iespējams ierīkot stūrī, turpat var integrēt arī atsevišķas nišas ar plauktiem kosmētikas un citu lietu novietošanai, kas palīdz ekonomēt vietu.

Ja vannas istabā ir vieta veļas mašīnai, interjera dizainere rekomendē to iegādāties kopā ar žāvētāju, lai nav nepieciešama papildus telpa, kur veļu izkarināt. Protams, dzīvokļos ar nelielu balkonu vai terasi, šim mērķim vietu atrast ir vieglāk, tomēr nedrīkst aizmirst par to estētisku izskatu.

Daudzfunkcionālas mēbeles

Lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu katru dzīvokļa centimetru, vērts ieguldīt transformējamās mēbelēs, kas vienlaikus kalpos vairākiem mērķiem. Piemēram, kafijas galdiņš, kurā iespējams glabāt mantas, un kuru viegli pārveidot par pusdienu galdu visai ģimenei. Konsoles galds, kuru var ērti izvilkt, lai pārveidotu par apjomīgu viesību galdu. Sienas plaukts, kas pēc nolaišanas pārveidojams par rakstāmgaldu, vai pufs, kurā ietilpināmi vairāki saliekamie krēsli.

Iespējams, nelielai bērnistabai vērts apsvērt iespēju novietot nolaižamas sienas gultas, kas dienas laikā var pārtapt par skapi vai galdu, vairāk vietas atvēlot spēlēm ar ģimeni vai draugiem.

Estētiska virtuve kā daļa no viesistabas

Foto: Shutterstock

Parasti jauno projektu dzīvokļos virtuve ir apvienota ar dzīvojamo istabu, tāpēc svarīgi, lai tā būtu ne tikai funkcionāla, bet arī estētiska. To var panākt, virtuvē izvēloties akmens virsmas, kas ir ne tikai ļoti praktiskas, bet arī izturīgas un viegli kopjamas. Labi izskatīties arī LED apgaismojums, kas iebūvēts zem virtuves skapīšiem. Dažus no tiem interjera dizainere iesaka aprīkot ar stikla durtiņām, lai veidojas patīkams kontrasts ar pārējo virtuves iekārtu.

Mazās virtuvēs telpas funkcionalitāte ir īpaši svarīga, tāpēc rūpīgi jāizplāno virtuves piederumu un priekšmetu glabāšanas risinājumi. Uz darba virsmām vajadzētu atrasties tikai visnepieciešamākajām lietām, bet visam pārējam – plauktos un skapjos, lai telpa neizskatās pārblīvēta. Vēl labāk, ja, ierodoties ciemiņiem, ir kāds plaukts vai vieta mantu glabātavā, kur uz viesību laiku paslēpt arī tosteri un citas lietas, kas parasti uz darba virsmas ir rokas stiepiena attālumā.

Lai taupītu vietu, iespējams izvēlēties virtuves tehniku, kas vienlaikus veic vairākus uzdevumus, piemēram – cepeškrāsni ar mikroviļņu funkciju. Savukārt atkritumu daudzumu un to uzglabāšanai atvēlēto vietu palīdzēs samazināt izlietne ar atkritumu smalcinātāju. Tas ļauj, piemēram, ēdienu pārpalikumu un dārzeņu mizas atstāt izlietnē, jo smalcinātāja asmeņi gluži kā dzirnavas tās samals šķidrā masā, kas ar ūdeni tiek aizskalota kanalizācijā.

Daudzveidīgs apgaismojums

Nelielos mājokļos īpaši svarīgi ir izplānot apgaismes ķermeņa izvietojumu un funkcijas. Jo vairāk apgaismojuma scenāriju un zonējumu, jo labāk nelielā telpā izdosies radīt apgaismojumu dažādiem dzīves gadījumiem un noskaņojumiem, to vizuāli padarot plašāku, norāda Radomski.

Kopējo telpas apgaismojumu nodrošinās griestu lampas, savukārt interjera akcentus palīdzēs veidot stāvlampas un galda lampas. Guļamistabā var izmantot regulējamu apgaismojumu, kas ļauj gaismas intensitāti pielāgot gan lasīšanai vai steidzamu darbu paveikšanai, gan intīmas noskaņas radīšanai.

Īpašu apgaismojuma daudzveidību mājoklī palīdzēs radīt viedā apgaismojuma sistēma, ar kuru iespējams visus gaismekļus vadīt no vienas ierīces, mainot apgaismojuma krāsas un to intensitāti. Vērts apsvērt apgaismes ķermeņu izvietošanu arī skapjos vai zem tiem, kā arī tumšos stūros. Tas palīdzēs nodrošināt, ka katra mājokļa zona ir labi apgaismota un ērti izmantojama.

Paklāji un kamīns omulībai

Foto: Shutterstock

"Mūsu klimata apstākļos cilvēki vēlas atnākt mājās un justies omulīgi jebkurā gadalaikā, un nekas šo sajūtu nesniedz tik labi kā kvalitatīvs vilnas paklājs dzīvojamajā istabā," norāda interjera dizainere. Viņa iesaka izvēlēties dabīgas tekstūras paklājus vai nelielus tepiķīšus, kas var būt gan neitrālā, gan tikpat labi arī spilgtā tonī, ja sienas, piemēram, ir kādā no pasteļtoņiem. Paklājs kā ekoloģiska interjera elements mājoklī ne tikai radīs omulīgu noskaņu, bet arī palīdzēs nodalīt atpūtas zonu.

Vēl viens risinājums, kā nelielu dzīvojamo telpu standarta daudzstāvu ēkā padarīt mājīgāku, ir elektriskā kamīna ierīkošana. Lai to paveiktu, nav nepieciešams dūmvads, atliek tikai izvēlēties sava mājokļa dizainam piemērotāko – iebūvējamu sienās vai mēbelēs, stiprināmu pie sienas, novietojamu kopā ar dekoru u.c. Elektriskie kamīni ir droši, vienkārši lietošanā un gada aukstākajos mēnešos palīdzēs istabu arī sasildīt.