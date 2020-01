Latvijā mazpazīstams skaistums: Ārstnieciskā kaķaste jeb dzeltenā bulbīne

Ārstnieciskā kaķaste jeb dzeltenā bulbīne (bulbine frutescens medicus syn. Bulbine caulescens) ir ļoti košs augs, tiesa, Latvijā tas vēl nav iepazīts. Šis košais augs kā telpaugs aug arī audzētājas Guntas Karitones mājoklī Jaunraunā, tāpēc viņa "Tavs Dārzs" ne tikai pastāsta par tā audzēšanas knifiņiem, bet arī izmantošanu savā labā.

"Nosaukums bulbīne "nāk" no latīņu vārda bulbus, kas nozīmē "sīpols", taču nosaukums ir maldinošs, jo augam sīpola nav, bet ir kupla sakņu sistēma," paskaidro audzētāja. "Auga dzimtene ir Dienvidāfrika, kur vietējās ciltis to gadsimtiem ilgi ir izmantojušas tautas medicīnā. Subtropu apgabalos to bieži audzē kā dekoratīvu augu parkos un dārzos." Kā vēsta informācija Floridas Starptautiskās universitātes mājaslapā, bulbīne ir ļoti populārs augs Floridā, jo tā ļoti labi un krāšņi aug pat pieticīgās augsnēs, turklāt 2006. gadā tas ieguva titulu "gada augs".

Auga raksturojums un kopšanas prasības

Kolekcijas dārza īpašniece norāda, ka bulbīnes ir ļoti ātraudzīgas. Tas ir 30 līdz 40 centimetrus augsts, daudzgadīgs un sazarots augs ar lineārām, gaļīgām lapām. Ziedi ir dzelteni vai oranži, izvietoti uz gariem ziedkātiem. Kad vecie ziedi pakāpeniski nozied, tad jaunie tikai raisās vaļā pašā auga galotnē.

"Pie mums audzējams kā telpaugs, taču vasarā to droši var nest uz balkona vai izstādīt dārzā, kur var augt līdz salnām. Iztur salu līdz -5 grādiem pēc Celsija," norāda dārzkope. Viņa arī atzīmē, ka augsnes ziņā bulbīnes ir mazprasīgas, proti, tām patiks gan māls, gan smilšmāls ar augsnes skābumu no neitrālas līdz viegli skābai. Bulbīnes ir arī sausumizturīgs augs. "Tās priekšroku dod pilnai saulei, kaut augs arī ēnā," padomos dalās audzētāja.

Runājot par audzēšanu telpās, jāņem vērā vairāki priekšnoteikumi – augs jāstāda caurlaidīgā substrātā, pārāk slapja augsne augam nepatīk, turklāt var veidoties puve. Tāpat audzētāja iesaka nepārcensties ar mēslošanu, jo augs var sākt stīdzēt. Augam iekštelpās ir jānodrošina maksimāls apgaismojums. Karitone arī atzīmē – bulbīnes ātri vairojas. "Vecās ziedkopas regulāri izgriež, lai veicinātu turpmāku ziedēšanu," knifiņos dalās audzētāja. " Ziemas periodā bulbīni novieto +5 līdz +8 grādu temperatūrā, ierobežojot laistīšanu un izlaužot ziedkātus (neļaujot ziedēt). Tātad – augs ir viegli kopjams un audzējams!"

Auga izmantošana ārstniecības nolūkos

"Vissvarīgākais ir šī auga brīnišķīgās ārstnieciskās īpašības. Bulbīne jeb ārstnieciska kaķaste Latvijā ir vēl maz pazīstama un nav novērtēta, taču jau ir dzirdētas pirmās atsauksmes – tās ir ļoti iepriecinošas!" papildina Karitone, "šis augs daudzējādā ziņā līdzinās mums zināmajai alvejai ar tās dziedinošajām spējām, taču priekšrocība ir tā, ka bulbīne aug daudz ātrāk. Arī abu augu lapās ir līdzīga želejveida sula."

Kā "Tavs Dārzs" uzsver audzētāja, viņa padomos dalās par tiem augiem, kurus pati audzē un arī izmanto savā labā. Tā pat ir ar bulbīni, jo arī to audzētāja izmanto ārstnieciskos nolūkos. Viņa norāda, ka bulbīnes palīdz gadījumos, ja ir kukaiņu kodumi, sasprēgājušas lūpas, aukstumpumpas, saaukstēšanās un ne tikai. "Labi palīdz pie saules apdegumiem. Pavisam vienkārša recepte pārkarsušai ādai: izsmidzināmā pudelē ielej glāzi destilēta ūdens, pievieno želejveidīgo sulu no 3-4 lapām, kādu brīdi notur un smidzina uz sakairinātās ādas," iesaka audzētāja. Karitone norāda, ka auga šūnsula satur antibakteriālu iedarbību, kā arī viņa izceļ tā vērtīgumu pie dažādiem maziem savainojumiem: "Augs ir pirmā mājas palīdzība bērniem pie nobrāzumiem un sīkām brūcītēm, lapu pārplēšot gareniski uz pusēm un piesaitējot pie slimās vietas." Auga lietderīgums aprakstīts arī "US National Library of Medicine National Institutes of Health" publicētajā pētījumā, kurā pierādīts – augs paātrina savainojumu dzīšanu.

"Katrā mājā vajadzētu sadraudzēties ar šo pieticīgo, bet ļoti, loti vērtīgo augu – bulbīni un nepieciešamības gadījumā lūgt tā dāsno palīdzību!" tā audzētāja.

