Stārķu dzīve tuvplānā: atsākas tiešraide no baltā stārķa ligzdas

Pirmajā aprīlī Latvijā sākās balto stārķu ligzdošanas sezona. Arī šogad AS "Sadales tīkls" sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu (LDF) turpina tiešraidi no balto stārķu ligzdas, kas uzstādīta aktīvā elektroapgādes balstā, ļaujot dabas draugiem un putnu pētniekiem iepazīt stārķu dzīvi tuvplānā, vienlaikus mudinot sabiedrību domāt par stārķu izmitināšanas iespējām savos īpašumos. Aizvadītajās dienās ligzdā ir apmeties balto stārķu (Ciconia ciconia) pāris, kuru dzīvei interesenti varēs sekot līdzi turpmākos piecus mēnešus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pērn tiešraidē ikviens varēja vērot gan priecīgus, gan skarbus notikumus balto stārķu pāra Fāzes un Volta dzīvē – no pirmās olas izdēšanas un mazuļu izšķilšanās līdz pat sāncenses iebrukumam, izmetot gan pirmo olu, gan vēlāk arī visus piecus stārķu mazuļus.

"Stārķu dzīves epizodes, ko pērn varējām vērot tiešraidē, mums, cilvēkiem, brīžiem atgādināja karstasinīgu seriālu. Tomēr, viss, ko redzējām, bija nefiltrēta tiešraide no stārķu ikdienas un normāli dabas procesi. Prieks, ka šis projekts pērn atklāja daudz jauna par svēteli gan ikvienam interesentam, gan arī ornitologiem. Mūsu socioloģiskās aptaujas, ko veicām pērnā gada otrā pusē, ļauj arī secināt, ka pieaugusi iedzīvotāju interese par šo putnu uzņemšanu savos lauku īpašumos, sagatavojot vietu ligzdai. Lai gan esam pieraduši redzēt stārķu ligzdas gaisvadu elektrolīnijās, tas nebūt nav drošākais risinājums ne pašam putnam, ne apkaimes cilvēkiem, tādēļ aicinām apdomāt iespējas veidot jaunas ligzdošanas vietas ārpus elektrolīnijām. Turpināsim sekot līdzi stārķu dzīvei tuvplānā arī šogad un, iespējams, atkal kļūsim par lieciniekiem kādiem iepriekš nenovērotiem putnu paradumiem vai vienkārši aizkustinošiem, bet varbūt gluži pretēji – skarbiem notikumiem," saka "Sadales tīkla" izpilddirektors Sandis Jansons.



"Mēs ar prieku turpinām sadarbību ar "Sadales tīklu" balto stārķu tiešraides nodrošināšanā. Tā ļauj mums ieskatīties visiem it kā tik pazīstamo putnu dzīvē un uzzināt arī jaunas lietas. To pašu varam teikt par dabu – tajā ir vēl daudz kā neatklāta un mums nezināma, taču tas, ko mēs zinām – daba ir mūsu visu eksistēšanas pamats un tās saglabāšanā jāiesaistās visiem. "Sadales tīkls" rāda lielisku piemēru, kā organizācija var rūpēties par dabu un arī izglītot sabiedrību. Novēlam stārķiem veiksmīgu ligzdošanas sezonu!" pauž LDF direktors Ģirts Strazdiņš.

"Sadales tīkls" skaidro, ka putnu ligzdu atrašanās energoapgādes infrastruktūrā rada riskus gan pašiem dzīvniekiem, gan uzņēmuma klientiem. Daudzgadīgas baltā stārķa ligzdas izmērs diametrā var sasniegt pusotru metru un augstumā pārsniegt metru. Ligzda sver vairākus simtus kilogramu, bet, ligzdai salīstot vai sasalstot, tās svars var arī pārsniegt tonnu. Šāda smaguma objekts var apdraudēt ne vien elektrolīniju, radot bojājumus un neplānotus elektroapgādes traucējumus lielam skaitam cilvēku, bet arī apkaimes iedzīvotāju un pašu putnu drošību. Lai no šādiem riskiem izvairītos, "Sadales tīkls" tajos zemsprieguma (0,4 kV) gaisvadu elektrolīniju balstos, kur drošības apsvērumi to atļauj, izvieto speciālas metāla ligzdu pamatnes. Pirms pamatnes uzlikšanas darbinieki izvērtē potenciālos bojājumus, iedzīvotāju un putnu apdraudējuma riskus, jo gan ligzda, gan pamatne rada papildu slodzi balstam. Drošības nolūkos pamatnes izvieto tikai uz zemsprieguma elektrolīniju balstiem, nodrošinot ligzdu stabilitāti un drošāku ligzdošanu.

Ja ir nepieciešams veikt elektrolīnijas remontdarbus vai tiek konstatēts, ka ligzda smaguma dēļ apdraud elektroapgādes un cilvēku drošību, "Sadales tīkls" ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atļauju ligzdu no balsta noņem. Šādi darbi tiek veikti ārpus stārķu ligzdošanas sezonas – no 1. septembra līdz 31. martam. Savukārt, ligzdošanas sezonā ligzdas drīkst noņemt tikai ārkārtējos gadījumos: piemēram, kad pašiem putniem draud briesmas gūt elektrotraumu vai jāveic avārijas novēršanas darbi.

Gaisvadu elektrolīniju balsti ir viens no populārākajiem balto stārķu ligzdošanas objektiem, tāpēc rūpes par balto stārķi ir viena no "Sadales tīkla" korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm. Atbilstoši DAP un "Sadales tīkla" datiem pēdējo gadu laikā gaisvadu elektrolīniju balstos reģistrēts vairāk nekā 8000 stārķu ligzdu, kas ir vairāk nekā 60% no visām balto stārķu ligzdām Latvijā.

Kameras sistēma uzstādīta elektrolīnijas balstā Kurzemes pusē. Tiešraide no baltā stārķa ligzdas skatāma "Sadales tīkla" mājaslapā un LDF YouTube kanālā, kā arī portālā Dabasdati.lv, LDF mājaslapā (Tiešraižu sadaļā) un LMT Straumē. LDF dabas norišu tiešraides internetā nodrošina jau vienpadsmit gadus, taču šī ir pirmā kamera, kas nodrošina arī nakts redzamību, un kuras tehniskā sistēma ir uzstādīta aktīvā gaisvadu elektrolīnijas balstā.