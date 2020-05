Uz jūras ērgļu ligzdu atnests klijāna vai vanaga mazulis; putns izmantots barības nolūkam

Pirmdienas, 18. marta, rītā uz jūras ērgļu ligzdu Durbē atnests dzīvs klijāna vai vanaga mazulis, ziņots Latvijas dabas fonda (LDF) "Twitter" kontā. Vairākas stundas pēc atstāšanas ligzdā putnēns izmantots barības nolūkam.

Aizvadītajā nedēļas nogale jūras ērgļu ligzdā novērts skumjš notikums – notikusi dabiskā atlase putnu ligzdā. Portāls "Mans Draugs" jau iepriekš vēstīja, ka jaunākais, kurš jau tā bija sīkāks un vārgāks nekā pārējie, neizturēja konkurences cīņā, un viens no vecākajiem mazuļiem to izgrūda no ligzdas. Dabas fonds ziņoja, ka trešais mazulis izšķīlās vairākas dienas pēc pirmajiem, līdz ar to tam jau sākotnēji bija mazāk priekšrocību dabiskajā atlasē. "Trīs ērgļu mazuļi vienā ligzdā – tas ir daudz, un ne vienmēr tiem izdodas veiksmīgi izaugt un izlidot," raksta fonds.

Taču pirmdienas rītā jūras ērgļu ligzdā vērojami jauni notikumi. Lai gan sākumā varēja šķist, ka lielais putns atnesis mazāko atpakaļ uz ligzdu, LDF skaidro, ka ligzdā atnests dzīvs klijāna vai vanaga mazulis. "Dzīvus putnus uz ligzdu ērgļi atnes, lai nodrošinātu svaigu barību vai dotu iespēju saviem bērniem trenēties medībām," norādīts "Twitter" ierakstā.

Vairākas stundas (pēc "dabasdati.lv" foruma lietotāju aprēķiniem aptuveni 5-6) putnēns kopā ar diviem ērgļu mazuļiem pavadīja ligzdā, taču pēc tam tika izmantots barības nolūkam.

Jūras ērglis ir lielākais no Latvijā ligzdojošajiem plēsīgajiem putniem. Tam ir gari, taisni un plati spārni, ar pirkstveidīgi izplestām lidspalvām, uz priekšu izstieptu galvu un ķīļveida formas asti, kas pieaugušiem putniem ir balta. Jūras ērgļa vidējais garums ir no 76 līdz 92 centimetriem, bet spārnu izpletums – no 190 līdz 240 centimetriem. Tas ir sastopams tikai Eirāzijā, un Eiropā tā izplatība ir fragmentēta.

Notikumiem no Mildas un Raimja ligzdas Durbē vari sekot līdzi tiešraidē!