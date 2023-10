Mazāk ir labāk. Kas jāievēro lamināta grīdas uzkopšanā, lai to nesabojātu

Plānojot jauna grīdas seguma ieklāšanu, svarīgs ir ne tikai vizuālais izskats, bet arī cena. Ja remonta veikšanā vēlamies iekļauties budžeta variantā, tad priekšroka tiek dota laminātam, nevis parketam. Tomēr jāapzinās, ka lamināts ir nedaudz "kaprīzāks" materiāls un, lai tas kalpotu ilgi un kvalitatīvi, jāievēro daži svarīgi priekšnoteikumi kopšanā.

Lamināts ir koksni imitējoša sintētiska materiāla loksnes, kamēr parkets – plāni koka dēlīši. Lamināts spēj atdarīt cietkoksni, arī akmeni un citus grīdas segumus. Abi grīdas segumi izskatās vienlīdz labi, un to izvēle ir atkarīga no katra finansiālās iespējas un gaumes izjūtas. Taču jāsaprot, ka laminātu ir vieglāk sabojāt – notraipīt, saskrāpēt un ar soļiem nodeldēt vietās, kurās visbiežāk tiek staigāts. Turklāt, atšķirībā no koka grīdām, laminātu nav iespējams atjaunot, tādēļ galu galā to nāksies vienkārši atkal nomainīt, norādīts portālā "Reader's Digest".