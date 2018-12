Rīgas zoo lūsene pārceļas uz dabas parku Polijā

Ceturtdien uz Kadzidlovas dabas parku Polijā devusies 2017. gadā Rīgas zooloģiskajā dārzā dzimusī lūšu mātīte, lai pievienotos sešiem iepriekšējos gados no Latvijas aizvestajiem šīs sugas dzīvniekiem, informē zoodārza informācijas dienesta pārstāvis Māris Lielkalns.

Lūšu mātītes pārvietošana uz dabas parku Polijā ir daļa no "Pasaules dabas fonda" dzīvnieku reintrodukcijas projekta, kura mērķis ir papildināt savvaļas kaķu populāciju. Kopš 2009. gada uz Polijas dabas parkiem nogādāti astoņi lūši, kas dzimuši Rīgas zoodārzā un tā filiālē "Cīruļi", vai zoodārzā nonākuši no savvaļas kā novārguši mazuļi.

Polijā dzīvo divas lūšu populācijas, un viena no tām ir Baltijas lūši, kas sastopami valsts ziemeļu un austrumu daļā. To skaits pēc zinātnieku vērtējuma ir 65-100 kaķi. Šīs populācijas pārstāvji mīt arī Lietuvā, Latvijā un Igaunijā – kopumā apmēram pusotrs tūkstotis īpatņu. Latvijā lūšu populācijas stāvoklis tiek vērtēts kā labākais pēdējo 100 gadu laikā. Pēc pētnieku domām Latvijā pašlaik uzturas kopskaitā 600 līdz 800 dižkaķu, kas ir ap 37 procentiem no kopējā Baltijas lūšu skaita. Turpretī Polijas pašos dienvidaustrumos mīt lūša Karpatu populācija, kuras iemītnieku skaits šajā valstī ir ap 140-200 īpatņi.

Tajā pašā laikā pirmdien, 17. decembrī, uz filiāli "Cīruļi" no Rīgas iecerēts pārvest divus lūšus – šogad Rīgā dzimušo Jakobīni un vasarā Balvu iedzīvotāju atvesto lūšu meitenīte.

Lielkalns norādīja, ka Rīga bez lūšiem nepaliks, jo voljērā turpina dzīvot tēviņš Rubīns un mātīte Kamēlija, kā arī viņu šogad dzimušais lūsēns Jakobs.