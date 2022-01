Visi pelnījuši mīlestību. 'Mežavairogu' iemītnieki, kas ilgojas pēc mājām

Ikviens alkst pēc mīlestības, rūpēm, siltuma un drošības sajūtas. Lai gan patversmēs visā Latvijā pūkainajiem mīluļiem tiek nodrošināts viss nepieciešamai dzīvošanai, labdarības mītne ir vieta, kur četrkājainie mīluļi labprāt uzkavējas vien īsu brīdi. Ja esi uzticama drauga meklējumos vai zini kādu, kurš vēlas pieņemt ģimenē pūkaini, turpinājumā iepazīsties ar mīluļu stāstiem, kuri gaida sava cilvēka ierašanos.

Kā stāsta dzīvnieku patversmes "Mežavairogi" pārstāvji, pēdējā laikā patversmē nonākuši daudzi suņi un kaķi, kuru vienīgais aprūpētājs – pensionārs nokļuvis pansionātā vai devies viņsaulē. Skumjākais šajos stāstos ir fakts, ka cilvēks, kurš sevi lāgā nav spējis aprūpēt, par dzīvniekiem gādājis, cik nu spējis, kamēr nedz radiniekiem, nedz līdzcilvēkiem nav bijusi iespēja vai vēlēšanās situāciju kaut mazdrusciņ vērst par labu. Tā nu šie dzīvnieciņi nodzīvojuši līdz ļoti bēdīgam stāvoklim.

Liza

Takšu tipa jauktenīte Liza patversmē nokļuva pēc tam, kad saimnieces veselības stāvoklis vairs neļāva pilnvērtīgi rūpēties par četrkājaino draudzeni. Tika pieņemts lēmums sunīti iemidzināt, taču vetārsts, neskatoties uz Lizas veselības problēmām, dzīvniekam dzīvību neatņēma. Tā arī Liza nokļuvusi "Mežavairogos".

Sunītei visticamāk ir nieru kaite, tamdēļ drīzumā tiks veikta ultrasonogrāfiskā pārbaude, lai uzzinātu, kādas rekomendācijas sniegt potenciālajiem īpašniekiem. Pagaidām skaidrs ir viens – Lizai būs nepieciešama īpaša diēta!

Taču kaite neietekmē ne suņa dzīves kvalitāti, ne temperamentu – Liza ir mīļa, mierīga, paklausīga un sirsnīga.

Duksis un Pirāts

Nākamā skumjā ziņa nākusi no Limbažu novada, kur ļoti sliktos apstākļos dzīvoja 10 suņi un 10 kaķi. Kad darbinieki aizbrauca uz šīm mājām, saprata, ka palīdzību vispirms jāsniedz cilvēkam – sirmai māmuļai. Kaimiņi, cik vien spēja, aprūpēja gan saimnieci, gan viņas uzticamos mājdzīvniekus, bet ar to bija par maz. Suņuki nesocializēti, izsalkuši, vienlaikus gan tiecas, gan baidās no cilvēkiem.

Lūk, tur arī bija divi takša tipa puikas – Duksis un Pirāts. Nonākot patversmē, pirmajā dienā Duksis bailēs sakoda patversmes darbinieci, taču jau nākamajā dienā uzvedās daudz rāmāk. Dzīvniekam pakāpeniski atplaukstot, redzams, ka Duksis ir mīlīgs un komunikabls suņu vīriņš. Arī Dukša "brālītis" – Pirāts (vārdu esot ieguvis bojātās acs dēļ) ir mīļš un komunikabls, kaut pašlaik nobijies. Kas noticis ar Pirātiņa actiņu? Viņš nogādāts pie ķirurga, kur actiņu nolemts izņemt. Pie reizes sunītis tika arī kastrēts.

Abi puikas sāk lūkoties pēc jaunām mājām un sava cilvēka, kuram uzticēties un sastādīt kompāniju drēgnajos ziemas vakaros.

Sunīte un divi suņu puikas



Saimniecei dodoties uz pansionātu, bez aprūpes palika četri suņi. Diemžēl šis stāsts ir kā daudzi – cilvēks nespējis ne vairs par dzīvniekiem, ne sevi parūpēties. Apkārtējiem un radiem bijušas citas rūpes.

Tā nu suņi ļoti nolaistā stāvoklī nokļuva patversmē. Dzīve šķūnītī, bez komunikācijas ar cilvēkiem atstājusi sekas. Šobrīd sveši cilvēki izsauc pašas mazākās bailes. Taču viņi lūkojas pēc mājām – viena sunenīte un divi braši suņu puikas. Visiem aptuvenais vecums ir 7+ gadi. Vaicāsiet, kur palika ceturtais suņuks? Vecākais, neredzīgais 14 gadus vecais suns jau devies uz jaunajām mājām. Potenciālie adoptētāji tiek aicināti braukt ciemos, pavadot laiku kopā ar suņiem, lai iemantotu uzticēšanos.

Minči arī ilgojas pēc jauniem saimniekiem

Atskaitot suņu pulku, patversmē ienākuši arī daudzi minči, visi – komunikabli un nebaidās no cilvēkiem, ir raduši pie dzīves gan iekštelpās, kā arī ciena pastaigas svaigā gaisā. Labi sadzīvo savā starpā. Šobrīd mazliet nobijušies. Tā kā kaķi nākuši no nelabvēlīgiem apstākļiem, šobrīd dūšīgi ēd un atkopjas. Tiek gatavoti adopcijai.

Lūk, galerija ar kaķīšiem!

Šobrīd patversme ir nonākusi situācijā, kad ļoti tiks novērtēts finansiālais atbalsts, tā kā barojamo un ārstējamo dzīvnieciņus klāt nācis pat ļoti daudz. Rēķini un veterināro pakalpojumu izmaksas arī nekur neizgaist. "Mežavairogi" priecāsies par jebkādu mazumiņu.

Ja vēlies par kādu dzīvnieku uzzināt vairāk, sazinies ar patversmi – 24422440.