Kaķu krustmeitas un dāvanas no Dubaijas – sabiedrībā zināmu personību mīluļu Ziemassvētki

Ziemassvētki izsenis bijuši ģimenes svētki, un mājas mīluļi ieņem pilntiesīgu vietu ģimenē. Kādus svētkus saviem ķepaiņiem un spārnaiņiem gādā aktrises, šefpavārs un žurnālists?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kaķu krustmeitas



Aktrisei Regīnai Devītei ir divas kaķu krustmeitas, kas no krustmātes dāvanas saņem ne tikai Ziemassvētkos.

Tam, ka Regīnai pašai nav sava kaķu bērna, ir dažādi iemesli – viens no tiem ir aktrises aizņemtība un biežā būšana ārpus mājas, kā arī mammas pārliecība un uzstādījums, ka turēt kaķi un suni dzīvoklī ir spīdzināšana.

Aktrise gan ir pratusi šo likumu apiet, viņai ir divas kaķu krustmeitas Mollija un Līze.

Attēlā pa kreisi – Regīnas māsas kaķene Līze, savukārt pa labi – aktrises vedeklas lolotā Mollija. Foto no Regīnas Devītes privātā arhīva.

"Līze pieklīda mūsu lauku īpašumā, kur uzturamies vasarās. Rudenī viņu laipni savās mājās uzņēma mana māsa Anda, savukārt Mollija ir manas vedeklas kaķene," stāsta aktrise.

"Pie abām regulāri ciemojos un kā jau gādīga krustmāte arī palutinu meitenes. Veikalā vienmēr prasu barību izvēlīgam kaķim. Jāteic, ka manas māsas mīkstā sirds ietekmējusi Līzes izskatu – viņai vaigus var redzēt pat no aizmugures, tādēļ no manis Līze saņem diētisku barību. Savukārt Mollijai ļoti garšo tievās desiņas, tās sadalu pa maziem gabaliņiem, lai sanāk vairākām ciemošanās reizēm."

Regīna ir pārliecināta, ka Ziemassvētki ir kaķu mīļākie svētki: "Ak, kungs kā Līze un Mollija priecājas par eglīti! Es pat nezinu, kas vairāk – bērni vai kaķi – novērtē šī kociņa ierašanos gada nogalē. To prieku, to līksmību. Un, saprotams, ka viņu prieks pielīp arī mums! Nav vajadzības skatīties internetā kaķu video, abas kaķu dāmas nodrošina klātienes izrādi. Par dāvanām savām krustmeitām vēl domāju, jo ne vienmēr var notrāpīt īsto. Reiz par bargu naudu "Stockmann" nopirku kaltētas zivtiņas. Mollija apošņāja un paskatījās uz mani ar skatienu "Ēd pati! Kur ir mana desa?" Lieliska ideja ir Latvijā ražotā skrāpele – to iesaku citiem kaķu apdāvinātājiem. Mollija jau vienu tādu ir saskrāpējusi driskās."

Liezeres mežu putnkopis



Žurnālists un TV3 ziņu moderators Arnis Krauze daudz laika pavada Liezēres mežos. Viņu par zvēru daudzveidību sētā apskaustu pat Džeralds Darels.

"Lai kā es gribētu mājdzīvnieku, saprotu, ka tas nav iespējams. Dzīvnieks nav pelnījis tupēt dzīvoklī un pārvietoties posmā Rīga-Liezere-Rīga," stāsta Arnis.

Taču nevar teikt, ka dzīvnieku viņam nav: pirms pāris gadiem uzstādītā vebkamera fiksējusi kā stirnas, tā lūšus. "Pietrūkst tikai lāča!" smej Arnis.

To, vai un par ko dzīvnieki Ziemassvētku naktī runā, žurnālists vēl nav dzirdējis, bet tas, ka viņi notur sapulces netālu no Arņa mājām, ir skaidrs, – kameras nemelo!

Bet par saviem mājdzīvniekiem Arnis uzskata putnus: "Man tagad, nu jau otro ziemu, ir putni. Pieclitru plastmasas ūdens pudelēs taisu ēšanas galdu viņiem. Izgriežu caurumu, salieku visādus graudus. Piedāvāju dažādus graudus un sēklas, līdz noskaidroju, ka visvairāk viņiem garšo lobītas saulespuķu sēklas. Protams, esmu atbildīgs, baroju visu ziemu. Un tad pavasarī viena saulaina diena, un manas zīlītes prom ir – līdz nākamajai ziemai! Tiesa, tur gan nav tikai zīlītes. Esmu novērojis apmēram piecus dažādus putnus, bet es kā putnu nepazinējs, saucu visas par zīlītēm. Diemžēl pārējos neatpazīstu. Mana dāvana sev un putniem Ziemassvētkos varētu būt viņu vārdu un dziesmu atpazīšana. Taču sākšu es ar Ziemassvētku speķīša piekāršanu, kā dzejolī "Rūtiņa ābelē speķīti kar/, Zīlīte mazā, lai mieloties var!"

Ziemassvētku dāvanas no Dubaijas



Šefpavāra Ērika Dreibanta kaķiem Ziemassvētki ir visu gadu – kā ēšanas ziņā, tā dāvanu un izklaides jomā.

Vidzemes mežu ielokā, mežsarga mājā, dzīvo šefpavārs Dreibants ar ģimeni un diviem kaķiem – īsteno saimnieci Pūci un mantoto kaķi, jaunpienācēju Mori, kas tiek saukts arī par Melno, Melni un Mellīti, bet politkorektuma vārdā, pasē ierakstīts kā Moris.

Kaķiem Ērika sēta ir kā Ziemassvētku tirdziņš gada garumā: pieejamas dažādu lielumu egles – ar un bez čiekuriem un neviens nekliedz, lai kāpj nost, saimnieki rūpējas par daudzveidīgu ēdienkarti (piemēram, Pūcei garšo krējums, bet Moris ir vecs un ar maz zobiem, tādēļ tiek piedomāts pie mīkstās barības) un no katra komandējuma vai ceļojuma atved kādu našķi vai jaunu ēdam/dzeramtrauciņu.

Atrodi Pūci! Foto no Ērika Dreibanta privātā arhīva

Ēriks atzīst, ka, dodoties ārpus Latvijas, vienmēr somā atrodas vieta arī kaķu dāvanām: "Pēdējais lidojums bija uz "Expo" Dubaijā. Ieraudzīju veikalā kaķu barību, kur uz pakas ziemeļbriedis Rūdolfs – nu kā tu tādu nenopirksi?! Tiesa, meita Sniedze dāvanu pasniedza jau krietni ātrāk pirms svētkiem."

Lai arī ap māju egļu netrūkst, kaķi īpaši novērtē to ienešanu istabā un iespēju padzenāt egļu bumbas pa istabu. "Pateicībā par šādu labvēlību viņi nes dāvanas arī mums – dažādu izmēru grauzējus. Piemēram, Moris nokost nevar, bet dzīvu sakampt savos palikušajos zobos un palaist istabā gan."

Jūrasmēslu un sniega dievinātājs



Aktrises Karīnas Tatarinovas suns Sīpols šogad svinēs trešos Ziemassvētkus, cerot uz sniegu un tītara sirsniņām.

"Sīpols ir ziemas suns," stāsta Karīna "Neesmu redzējusi viņu salstam nekad, visās kupenās ieraksies un pat visplānākajā sniega kārtā izvārtīsies. Ziemassvētkus esam laukos, pie jūras. Tā arī ir īstā ekstra – visu laiku pa āru un papildus bonuss – sniegs! Sīpols dievina jūrasmēslus un sniegu, bet no sirds uzrūktu sāls kaisītājiem."

Aktrise uz Ziemassvētkiem iegādājas eglītes podos, ko izstāda laukos un pašu pirmo savas dzīves egli Sīpols skrējis apraudzīt kā pavasarī, tā vasarā. Par pašu pirmos egli suns bijis ļoti pārsteigts un nebija pārliecināms, ka "tas perlamutra krāsas kauls nav garšīgs!"

Foto: Armands Sausiņš

"Kauls bija eglīšu mantiņa, kas pirkta par dārgu naudu, protams, par godu Sīpolam. Viņš ļoti uzmanīja, lai tas kaut kur nenoklīst, " atceras aktrise. "Bet Sīpola ēdienkartes favorīts ir vārītas tītara sirsniņas. Nesmādēs neko no tā, ko saimnieki ēdīs, arī lielās sarkanās dzērvenes, tās, kas pārkožot paukšķ. Saldumi gan ir aizliegtais auglis."

Taujāta par dāvanām Sīpolam, Karīna atklāj: "Viennozīmīgi – bumbiņas, to nekad nevar būt par daudz! Taču, ja Sīpols pats varētu palūgt Ziemassvētku vecītim dāvanu, tad prasītu, lai saimnieki būtu blakus nepārtraukti. Viņam ļoti nepatīk būt vienam. Sīpols noteikti gribētu arī draugu korgiju, jo visi korgiji ir labi! Vēl viņš lūgumvēstulē "izrakstītu" dažas vāveres trauksmaini skaļām riešanas skriešanas spēlēm dabā."